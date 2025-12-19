De “qué es magnicidio” a “Bre-B”: descubra las preguntas más insólitas que los colombianos le hicieron a Google en 2025

Durante el año, ciertas búsquedas en internet reflejaron los principales intereses y preocupaciones de la población en distintos ámbitos - Crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, las preguntas más frecuentes realizadas por los colombianos en Google reflejaron intereses y preocupaciones alineadas con la coyuntura política, social, tecnológica y sanitaria del país.

La información se recopiló a partir de Google Trends, una herramienta gratuita de Google que permite analizar la evolución y popularidad de términos de búsqueda en Google y Youtube, según variables como el tiempo y la ubicación.

Este proceso digital emplea datos anonimizados y agregados, lo que revela el interés colectivo por distintas temáticas, es fundamental para detectar tendencias, comparar temas y contextualizar el comportamiento social y digital de los usuarios.

Términos buscados en Google en Colombia

Al revisar los principales términos buscados en 2025, se observa que el interés no sigue un orden especifico del uno al cinco, sino que responde a la relevancia social de los hechos y su impacto en distintos frentes.

¿Qué es magnicidio?

Esta búsqueda se mantuvo baja durante la primera parte del año, aunque registró un aumento el 25 de enero. Posteriormente, tomó relevancia entre el 7 y el 8 de junio, fechas cercanas al fallecimiento del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe, quien permaneció ingresado en la Fundación Santa Fe de Bogotá hasta su muerte.

Las búsquedas relacionadas incluyeron “homicidio” y “Miguel Uribe Turbay”, y se extendieron, además de Colombia, a países como Panamá, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

El término magnicidio se refiere al asesinato o muerte violenta de una persona que ostenta un cargo de poder o relevancia en la esfera pública, usualmente ligada a la política.

¿Qué es la lista Clinton?

Aunque las búsquedas permanecieron bajas durante gran parte del año, hubo un aumento significativo entre el 19 y el 25 de octubre. El 24 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió al presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton, señalando supuestos vínculos con el narcotráfico u organizaciones criminales. También incluyó a Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti.

Esta decisión coincidió con la gira de Petro por Medio Oriente, donde enfrentó restricciones para adquirir combustible cinco días después del anuncio del gobierno estadounidense liderado por Donald Trump.

Durante 2025, la lista Clinton estuvo entre los temas más buscados en Colombia, impulsada por acontecimientos de alto impacto en la agenda nacional e internacional - crédito Google Trends

En esta categoría, el término fue incluso más buscado fuera de Colombia, en lugares como San Vicente y las Granadinas, Jersey, Ghana y Venezuela.

La lista Clinton, oficialmente Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT list), identifica a personas y organizaciones cuyos bienes o actividades se consideran ligadas a recursos de origen ilícito, en especial narcotráfico.

¿Qué es Bre-B?

El interés por la innovación tecnológica y los cambios en el sistema financiero se reflejó en el aumento de búsquedas relacionadas con “Bre-B”, llaves y dinero.

Este sistema corresponde a la nueva plataforma de pagos instantáneos e interoperables lanzada por el Banco de la República, que permite transferencias inmediatas entre distintas entidades y billeteras digitales usando identificadores como celular, correo o alias.

En 2025, Bre-B figuró entre las consultas más recurrentes de los colombianos en Internet, reflejando el interés por las novedades del sistema financiero digital - crédito Google Trends

Los registros se concentraron en regiones como Magdalena, Bogotá, Boyacá, Bolívar y Meta, motivados tanto por el inicio de su operación masiva el 6 de octubre de 2025 como por anuncios sobre posibles impuestos a transacciones digitales, medida que luego se revocó.

¿Qué es fiebre amarilla?

Las consultas sobre temas de salud mantuvieron la atención durante el año frente a brotes de enfermedades, como la fiebre amarilla.

Las búsquedas se intensificaron entre el 13 y el 26 de abril, en paralelo a los reportes de casos en departamentos como Tolima, Putumayo, Huila, Caldas y Casanare.

Los usuarios quisieron entender las causas y las características de la fiebre amarilla, una enfermedad viral grave transmitida por mosquitos que puede causar fiebre, dolor muscular y, en casos severos, ictericia, hemorragias y falla orgánica. La vacunación es la principal vía de prevención y los síntomas graves afectan hasta al 15 % de los casos registrados.

La fiebre amarilla se posicionó entre los temas más consultados en Colombia, debido a brotes que generaron preocupación y búsquedas sobre prevención y síntomas - crédito Google Trends

Estos resultados evidencian cómo la interacción social con la información y la coyuntura nacional influyen en las preguntas que se vuelven tendencia. En cada caso, el contexto político, social o de salud marcó el interés de los colombianos, convertido en búsquedas que reflejan tanto inquietud como necesidad de información puntual en un entorno cambiante.