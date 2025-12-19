Colombia

De “qué es magnicidio” a “Bre-B”: descubra las preguntas más insólitas que los colombianos le hicieron a Google en 2025

Las preguntas más frecuentes que los colombianos hicieron en Google durante 2025 estuvieron marcadas por la coyuntura política, económica y social, los principales temas del año

Guardar
Durante el año, ciertas búsquedas
Durante el año, ciertas búsquedas en internet reflejaron los principales intereses y preocupaciones de la población en distintos ámbitos - Crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, las preguntas más frecuentes realizadas por los colombianos en Google reflejaron intereses y preocupaciones alineadas con la coyuntura política, social, tecnológica y sanitaria del país.

La información se recopiló a partir de Google Trends, una herramienta gratuita de Google que permite analizar la evolución y popularidad de términos de búsqueda en Google y Youtube, según variables como el tiempo y la ubicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este proceso digital emplea datos anonimizados y agregados, lo que revela el interés colectivo por distintas temáticas, es fundamental para detectar tendencias, comparar temas y contextualizar el comportamiento social y digital de los usuarios.

Términos buscados en Google en Colombia

Al revisar los principales términos buscados en 2025, se observa que el interés no sigue un orden especifico del uno al cinco, sino que responde a la relevancia social de los hechos y su impacto en distintos frentes.

¿Qué es magnicidio?

Esta búsqueda se mantuvo baja durante la primera parte del año, aunque registró un aumento el 25 de enero. Posteriormente, tomó relevancia entre el 7 y el 8 de junio, fechas cercanas al fallecimiento del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe, quien permaneció ingresado en la Fundación Santa Fe de Bogotá hasta su muerte.

Las búsquedas relacionadas incluyeron “homicidio” y “Miguel Uribe Turbay”, y se extendieron, además de Colombia, a países como Panamá, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

El término magnicidio se refiere al asesinato o muerte violenta de una persona que ostenta un cargo de poder o relevancia en la esfera pública, usualmente ligada a la política.

¿Qué es la lista Clinton?

Aunque las búsquedas permanecieron bajas durante gran parte del año, hubo un aumento significativo entre el 19 y el 25 de octubre. El 24 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió al presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton, señalando supuestos vínculos con el narcotráfico u organizaciones criminales. También incluyó a Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti.

Esta decisión coincidió con la gira de Petro por Medio Oriente, donde enfrentó restricciones para adquirir combustible cinco días después del anuncio del gobierno estadounidense liderado por Donald Trump.

Durante 2025, la lista Clinton
Durante 2025, la lista Clinton estuvo entre los temas más buscados en Colombia, impulsada por acontecimientos de alto impacto en la agenda nacional e internacional - crédito Google Trends

En esta categoría, el término fue incluso más buscado fuera de Colombia, en lugares como San Vicente y las Granadinas, Jersey, Ghana y Venezuela.

La lista Clinton, oficialmente Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT list), identifica a personas y organizaciones cuyos bienes o actividades se consideran ligadas a recursos de origen ilícito, en especial narcotráfico.

¿Qué es Bre-B?

El interés por la innovación tecnológica y los cambios en el sistema financiero se reflejó en el aumento de búsquedas relacionadas con “Bre-B”, llaves y dinero.

Este sistema corresponde a la nueva plataforma de pagos instantáneos e interoperables lanzada por el Banco de la República, que permite transferencias inmediatas entre distintas entidades y billeteras digitales usando identificadores como celular, correo o alias.

En 2025, Bre-B figuró entre
En 2025, Bre-B figuró entre las consultas más recurrentes de los colombianos en Internet, reflejando el interés por las novedades del sistema financiero digital - crédito Google Trends

Los registros se concentraron en regiones como Magdalena, Bogotá, Boyacá, Bolívar y Meta, motivados tanto por el inicio de su operación masiva el 6 de octubre de 2025 como por anuncios sobre posibles impuestos a transacciones digitales, medida que luego se revocó.

¿Qué es fiebre amarilla?

