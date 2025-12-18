Indígenas embera generan malestar entre vecinos en Bogotá por fiestas prolongadas y casos de violencia en menores dentro de la UPI La Rioja

Habitantes de la localidad de Los Mártires, en Bogotá, denuncian que la comunidad indígena que habita la UPI La Rioja altera el orden de la comunidad con sus fiestas hasta altas horas de la madrugada - crédito Secretaría de Integración Social

La convivencia en la localidad de los Mártires, frente a la UPI de La Rioja, se ha visto alterada por una serie de situaciones que, según los vecinos, afectan gravemente la tranquilidad y la seguridad del sector.

Las noches de diciembre se han convertido en un desafío para quienes residen en la zona, donde la música a alto volumen y el uso de pólvora por parte de menores se han vuelto una constante.

“Duraron más de tres días con una música en volumen como cuando hay un concierto. Duramos desvelados tres días totalmente. Estamos agotados. La verdad ya se está complicando esta situación otra vez. Ya se avecina 24 y 31, y tememos que estas parrandas de estos indígenas emberá se extiendan tres, cuatro, cinco días hasta una semana, porque ya la hemos vivido”, expresó César Eduardo a Citytv, reflejando la preocupación de los habitantes ante la proximidad de las festividades de fin de año.

El impacto de estas celebraciones no se limita al ruido. Los residentes han comenzado a buscar alternativas para poder descansar, incluso fuera de sus propias viviendas.

Un habitante del sector relató: “Nunca me imaginé este impacto negativo en cuanto a la tranquilidad de nosotros como personas. El eco y la situación de ruido es bastante compleja, pero yo quiero hablar de un tema que me parece mucho más importante y es la protección de los menores y de esta comunidad, porque lo que nosotros visualizamos desde la parte posterior es situaciones impresionantes como la violencia, como el abuso sexual”.

La problemática se agrava con la presencia de conflictos internos en la comunidad indígena emberá, que ha recibido una orden de retiro por parte del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) tras negarse a un retorno en septiembre. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los vecinos, quienes no ven soluciones claras a corto plazo.

“No hay soluciones de nada. Los de los niños también es desmedido. El consumo y la ingesta de licor, los problemas, las peleas entre ellos mismos. Y como les digo, aquí han pasado situaciones muy conflictivas, muy duras, muy fuertes”, afirmó otro hombre afectado al medio.

Las autoridades ya han sido informadas de la situación y, según el sistema informativo, se mantendrá un seguimiento cercano a las medidas que adopte el distrito.