La economía del país registró su quinto mayor avance del año: creció 2,95%, según el Dane

La economía colombiana creció 2,95 % interanual en octubre de 2025, impulsada por servicios, comercio y entretenimiento, según el Dane - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El crecimiento de la economía colombiana en octubre de 2025 alcanzó un 2,95% interanual, impulsado principalmente por el dinamismo de los servicios, el comercio y el entretenimiento, aunque el ritmo se moderó respecto a meses previos y persisten señales de desaceleración en sectores clave como el agro y la industria.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este resultado posiciona a octubre como el quinto mes con mayor expansión económica en el año, aunque por debajo de los picos registrados en julio (4,6%), marzo (4,5%) y septiembre (4%).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe de la entidad, publicado el jueves 18 de diciembre, detalla que el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) se ubicó en 127,42 puntos, lo que representa un avance de 2,95% frente a octubre de 2024.

“Para el mes de octubre de 2025 el ISE en su serie original, se ubicó en 127,42, lo que representó un crecimiento de 2,95% respecto al mes de octubre de 2024″, dice el comunicado del Dane.

En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el indicador alcanzó 127,32, con un crecimiento interanual de 2,83% y una variación mensual de 0,21% respecto a septiembre.

El Dane advirtió que la economía colombiana enfrenta una fase de crecimiento moderado y el reto de sostener el avance ante la volatilidad sectorial - crédito Dane

En el acumulado enero-octubre, el ISE creció 2,83%, superando el 1,59% del mismo periodo de 2024 y el 0,84% de 2023, según el Dane.

El análisis sectorial revela un comportamiento dispar. Las actividades terciarias, que agrupan servicios como administración pública, educación, salud, actividades artísticas, comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, lideraron el crecimiento con una variación anual de 3,87%.

Dentro de este grupo, la administración pública y el entretenimiento avanzaron 5,6%, el comercio 4,9% y el sector financiero y de seguros 3,4%.

El Dane destacó que “las actividades de los hogares individuales como empleadores y productores de bienes y servicios para uso propio crecieron 6,85%”.

En contraste, las actividades primarias —agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y explotación de minas y canteras— apenas crecieron 0,35% en la comparación anual, muy por debajo del 5,8% registrado en octubre de 2024.

La economía colombiana tuvo un crecimiento del 2,9% pese a la advertencia de una desaceleración - crédito Dane

El índice de este segmento se ubicó en 109,62 en la serie original y en 107,38 en la ajustada, con un crecimiento mensual de solo 0,06%. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística subrayó que “el frenón agropecuario impacta zonas rurales y territorios productivos con dependencia de cultivos, ganadería y pesca”.

Las actividades secundarias, que incluyen la industria manufacturera y la construcción, mostraron un crecimiento anual de 0,83%, frente al 3% del año anterior, y una caída mensual de 1,17% respecto a septiembre. El índice de este sector se situó en 101,32. El Dane atribuyó esta moderación a “un panorama de inversión más débil, costos operativos elevados y ajustes en la demanda interna”.

El sector de información y comunicaciones fue el único que registró un decrecimiento anual, con una variación de -0,8%, aunque esta cifra mejora frente a la reducción de -4,3% observada un año antes. Las actividades inmobiliarias crecieron 1,7%, levemente por debajo del 1,9 % del periodo anterior, mientras que las actividades profesionales, científicas y técnicas, junto con los servicios administrativos y de apoyo, avanzaron 0,57%.

Tasa de crecimiento anual de la economía colombiana, según el Dane - crédito Dane

La entidad estadística explicó que el ISE es un índice sintético mensual que mide la evolución de la actividad económica en el corto plazo, construido a partir de indicadores representativos de cada sector. El indicador permite identificar la estacionalidad, la tendencia y el ciclo económico mediante tres series: la original, la ajustada por efecto estacional y calendario, y la tendencia-ciclo, que analiza la evolución en el mediano plazo.

El balance de los últimos doce meses muestra oscilaciones marcadas: junio registró un crecimiento de 3%, julio de 4,6%, agosto de 2,4% y septiembre de 4%. Octubre, aunque mantiene terreno positivo, confirma la consolidación de una fase de crecimiento moderado.

El Dane señaló que “la economía no se detiene, pero avanza con una cadencia más lenta”, y que el desafío para los próximos meses será sostener el crecimiento en un contexto de ajuste estructural y volatilidad sectorial.