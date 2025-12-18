Colombia

Salario mínimo 2026: los puntos de desacuerdo entre sindicatos y empresarios que impiden definir cifra que ganarán los trabajadores

La mesa de concertación permanece estancada ante la firmeza de los argumentos presentados por cada sector, que insisten en sus demandas y alertan sobre los riesgos de no alcanzar una solución equilibrada para el próximo año

El debate sobre el aumento
El debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 sigue sin avances entre sindicatos y empresarios - crédito @cutcolombia/X

El debate sobre el aumento del salario mínimo para 2026 permanece estancado, sin señales de acercamiento entre sindicatos y empresarios, que presentaron sus argumentos de manera detallada tras agotar el plazo de 48 horas previsto para la sustentación de sus posiciones.

La discusión, que se desarrolla en la mesa de concertación, se ha tornado en un diálogo de sordos, en el que ninguna de las partes muestra disposición a ceder, según lo evidencian los documentos de salvedad entregados por ambos sectores.

En el documento presentado por las centrales obreras, se sostiene que el costo de la canasta básica para una familia de cuatro personas alcanzó en 2024 los 2.982.589 pesos: 1.288.654 pesos destinados a alimentos, 711.780 pesos a vivienda, 154.606 pesos a educación y salud, y 827.549 pesos a otras necesidades esenciales.

Para 2025, los sindicatos proyectan que este costo ascenderá a 3.141.188 pesos, lo que, a su juicio, deja el salario mínimo actual un 39,70% por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades de un hogar con un ingreso de uno y medio salarios mínimos.

Los sindicatos, encabezados por el
Los sindicatos, encabezados por el presidente de la CUT, Fabio Arias, argumentan que el salario mínimo actual está 39,70% por debajo del costo de la canasta básica familiar - crédito @cutcolombia/X

Los sindicatos fundamentan su petición de un incremento del 16% en el salario mínimo en la necesidad de garantizar los derechos mínimos de los trabajadores y sus familias, citando la Constitución de 1991 y la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional.

En su documento, revelado por Semana, afirman: “Un incremento del salario mínimo en un 16% estamos seguros seguirá contribuyendo a la dinamización de la economía. La norma constitucional se violenta en la medida que el incremento no permita la satisfacción de los derechos mínimos de los trabajadores y sus familias porque los mantiene sumidos en la pobreza y no se promueve la prosperidad general como lo mandata la Carta de 1991”.

