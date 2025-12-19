Colombia

Así fue la airada reacción de Luis Fernando Velasco tras decretarse su envío a la cárcel: “Mi lugar es este”

El exministro del Interior fue cobijado con una medida de aseguramiento intramural. Es investigado como presunto responsable de hechos de corrupción relacionados con la Ungrd

Guardar
El exministro aseguró que es inocente y que no participó en el entramado de corrupción de la Ungrd - crédito Redes sociales/X

Tras haber sido cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario, medida que fue proferida por la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco interpuso un recurso de reposición, el cual explicó en la audiencia.

En su intervención, que inició de manera calmada, aseguró que es inocente de los cargos que se le endilgan, relacionados con el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que se gestó entre funcionarios, contratistas y congresistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el ex jefe de la cartera actuó como líder, promotor y director de las acciones ilícitas que se llevaron a cabo, específicamente, del direccionamiento de contratos y de la desviación de millonarios recursos de la entidad, ocultos en sobrecostos, que debían utilizarse para beneficiar a las poblaciones vulnerables del país en casos de emergencia.

El exministro Velasco aseguró que
El exministro Velasco aseguró que no constituye un peligro para la comunidad - crédito X

Velasco cuestionó los argumentos en los que se basó la magistrada para imponer la medida de aseguramiento y aclaró que en ningún momento ha pensado en salir del país para esconderse de la justicia. De hecho, aseguró que está dispuesto a acatar las órdenes de la magistrada y a presentarse ante las autoridades, no sin antes recurrir a los recursos que otorga la ley colombiana para defenderse.

Porque mi lugar es este, es dándole la cara a los colombianos, es diciéndole que soy inocente y defendiéndome con elementos probatorios para que la convenza, si no a usted, a otros jueces, que soy inocente. Termino esta intervención y me presento ante las autoridades. Mil gracias, señora magistrada”, dijo, evidentemente exaltado.

Aunado a ello, criticó el hecho de que se le haya encasillado como un procesado que supone un riesgo para la sociedad, debido a que, según detalló, en todo momento ha atendido las diligencias y requerimientos de la justicia, mientras se han llevado a cabo las indagaciones en su contra.

El exministro aseguró que no
El exministro aseguró que no ha estado en ninguna entidad del Estado desde hace un año, tiempo en el que fue salpicado en el escándalo de la Ungrd- crédito Ungrd

“Que soy un peligro para la sociedad, que no para el proceso. Pues esto se infiere, pero no se presenta un solo hecho objetivo que diga cómo puedo afectar el proceso, máxime cuando a nosotros se nos ha venido indagando por más de 18 meses, y la propia Fiscalía reconoce que no hemos hecho nada, absolutamente nada para afectar el proceso”, afirmó.

Para demostrar que no constituye ningún riesgo para la comunidad, informó que está dedicado a su familia y a su padre, que tiene unas afectaciones de salud, y que se alejó de la esfera de lo público. Además, aseguró que hace un año, aproximadamente, no visita ninguna entidad del Estado. “No soy un peligro, señora magistrada”, señaló.

Así las cosas, reiteró que se valdrá de su defensa para demostrar que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos de corrupción, por los cuales ya hay personas condenadas y otras que también fueron cobijadas con medidas de aseguramiento intramurales.

Luis Fernando Velasco aseguró que
Luis Fernando Velasco aseguró que demostrará con pruebas que no estuvo involucrado en hechos de corrupción - crédito Luisa González/Reuters

El debate que voy a dar, lo voy a dar con pruebas, lo voy a dar ante las más altas instancias de la justicia de mi país”, indicó airado.

Su defensa, por su parte, solicitó que sea revocada la medida de aseguramiento que se le impuso y que se le permita permanecer privado de la libertad en su domicilio, para garantizar tener algún control sobre él durante el proceso.

En su defecto, instó a la magistrada que ordene que el exministro sea recluido en una guarnición militar y no en un centro penitenciario, toda vez que, por su condición de exfuncionario del Gobierno nacional, corre riesgos diferenciados que podrían derivarse en afectaciones a su integridad y su vida.

Temas Relacionados

Luis Fernando VelascoMedida de aseguramientoCárcelCorrupción UngrdColombia-Noticias

Más Noticias

Jota Pe Hernández acusó a Iván Cepeda de ser uno de los más “vagos” del Congreso entre 2022 y 2026: así expuso su denuncia

El senador de oposición revivió en sus redes sociales el episodio de la plenaria del martes 16 de diciembre, en la que lanzó duras acusaciones contra el congresista y candidato presidencial del Pacto Histórico, con lo que reavivó las tensiones que han protagonizado en el órgano legislativo

Jota Pe Hernández acusó a

Polo Polo envió mensaje reconciliador a Cabal luego de revelar la ruptura de su amistad: “Mis brazos siempre estarán abiertos a ella”

El congresista expresó el aprecio y cariño que siente por su exmadrina política, aunque no dejó pasar la oportunidad de compartir los detalles sobre el verdadero motivo que provocó su distanciamiento

Polo Polo envió mensaje reconciliador

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

En la rueda de prensa previa, Urban Roosters confirmó que El Menor no estará en la jornada en Colombia y su reemplazo será Káiser

Hora y dónde ver FMS

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

El periodista no solo criticó el uso de la pólvora en el estadio Atanasio Girardot, sino la celebración del equipo tras una campaña muy irregular

Carlos Antonio Vélez le bajó

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

El volante de creación fue invitado al pódcast de Maluma, donde abordó distintos aspectos de su vida profesional y personal

Juan Fernando Quintero reveló detalles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista con seis cilindros

Atentado terrorista con seis cilindros bomba que habrían explotado cerca al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: cuatro soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Reconocido actor colombiano habló de su experiencia en una serie nominada a los Globos de Oro 2026: “Ni siquiera me había permitido soñar”

Luis Díaz recibió a Silvestre Dangond en Alemania y le entregó un regalo especial: “Llegó el poder”

Karol G fascinó a sus seguidores con su nuevo look y aseguran que luce más joven: “Le queda divino”

Blessd y Beéle lideran el ranking de canciones en Spotify Colombia con estos grandes éxitos

Deportes

Carlos Antonio Vélez le bajó

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional

Juan Pablo Montoya se refirió al fallido ingreso de Barranquilla a la Fórmula 1: “Una visita quiere decir que hay interés”

Se conocieron las fechas para los partidos de los clubes colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana