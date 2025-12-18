Colombia

Rigoberto Urán se vuelve viral junto a J Balvin tras concierto sold out en Bogotá: “No podemos parar la música”

El ciclista protagonizó un divertido video en los camerinos, mostrando su alegría y cercanía con el cantante mientras celebraban con amigos y familiares

El ciclista se unió a la fiesta en los camerinos junto al cantante, mostrando su alegría y buen humor en un momento que se volvió viral en redes sociales.

El ciclista colombiano Rigoberto ‘Rigo’ Urán se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir un video junto al cantante y productor musical J Balvin luego del concierto sold out en el estadio El Campín de Bogotá, donde el artista paisa cerró su gira Made in Colombia – Ciudad Primavera.

La grabación que ya supera los cuatro millones de reproducciones fue publicada en la cuenta de Instagram de Urán (@rigobertouran), que cuenta con más de dos millones de seguidores.

En el video, se observa cómo Rigo se une a J Balvin en los camerinos tras finalizar el concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, acompañado de familiares, amigos y el equipo de trabajo del cantante.

“En estos momentos no podemos parar la música, estamos en familia y la estamos pasando muy bien; el que está poniendo la música queda despedido, necesitamos subir el nivel”, dijo Urán, generando risas entre los presentes y aprobación inmediata de Balvin. En otra grabación, ambos bromearon al ritmo de música navideña mientras Rigo comentaba que apenas estaban en la mitad de la fiesta.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar: “El Rigo chapeto es todo lo que está bien”, “Bueno, por fin habló despacio jajaaaaaa” y “Todos necesitamos un Rigo en nuestras rumbas” fueron algunos de los mensajes que acompañaron la publicación, que rápidamente se volvió viral.

Los seguidores reaccionaron con risas
Los seguidores reaccionaron con risas y elogios al video de Rigoberto Urán celebrando junto a J Balvin, destacando su espontaneidad y buen humor. - crédito @rigobertouran/Instagram

Concierto histórico en Bogotá

El concierto de J Balvin el pasado 13 de diciembre reunió a casi 40.000 personas y contó con la participación de 17 invitados, consolidándose como uno de los espectáculos más esperados del año en la capital. Entre los artistas que se presentaron junto a Balvin estuvieron Dragón y Caballero, Reykon, Jiggy Drama, Blindaje 10, Nio García, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavárez, De La Ghetto, Cosculluela, Arcángel y Nicky Jam.

Uno de los momentos más destacados fue la aparición de Ed Sheeran, quien interpretó sus éxitos Perfect y Shape of You, sorprendiendo al público y marcando un hito en las colaboraciones internacionales en Colombia.

El escenario, diseñado al estilo 360 grados, permitió que el cantante fuera visto desde todos los ángulos del estadio. La producción recreó una ambientación visual inspirada en el concepto del álbum Colores, combinando juegos de luces y elementos florales que acompañaron cada interpretación.

Arcángel fue uno de los artistas invitados al show - crédito @Miguel_G_1_1 / X

Invitados especiales y momentos inolvidables

El concierto también contó con la presencia de la pareja de Balvin, Valentina Ferrer, y su hijo Río, quien se mantuvo fuera del enfoque de las cámaras durante toda la presentación. Además, el reconocido presentador Jorge Barón entregó la tradicional “patadita de la buena suerte” al inicio del espectáculo, generando la ovación del público y encendiendo la emoción de los asistentes.

Durante más de dos horas de música en vivo, Balvin interpretó un repertorio de 31 canciones, incluyendo éxitos como Azul, Reggaeton, Ginza, Ay Vamos y Bonita. La euforia se mantuvo hasta altas horas de la madrugada, cuando el artista finalmente se despidió de Bogotá alrededor de las 3:00 a. m., agradeciendo a sus seguidores y anunciando una gira nacional para 2026.

Rigoberto Urán y J Balvin
Rigoberto Urán y J Balvin compartieron un divertido momento en los camerinos tras el concierto, mostrando su cercanía y alegría. - crédito captura de video

La reacción de los fans y la viralidad de Urán

El video de Rigoberto Urán no solo mostró su cercanía con Balvin, sino también su personalidad alegre y carismática, lo que conquistó a los internautas. Los comentarios destacan su espontaneidad y el buen ánimo con el que disfrutó la celebración: “Rigo está más prendido que una cuadra en Aranjuez”, “Queremos más videos de esta noche”.

Este momento consolidó la amistad de años entre el ciclista y el cantante, demostrando que el deporte y la música pueden unirse en una celebración auténtica y memorable.

