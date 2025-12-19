Cambio Radical oficializó su retiro de la consulta del 8 de marzo para las elecciones presidenciales del 2026

Cambio Radical formalizó su retiro de la consulta interpartidista, decisión que modifica la estrategia de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito @PCambioRadical/X

El partido Cambio Radical formalizó su decisión de no participar en la consulta popular e interpartidista prevista para el próximo 8 de marzo de 2026, mecanismo diseñado para definir candidaturas o adoptar decisiones internas de cara a las elecciones presidenciales.

La colectividad presentó ante la autoridad electoral la manifestación oficial de retractación, conforme al calendario electoral vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La determinación se produce en un momento clave del panorama político, cuando la consulta interpartidista del 8 de marzo se perfila como el principal mecanismo para definir la candidatura presidencial de la oposición en Colombia, en medio de la fragmentación política, la incertidumbre electoral y la urgencia de articular una alternativa de poder frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

La retractación fue comunicada mediante un documento firmado por Germán Córdoba Ordóñez, secretario general y representante legal del partido, en el que se solicita dejar sin efectos la manifestación de intención radicada el 5 de diciembre de 2025, cuando Cambio Radical había expresado su voluntad de participar en el proceso.

Cambio Radical formalizó su retiro de la consulta interpartidista, decisión que impacta la estrategia de la oposición frente al Gobierno de Gustavo Petro - crédito red social X

En el escrito, la colectividad señala que la decisión fue adoptada tras un análisis interno y de manera autónoma, en ejercicio de las facultades otorgadas por sus estatutos y en cumplimiento de la normativa electoral vigente.

La decisión se ajusta a lo establecido por la Resolución 14948 del 1 de diciembre de 2025 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Resolución 01542 de 2025 del Consejo Nacional Electoral, que fijaron el 22 de diciembre de 2025 como fecha límite para que los partidos comunicaran por escrito su retractación.

¿Por qué Cambio Radical se retiró de la consulta?

Aunque el partido no detalló razones políticas de fondo, fuentes cercanas al proceso señalan que la colectividad optó por no someterse a una consulta interpartidista ante la falta de consensos claros sobre alianzas, reglas de juego y posibles candidaturas presidenciales.

La consulta del 8 de marzo estaba concebida como un escenario para que distintos sectores definieran candidaturas únicas o adoptaran decisiones conjuntas.

Sin embargo, Cambio Radical habría concluido que su participación no le garantizaba una posición política definida ni una ventaja estratégica de cara a la contienda presidencial de 2026.

Cambio Radical se retiró de la consulta presidencial del 8 de marzo tras señalar falta de consensos claros sobre alianzas, reglas de juego y posibles candidatos - crédito Cambio Radical

Además, el retiro le permite al partido conservar mayor margen de maniobra para definir su estrategia electoral en los próximos meses, ya sea impulsando un candidato propio, respaldando a un aspirante de otra colectividad o participando en la eventual gran encuesta que propuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El Partido Liberal también anunció su retiro de la consulta de marzo, mecanismo que busca definir los precandidatos de la oposición para enfrentar al Gobierno de Gustavo Petro.

Tras la determinación de Cambio Radical Y Partido Liberal, se prevé que otras agrupaciones, como el Partido Conservador y el Partido de la U, también anuncien su retiro de la consulta en los próximos días o incluso en las próximas horas.

¿Cómo está el ambiente para las elecciones del 2026?

El panorama de la carrera presidencial en Colombia ha experimentado una transformación drástica en los últimos meses. El número de aspirantes se redujo casi un 80%, pasando de más de cien a poco más de veinticinco candidatos.

Este ajuste responde tanto a la depuración natural del proceso como a la fecha límite establecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la inscripción de comités de firmas, que venció el 17 de diciembre.

La oposición en Colombia enfrenta un escenario fragmentado a menos de tres meses de la consulta del 8 de marzo, clave para definir su candidatura presidencial - crédito Reuters

Aunque inicialmente setenta y tres postulantes manifestaron su intención de recolectar firmas, solo catorce lograron cumplir con la entrega de los respaldos requeridos.

Entre los aspirantes que superaron el umbral de 1,2 millones de firmas se destacan: Abelardo De la Espriella, quien presentó más de 4,6 millones de firmas; Carlos Caicedo, con más de 2,6 millones; Mauricio Lizcano, con más de 1,8 millones; y Aníbal Gaviria, con más de 1,6 millones.

Otros nombres importantes incluyen a la periodista Vicky Dávila, los exministros Daniel Palacios y David Luna, el empresario Santiago Botero, el exembajador Luis Gilberto Murillo, la exalcaldesa Claudia López, la abogada Sondra Macollins, el exministro Fernando Cárdenas, el exdefensor del Pueblo Leonardo Huerta y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo.