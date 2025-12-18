Colombia

Personería de Medellín formula cargos contra exgerente del Hospital General por muerte de un bebé

El proceso disciplinario contra Mario Córdoba centra en la presunta omisión de garantizar atención quirúrgica oportuna y en la utilización de documentos con información inexacta

La formulación de cargos contra Mario Fernando Córdoba Pérez, exgerente del Hospital General de Medellín, marca un nuevo capítulo en la investigación por la muerte de un recién nacido en esa institución en septiembre de 2023.

La Personería Distrital de Medellín imputó cargos a Córdoba al encontrar indicios de posibles irregularidades administrativas y asistenciales que, de acuerdo con el Ministerio Público, contribuyeron al fallecimiento de un bebé de 21 días.

Según la Personería, el primer cargo corresponde a homicidio agravado bajo el argumento de que, en calidad de gerente, Córdoba tenía la “posición de garante” respecto a la integridad de los menores atendidos, conforme lo establece el artículo 25 de la Ley 599 de 2000.

La autoridad considera que el exgerente no aseguró la prestación oportuna del servicio de cirugía pediátrica requerido con urgencia el 21 de septiembre de 2023, entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m.

El neonato había ingresado en condiciones críticas y sufrió una complicación abdominal mortal, sin que se le practicara la cirugía urgente durante más de cuatro horas y treinta minutos. Murió por enterocolitis necrotizante con perforación intestinal y shock séptico, describe el pliego de cargos.

El segundo cargo se refiere a presunta falsedad ideológica en documento público. Córdoba habría utilizado un “otrosí” fechado el 20 de septiembre de 2023, con declaraciones que no correspondían a la verdad.

La investigación estableció que dicho documento fue realmente suscrito dos días después, el 22 de septiembre, al 12:00 p. m., y tuvo la intención de acreditar la existencia de un cirujano neonatal en el hospital, situación que tampoco correspondía con la realidad: el restablecimiento formal del servicio de cirugía infantil ocurrió solo a partir de las 4:30 p. m. horas del 21 de septiembre, dejando sin atención especializada al hospital durante todo ese intervalo.

El tercer cargo atribuido es por presunto incumplimiento de deberes, conforme a los numerales 1 y 3 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, por vulnerar funciones claves dispuestas en el Manual de Funciones del Hospital General.

Paralelamente, Córdoba enfrenta procesos administrativos relacionados con acoso laboral contra un líder sindical de la entidad. Su administración quedó señalada, además, por haber dejado a la institución sumida en una crisis financiera profunda. Los estados financieros oficiales muestran una transición de ganancias por $17.148 millones en 2021 a pérdidas de $129.000 millones en 2023.

La necesidad de recuperación llevó a la nueva dirección, en 2024, a diseñar un plan de choque que movilizó más de $104.000 millones para saldar deudas y recuperar servicios.

Con estos recursos, se lograron reabrir siete camas de UCI, 14 camas de unidad de cuidados especiales para adultos, una de hospitalización pediátrica, tres camas de hospitalización para adultos y dos quirófanos adicionales en el hospital público más importante de Antioquia.

Otra investigación contra el exgerente

La investigación disciplinaria contra Mario Fernando Córdoba Pérez avanza tras la determinación de la Personería Distrital de Medellín de formular un pliego de cargos, como respuesta a la denuncia de acoso laboral interpuesta por Marvin Esteban Juan Camilo Toro Pastor.

Los hechos se remontan al segundo semestre de 2020, cuando Toro Pastor denuncia haber sido transferido a un puesto que, según su relato, no se ajustaba a su formación ni experiencia profesional.

Durante el periodo comprendido entre 2020 y 2022, Toro Pastor reporta que su desempeño no fue evaluado en ningún momento, situación que, según la denuncia, prolongó y profundizó el perjuicio laboral sufrido.

En busca de soluciones internas, el denunciante acudió al comité de convivencia laboral del hospital, iniciando una conciliación en septiembre de 2023 que no logró resolver el conflicto. Posteriormente, en octubre del mismo año, se impuso una suspensión de tres meses sobre Toro Pastor, medida que Mario Fernando Córdoba declaró improcedente bajo el argumento de estar impedido para firmarla.

La entidad distrital sostiene que los elementos recogidos en la investigación apuntan a la existencia de acoso laboral y a posibles actuaciones dolosas por parte del exgerente.

La Personería enfatiza en su análisis: “Está demostrado que el señor Mario Fernando Córdoba Pérez en su condición de Gerente de la E.S.E Hospital General de Medellín, con su actuar persistente, permitió que el señor Marvin Esteban Juan Camilo Toro fuera víctima de acoso laboral”, según se desprende de la valoración de las pruebas presentadas.

