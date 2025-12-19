Colombia

Cambio Radical oficializó su retiro de la consulta del 8 de marzo para las elecciones presidenciales del 2026

El partido político formalizó su retractación dentro de los plazos legales y se apartó del principal mecanismo de la oposición para definir candidatura presidencial en 2026

Guardar
Cambio Radical formalizó su retiro
Cambio Radical formalizó su retiro de la consulta interpartidista, decisión que modifica la estrategia de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito @PCambioRadical/X

El partido Cambio Radical formalizó su decisión de no participar en la consulta popular e interpartidista prevista para el próximo 8 de marzo de 2026, mecanismo diseñado para definir candidaturas o adoptar decisiones internas de cara a las elecciones presidenciales.

La colectividad presentó ante la autoridad electoral la manifestación oficial de retractación, conforme al calendario electoral vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La determinación se produce en un momento clave del panorama político, cuando la consulta interpartidista del 8 de marzo se perfila como el principal mecanismo para definir la candidatura presidencial de la oposición en Colombia, en medio de la fragmentación política, la incertidumbre electoral y la urgencia de articular una alternativa de poder frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

La retractación fue comunicada mediante un documento firmado por Germán Córdoba Ordóñez, secretario general y representante legal del partido, en el que se solicita dejar sin efectos la manifestación de intención radicada el 5 de diciembre de 2025, cuando Cambio Radical había expresado su voluntad de participar en el proceso.

Cambio Radical formalizó su retiro
Cambio Radical formalizó su retiro de la consulta interpartidista, decisión que impacta la estrategia de la oposición frente al Gobierno de Gustavo Petro - crédito red social X

En el escrito, la colectividad señala que la decisión fue adoptada tras un análisis interno y de manera autónoma, en ejercicio de las facultades otorgadas por sus estatutos y en cumplimiento de la normativa electoral vigente.

La decisión se ajusta a lo establecido por la Resolución 14948 del 1 de diciembre de 2025 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Resolución 01542 de 2025 del Consejo Nacional Electoral, que fijaron el 22 de diciembre de 2025 como fecha límite para que los partidos comunicaran por escrito su retractación.

¿Por qué Cambio Radical se retiró de la consulta?

Aunque el partido no detalló razones políticas de fondo, fuentes cercanas al proceso señalan que la colectividad optó por no someterse a una consulta interpartidista ante la falta de consensos claros sobre alianzas, reglas de juego y posibles candidaturas presidenciales.

La consulta del 8 de marzo estaba concebida como un escenario para que distintos sectores definieran candidaturas únicas o adoptaran decisiones conjuntas.

Sin embargo, Cambio Radical habría concluido que su participación no le garantizaba una posición política definida ni una ventaja estratégica de cara a la contienda presidencial de 2026.

Cambio Radical se retiró de
Cambio Radical se retiró de la consulta presidencial del 8 de marzo tras señalar falta de consensos claros sobre alianzas, reglas de juego y posibles candidatos - crédito Cambio Radical

Además, el retiro le permite al partido conservar mayor margen de maniobra para definir su estrategia electoral en los próximos meses, ya sea impulsando un candidato propio, respaldando a un aspirante de otra colectividad o participando en la eventual gran encuesta que propuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El Partido Liberal también anunció su retiro de la consulta de marzo, mecanismo que busca definir los precandidatos de la oposición para enfrentar al Gobierno de Gustavo Petro.

Tras la determinación de Cambio Radical Y Partido Liberal, se prevé que otras agrupaciones, como el Partido Conservador y el Partido de la U, también anuncien su retiro de la consulta en los próximos días o incluso en las próximas horas.

¿Cómo está el ambiente para las elecciones del 2026?

El panorama de la carrera presidencial en Colombia ha experimentado una transformación drástica en los últimos meses. El número de aspirantes se redujo casi un 80%, pasando de más de cien a poco más de veinticinco candidatos.

Este ajuste responde tanto a la depuración natural del proceso como a la fecha límite establecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la inscripción de comités de firmas, que venció el 17 de diciembre.

La oposición en Colombia enfrenta
La oposición en Colombia enfrenta un escenario fragmentado a menos de tres meses de la consulta del 8 de marzo, clave para definir su candidatura presidencial - crédito Reuters

Aunque inicialmente setenta y tres postulantes manifestaron su intención de recolectar firmas, solo catorce lograron cumplir con la entrega de los respaldos requeridos.

Entre los aspirantes que superaron el umbral de 1,2 millones de firmas se destacan: Abelardo De la Espriella, quien presentó más de 4,6 millones de firmas; Carlos Caicedo, con más de 2,6 millones; Mauricio Lizcano, con más de 1,8 millones; y Aníbal Gaviria, con más de 1,6 millones.

Otros nombres importantes incluyen a la periodista Vicky Dávila, los exministros Daniel Palacios y David Luna, el empresario Santiago Botero, el exembajador Luis Gilberto Murillo, la exalcaldesa Claudia López, la abogada Sondra Macollins, el exministro Fernando Cárdenas, el exdefensor del Pueblo Leonardo Huerta y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo.

Temas Relacionados

Cambio RadicalConsulta de marzoElecciones 2026Encuesta de deerchaÁlvaor Uribe VélezConsulta presidencialColombia-Noticias

Más Noticias

EPS Famisanar alerta por suplantación de funcionarios y posibles fraudes a afiliados

La entidad implementó acciones orientadas a reforzar la atención de los pacientes para evitar situaciones que puedan afectar a quienes hacen parte del sistema

EPS Famisanar alerta por suplantación

Otro más a la lista: el Partido Liberal se retira de la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026 para las elecciones presidenciales

El Partido Liberal también abandona la ‘gran consulta de marzo’, un proceso que selecciona a los aspirantes a la carrera presidencial del próximo año

Otro más a la lista:

Fiscalía confirmó tres capturas en Colombia y once en el extranjero en ofensiva global contra la pornografía infantil

La investigación internacional permitió identificar a una organización que utilizaba plataformas digitales para intercambiar archivos prohibidos entre varios continentes

Fiscalía confirmó tres capturas en

Calendario lunar de diciembre 2025: cómo se verá la luna las siguientes noches

Voltea hacia el cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

Calendario lunar de diciembre 2025:

En 2025 el Ejército neutralizó casi nueve mil ataques con drones en diferentes departamentos del país

Infobae Colombia conoció que de los 8.872 ataques frustrados, 982 fueron detenidos mediante tecnología capaz de interceptar la señal de los drones, bloquearla y devolver el dispositivo a su punto de origen

En 2025 el Ejército neutralizó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Natalia Castillo confiesa que pasó

Natalia Castillo confiesa que pasó mal momento con una creadora de contenido conocida: esta es la historia

La Liendra desata controversia al mostrar los costosos tenis verdes para estrenar en Navidad por la particular apariencia: “Los de Peter Pan”

Emprendedora colombiana explicó por qué a los ‘influencers’ les pagan tantos millones de pesos por su contenido

Valentina Ferrer sorprende al aparecer junto a Emiro Navarro en transmisión navideña de Tiktok

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota, y su hermana salió en defensa de la actriz

Deportes

Millonarios oficializa a su nuevo

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo: refuerzo por tres años para la defensa de cara a la Liga Betplay 2026

Leyenda del Bayern Múnich aconseja a Luis Díaz: “A veces abusamos”

Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: “Será increíble”

Teófilo Gutiérrez reveló detalles de la provocación a Sebastián Guzmán en la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima: “No oculto nada”

Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces