Colombia

El ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’ se quería escapar de la cárcel: Inpec encontró hoja de papel con datos internos de La Modelo

El hallazgo de un documento con información interna del penal encendió las alertas sobre Kardin Montilla, procesado por feminicidio y múltiples abusos sexuales, y abrió la puerta a nuevos cargos

Guardias del Inpec reforzaron los
Guardias del Inpec reforzaron los controles de seguridad en la cárcel La Modelo de Bogotá tras el hallazgo de un documento que advertiría un posible plan de fuga de alias El Monstruo de Ciudad Bolívar - crédito Canal Sur y Policía Nacional

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó el hallazgo de un posible plan de fuga en la cárcel La Modelo de Bogotá, presuntamente relacionado con Kardin Daniel Montilla, conocido como alias El Monstruo de Ciudad Bolívar.

El descubrimiento encendió las alertas de las autoridades por la peligrosidad del interno y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para impedir cualquier intento de evasión.

Según informó el medio Caracol Radio, durante una inspección de rutina fue encontrado un documento con referencias detalladas a la infraestructura del penal.

El material contenía anotaciones precisas sobre la ubicación de pabellones, zonas de tránsito interno, puntos de resguardo, recorridos habituales y una alcantarilla de la cárcel.

Además, incluía observaciones sobre la localización y los movimientos de los guardianes, lo que llevó a las autoridades a considerar que se trataría de un plan de fuga en curso.

Tras el hallazgo, el Inpec activó protocolos especiales de seguridad y dio aviso inmediato a las autoridades judiciales para que se evalúe si Montilla podría enfrentar cargos adicionales por la planeación de una evasión.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que el documento está siendo analizado para establecer si el interno actuó de manera individual o si contó con apoyo externo o interno dentro del establecimiento penitenciario.

Kardin Daniel Montilla, alias ‘El
Kardin Daniel Montilla, alias ‘El Monstruo de Ciudad Bolívar’, permanece recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá mientras avanzan las investigaciones en su contra por feminicidio y múltiples delitos sexuales - crédito Policía Nacional

Kardin Daniel Montilla permanece privado de la libertad por el asesinato de Catalina Leyva, una joven cuyo cuerpo fue hallado en un potrero de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, luego de haber sido reportada como desaparecida en noviembre de 2024.

Ese crimen permitió a la Fiscalía General de la Nación y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) destapar un patrón delictivo mucho más amplio, que habría afectado a decenas de mujeres en la capital del país.

De acuerdo con la investigación, Montilla utilizaba falsas ofertas laborales para atraer a sus víctimas.

Las mujeres eran contactadas a través de supuestas intermediarias o “amigas”, quienes les prometían empleos bien remunerados. Una vez aceptaban, eran citadas en zonas apartadas del sur de Bogotá, donde el agresor las sometía bajo amenazas de muerte.

El modus operandi incluía obligarlas a internarse en áreas boscosas, donde la vegetación impedía la visibilidad. En esos lugares, Montilla las forzaba a desvestirse y las agredía sexualmente.

En otros casos, exigía el envío de fotografías y videos íntimos como condición para acceder al supuesto empleo, material que luego era utilizado para extorsionarlas.

Tras los ataques, Montilla robaba los teléfonos celulares de las víctimas y, con la colaboración de su pareja sentimental, tomaba control de sus redes sociales y listas de contactos. Desde esas cuentas, el grupo criminal continuaba contactando a nuevas mujeres, replicando el engaño y perpetuando el ciclo de violencia y extorsión.

Catalina Leyva fue asesinada al
Catalina Leyva fue asesinada al sur de Bogotá por medio de engaños y una supuesta oferta laboral - crédito redes sociales

La pareja de Montilla fue capturada y enfrenta medida de aseguramiento por el delito de hurto, al ser señalada de colaborar en el control y uso de los dispositivos robados.

En el proceso judicial, la Fiscalía imputó a Montilla los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal.

El acusado no aceptó los cargos. Las autoridades advierten que el número de víctimas podría ser mucho mayor, pues los investigadores estiman que Montilla habría abusado y extorsionado a cerca de cincuenta personas a lo largo de su trayectoria criminal.

El padre de Catalina Leyva ha señalado que, pese a que la pérdida de su hija es un dolor imposible de sanar, su caso permitió dejar al descubierto una estructura criminal que actuó durante años sin ser detectada.

Su novio, según la familia
Su novio, según la familia de la menor, la perdió de vista durante un par de horas y luego fue hallada muerta con signos de violencia - crédito Qué pasa en Barrancabermeja

En sus declaraciones, advirtió que Montilla constituye una amenaza para la sociedad y exhortó a otras víctimas a denunciar para fortalecer las investigaciones y evitar que más mujeres resulten afectadas.

Frente al hallazgo del posible plan de fuga, las autoridades continuarán fortaleciendo los controles internos, intensificando las inspecciones y ajustando los esquemas de custodia para evitar cualquier intento de evasión.

La entidad reiteró que el interno permanecerá bajo estricta vigilancia mientras avanza su proceso penal y se adoptan las decisiones judiciales correspondientes.