Las consultas sobre temas de salud mantuvieron la atención durante el año frente a brotes de enfermedades, como la fiebre amarilla.

Las búsquedas se intensificaron entre el 13 y el 26 de abril, en paralelo a los reportes de casos en departamentos como Tolima, Putumayo, Huila, Caldas y Casanare.

Los usuarios quisieron entender las causas y las características de la fiebre amarilla, una enfermedad viral grave transmitida por mosquitos que puede causar fiebre, dolor muscular y, en casos severos, ictericia, hemorragias y falla orgánica. La vacunación es la principal vía de prevención y los síntomas graves afectan hasta al 15 % de los casos registrados.

La fiebre amarilla se posicionó
La fiebre amarilla se posicionó entre los temas más consultados en Colombia, debido a brotes que generaron preocupación y búsquedas sobre prevención y síntomas - crédito Google Trends

Estos resultados evidencian cómo la interacción social con la información y la coyuntura nacional influyen en las preguntas que se vuelven tendencia. En cada caso, el contexto político, social o de salud marcó el interés de los colombianos, convertido en búsquedas que reflejan tanto inquietud como necesidad de información puntual en un entorno cambiante.

Temas Relacionados

GoogleGoogle TrendsTendencias en ColombiaBúsqueda en ColombiaInternetColombia-Noticias

Más Noticias

Lokillo rechaza amenazas de muerte que han recibido con “el Menor”, luego de encuentro de ‘freestyle’, y envió contundente mensaje

El comediante se pronunció frente a la delicada situación que están viviendo en la FMS WS por los ataques de algunos seguidores en las redes sociales

Lokillo rechaza amenazas de muerte

El Lumina Fest reinventa la Navidad en el Parque Museo El Chicó

Una experiencia integral de luces, música y comercio boutique se encuentra en el norte de Bogotá hasta el próximo domingo 21 de diciembre

El Lumina Fest reinventa la

Chontico Día, resultados del último sorteo hoy 19 de diciembre

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día, resultados del último

Presentan Acción Popular contra el Gobierno por presunta “maniobra fiscal” para subir precio de la gasolina “artificialmente”

La denuncia se hizo contra los ministerios de Minas y Hacienda, porque los colombianos pagarían $3.249 pesos extra por galón de gasolina por sobrecosto artificial realizado con una figura fiscal “oculta”

Presentan Acción Popular contra el

Doña Toche impide publicación de videos con chistes de Ibrahim Salem sobre su hija: “Protejo los derechos y la condición especial de mi hija”

La ‘influencer’ rechazó la difusión de un episodio de humor negro en el que se sintió vulnerada, luego de que Salem realizara comentarios dirigidos a su hija menor durante un show

Doña Toche impide publicación de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Lokillo rechaza amenazas de muerte

Lokillo rechaza amenazas de muerte que han recibido con “el Menor”, luego de encuentro de ‘freestyle’, y envió contundente mensaje

Doña Toche impide publicación de videos con chistes de Ibrahim Salem sobre su hija: “Protejo los derechos y la condición especial de mi hija”

Rumores de embarazo rodean a Manuela, pareja de Blessd, tras declaraciones de Yina Calderón: “Van a ser papás”

Westcol despidió a dan suyo que falleció en accidente del Liceo Antioqueño: le dedicó sentidas palabras en vivo

Cara Rodríguez lanzó canción con aparente indirecta a su exnovio Beéle: “Enterré los planes contigo”

Deportes

Miguel Ángel Borja estaría en

Miguel Ángel Borja estaría en la lista de refuerzos de Boca Juniors para 2026: “Si no se avanza con Cruz Azul”

Teo Gutiérrez recordó la petición que le hizo su esposa antes de regresar al Junior para quedar campeón: “Me apretó”

La advertencia de Lothar Matthäus sobre la ofensiva del Bayern y Luis Díaz: “La historia no gira solamente en dos”

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo con Sebastián Valencia: será refuerzo por tres años de cara a la Liga Betplay

Leyenda del Bayern Múnich aconsejó a Luis Díaz en su paso por el Bayern Múnich: “A veces abusamos”