Así fue la airada reacción de Luis Fernando Velasco tras decretarse su envío a la cárcel: “Mi lugar es este”

Tras haber sido cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario, medida que fue proferida por la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco interpuso un recurso de reposición, el cual explicó en la audiencia.

En su intervención, que inició de manera calmada, aseguró que es inocente de los cargos que se le endilgan, relacionados con el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que se gestó entre funcionarios, contratistas y congresistas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el ex jefe de la cartera actuó como líder, promotor y director de las acciones ilícitas que se llevaron a cabo, específicamente, del direccionamiento de contratos y de la desviación de millonarios recursos de la entidad, ocultos en sobrecostos, que debían utilizarse para beneficiar a las poblaciones vulnerables del país en casos de emergencia.

Velasco cuestionó los argumentos en los que se basó la magistrada para imponer la medida de aseguramiento y aclaró que en ningún momento ha pensado en salir del país para esconderse de la justicia. De hecho, aseguró que está dispuesto a acatar las órdenes de la magistrada y a presentarse ante las autoridades, no sin antes recurrir a los recursos que otorga la ley colombiana para defenderse.

“Porque mi lugar es este, es dándole la cara a los colombianos, es diciéndole que soy inocente y defendiéndome con elementos probatorios para que la convenza, si no a usted, a otros jueces, que soy inocente. Termino esta intervención y me presento ante las autoridades. Mil gracias, señora magistrada”, dijo, evidentemente exaltado.

Aunado a ello, criticó el hecho de que se le haya encasillado como un procesado que supone un riesgo para la sociedad, debido a que, según detalló, en todo momento ha atendido las diligencias y requerimientos de la justicia, mientras se han llevado a cabo las indagaciones en su contra.

“Que soy un peligro para la sociedad, que no para el proceso. Pues esto se infiere, pero no se presenta un solo hecho objetivo que diga cómo puedo afectar el proceso, máxime cuando a nosotros se nos ha venido indagando por más de 18 meses, y la propia Fiscalía reconoce que no hemos hecho nada, absolutamente nada para afectar el proceso”, afirmó.

Para demostrar que no constituye ningún riesgo para la comunidad, informó que está dedicado a su familia y a su padre, que tiene unas afectaciones de salud, y que se alejó de la esfera de lo público. Además, aseguró que hace un año, aproximadamente, no visita ninguna entidad del Estado. “No soy un peligro, señora magistrada”, señaló.

Así las cosas, reiteró que se valdrá de su defensa para demostrar que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos de corrupción, por los cuales ya hay personas condenadas y otras que también fueron cobijadas con medidas de aseguramiento intramurales.

“El debate que voy a dar, lo voy a dar con pruebas, lo voy a dar ante las más altas instancias de la justicia de mi país”, indicó airado.

Su defensa, por su parte, solicitó que sea revocada la medida de aseguramiento que se le impuso y que se le permita permanecer privado de la libertad en su domicilio, para garantizar tener algún control sobre él durante el proceso.

En su defecto, instó a la magistrada que ordene que el exministro sea recluido en una guarnición militar y no en un centro penitenciario, toda vez que, por su condición de exfuncionario del Gobierno nacional, corre riesgos diferenciados que podrían derivarse en afectaciones a su integridad y su vida.