Banco Agrario eleva proyecciones sobre la inflación para 2026 pese a una pausa en noviembre

Una entidad financiera presentó nuevos estimados sobre el comportamiento de variables clave en la economía colombiana para los próximos años - crédito Banco Agrario

El Banco Agrario de Colombia prevé que la inflación anual al finalizar 2025 llegará a 5,3%, una cifra superior al 5,2% estimado para 2024 y que representa el quinto año seguido en que el indicador sobrepasa el objetivo de política monetaria de 3% establecido por el Banco de la República.

Según el informe, la inflación anual quebró la tendencia sostenida de aumentos en los cuatro meses previos.

En noviembre, la cifra se ubicó en 5,3%, arrastrada por descensos en los precios de alimentos perecederos, lo que sorprendió a analistas y al propio sector financiero.

El Banco Agrario señaló que la inflación núcleo, que excluye alimentos y regulados, también modificó su comportamiento y se desaceleró hasta un 4,85 %, aunque permanece por encima del objetivo oficial.

A pesar de la moderación registrada, la estimación oficial mirada hacia adelante no augura una consolidación de esa tendencia.

La entidad financiera advirtió que el indicador inflacionario podría acelerar en la primera mitad de 2026, con foco en rubros sensibles a la presión de la demanda. Bajo este escenario, el índice podría situarse en 5,4% en el trimestre abril-junio.

En el contexto de cifras resistentes, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo la tasa de referencia en 9,25% y el Banco Agrario espera una decisión similar en la próxima reunión.

El análisis contempló la posibilidad de un aumento en las tasas de interés en el inicio de 2026, que podría llevar el referencial a 10%, dada la persistencia de inflaciones superiores al 5% y el empuje de la demanda interna.