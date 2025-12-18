Colombia

La economía del país registró su quinto mayor avance del año: creció 2,95%, según el Dane

El indicador del Departamento Administrativo Nacional de Estadística alcanzó en octubre, un crecimiento interanual relevante, aunque por debajo de los picos observados en meses previos de 2025

Guardar
La economía colombiana creció 2,95
La economía colombiana creció 2,95 % interanual en octubre de 2025, impulsada por servicios, comercio y entretenimiento, según el Dane - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El crecimiento de la economía colombiana en octubre de 2025 alcanzó un 2,95% interanual, impulsado principalmente por el dinamismo de los servicios, el comercio y el entretenimiento, aunque el ritmo se moderó respecto a meses previos y persisten señales de desaceleración en sectores clave como el agro y la industria.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este resultado posiciona a octubre como el quinto mes con mayor expansión económica en el año, aunque por debajo de los picos registrados en julio (4,6%), marzo (4,5%) y septiembre (4%).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe de la entidad, publicado el jueves 18 de diciembre, detalla que el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) se ubicó en 127,42 puntos, lo que representa un avance de 2,95% frente a octubre de 2024.

“Para el mes de octubre de 2025 el ISE en su serie original, se ubicó en 127,42, lo que representó un crecimiento de 2,95% respecto al mes de octubre de 2024″, dice el comunicado del Dane.

En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el indicador alcanzó 127,32, con un crecimiento interanual de 2,83% y una variación mensual de 0,21% respecto a septiembre.

El Dane advirtió que la
El Dane advirtió que la economía colombiana enfrenta una fase de crecimiento moderado y el reto de sostener el avance ante la volatilidad sectorial - crédito Dane

En el acumulado enero-octubre, el ISE creció 2,83%, superando el 1,59% del mismo periodo de 2024 y el 0,84% de 2023, según el Dane.

El análisis sectorial revela un comportamiento dispar. Las actividades terciarias, que agrupan servicios como administración pública, educación, salud, actividades artísticas, comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, lideraron el crecimiento con una variación anual de 3,87%.

Dentro de este grupo, la administración pública y el entretenimiento avanzaron 5,6%, el comercio 4,9% y el sector financiero y de seguros 3,4%.

El Dane destacó que “las actividades de los hogares individuales como empleadores y productores de bienes y servicios para uso propio crecieron 6,85%”.

En contraste, las actividades primarias —agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y explotación de minas y canteras— apenas crecieron 0,35% en la comparación anual, muy por debajo del 5,8% registrado en octubre de 2024.

La economía colombiana tuvo un
La economía colombiana tuvo un crecimiento del 2,9% pese a la advertencia de una desaceleración - crédito Dane

El índice de este segmento se ubicó en 109,62 en la serie original y en 107,38 en la ajustada, con un crecimiento mensual de solo 0,06%. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística subrayó que “el frenón agropecuario impacta zonas rurales y territorios productivos con dependencia de cultivos, ganadería y pesca”.

Las actividades secundarias, que incluyen la industria manufacturera y la construcción, mostraron un crecimiento anual de 0,83%, frente al 3% del año anterior, y una caída mensual de 1,17% respecto a septiembre. El índice de este sector se situó en 101,32. El Dane atribuyó esta moderación a “un panorama de inversión más débil, costos operativos elevados y ajustes en la demanda interna”.

El sector de información y comunicaciones fue el único que registró un decrecimiento anual, con una variación de -0,8%, aunque esta cifra mejora frente a la reducción de -4,3% observada un año antes. Las actividades inmobiliarias crecieron 1,7%, levemente por debajo del 1,9 % del periodo anterior, mientras que las actividades profesionales, científicas y técnicas, junto con los servicios administrativos y de apoyo, avanzaron 0,57%.

Tasa de crecimiento anual de
Tasa de crecimiento anual de la economía colombiana, según el Dane - crédito Dane

La entidad estadística explicó que el ISE es un índice sintético mensual que mide la evolución de la actividad económica en el corto plazo, construido a partir de indicadores representativos de cada sector. El indicador permite identificar la estacionalidad, la tendencia y el ciclo económico mediante tres series: la original, la ajustada por efecto estacional y calendario, y la tendencia-ciclo, que analiza la evolución en el mediano plazo.

El balance de los últimos doce meses muestra oscilaciones marcadas: junio registró un crecimiento de 3%, julio de 4,6%, agosto de 2,4% y septiembre de 4%. Octubre, aunque mantiene terreno positivo, confirma la consolidación de una fase de crecimiento moderado.

El Dane señaló que “la economía no se detiene, pero avanza con una cadencia más lenta”, y que el desafío para los próximos meses será sostener el crecimiento en un contexto de ajuste estructural y volatilidad sectorial.

Temas Relacionados

Economía colombianaCrecimiento económicoDaneISEDepartamento Administrativo Nacional de EstadísticaActividades terciariasAgropecuarioIndustria manufactureraColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creada por un músico que nunca fue reconocido

Una vida marcada por la música, la familia y un legado inesperado que sigue emocionando a generaciones es el camino del inolvidable solista de ‘La rondallita’

Esta es la historia de

Invima envió una alerta a los ‘rumberos’ que toman sueros para aliviar el guayabo: “No se deben mezclar con alcohol”

La normativa impide que estos productos se ofrezcan en espacios de ocio para evitar confusiones y proteger a quienes asisten a eventos masivos

Invima envió una alerta a

Medellín es la segunda ciudad más feliz del planeta, según revista Time Out: está solo detrás de Abu Dabi

La publicación destacó la calidad de vida, la oferta gastronómica y los espacios públicos valorados por sus ciudadanos

Medellín es la segunda ciudad

La queja interpuesta cuatro meses atrás del accidente de los estudiantes en Antioquia contra Precoltur, la encargada del transporte: “Lo hago con el fin de que haya justicia”

Hasta la Superintendencia de Industria y Comercio elevó su queja la emprendedora e ‘influencer’ antioqueña Sara Alzate, y aseguró en diálogo con Infobae Colombia que aún no obtiene respuesta de la SIC ni de Precoltur

La queja interpuesta cuatro meses

Así es como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían creado una ‘organización’ criminal desde el Gobierno, según la Fiscalía

La investigación de la Fiscalía señala la entrega de proyectos a congresistas para asegurar mayorías parlamentarias, con testimonios clave de exfuncionarios que colaboran con la justicia

Así es como Ricardo Bonilla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Esta es la historia de

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creado por un músico que nunca fue reconocido

Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

J Bavin criticó el resultado del ‘Mundial de desayunos de Ibai Llanos’ y lo invitó a comer el que piensa es el mejor plato

Beéle y Elvis Crespo rindieron homenaje a Jorge Barón con nueva canción de Navidad: “La patadita de la buena suerte”

Blessd se quedó con una de las medallas de campeón en la premiación privada de Atlético Nacional: así lo presumió

Deportes

Con video en blanco y

Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”

El Junior tendrá cuatro refuerzos para la temporada 2026, confirmó Fuad Char: “Estamos apuntando a uno muy bueno”

Boca Juniors le ofrecería un contrato a Miguel Ángel Borja después de finalizar su vínculo con River Plate

Así quedó la lista de campeones en el fútbol colombiano tras la final de Copa Colombia: Atlético Nacional, el más veces campeón

Figura de Santa Fe llegaría al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal