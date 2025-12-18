Esmeralda Hernández reaccionó a la muerte del oso Tamá y pidió sanciones en caso de “existir alguna negligencia”: “Día triste”

El caso del oso, que había sido rescatado y rehabilitado, reavivó la discusión sobre los protocolos de manejo y la necesidad de fortalecer la supervisión en proyectos de conservación de especies silvestres y generó las críticas de la senadora Esmeralda Hernández - crédito Colprensa

La muerte de Tamá, un oso andino que estaba a punto de ser liberado, representó un retroceso para los esfuerzos de protección de la fauna silvestre en Colombia.

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque informaron sobre el fallecimiento, que impactó a quienes seguían su caso. Tamá había adquirido relevancia como figura central en campañas y actividades de conservación dedicadas al oso andino.

La senadora Esmeralda Hernández, integrante del Pacto Histórico y autora de la Ley No más olé, que prohibió las corridas de toros en Colombia, se pronunció tras la muerte de Tamá. Hernández señaló que es un “día triste” y solicitó que se investigue el caso del oso andino, además de pedir sanciones si se comprueba alguna negligencia.

En su mensaje de X Hernández comenzó diciendo que “Tamá, el primer osito andino que iba ser liberado tras ser rescatado con solo tres meses de edad luego de que su madre fuese atacada por cazadores indiscriminados y después de muchos años de rehabilitación, murió durante el proceso de liberación”.

La senadora de igual manera, manifestó una postura contundente tras la muerte de Tamá, demandando transparencia y responsabilidad frente a los hechos. Hernández exigió a Parques Nacionales Naturales de Colombia una investigación a fondo para esclarecer el procedimiento realizado durante la liberación del oso.

Además, hizo énfasis en la necesidad de identificar y sancionar a quienes pudieran estar involucrados en posibles negligencias o errores prevenibles, mostrando así su preocupación y su llamado a la rendición de cuentas en materia de conservación animal.

“Doloroso y frustrante. Le exigimos a @ParquesColombia que haga una investigación exhaustiva del procedimiento y pueda determinarse qué fue lo que falló, y de existir alguna negligencia o error que se haya podido prevenir, se identifique y sancione fuertemente a los responsables”, escribió en su mensaje.

La senadora Esmeralda Hernández también expresó su pesar por la pérdida de Tamá y aprovechó para hacer un llamado a la reflexión colectiva sobre la protección de la vida silvestre. En su mensaje, destacó la importancia de asumir la responsabilidad frente al cuidado de los ecosistemas y reforzar la lucha contra la caza furtiva, señalando que estos hechos deben invitar a un compromiso mayor con la biodiversidad colombiana.

“Me duele mucho que no tengamos un final feliz para Tamá; que este tipo de sucesos también nos sirvan para reflexionar sobre el respeto por la vida silvestre y la responsabilidad que nos corresponde frente a su protección; que fortalezcamos la lucha contra la caza furtiva y contra quienes desangran los bosques y ecosistemas. Día triste para el oso andino y para la biodiversidad de nuestro país”, opinó la legisladora perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico.

La muerte de Tamá se produjo en la última etapa de su traslado para ser liberado, cuando presentó problemas respiratorios a bordo del avión que lo llevaba hacia el Parque Nacional Natural Tamá, ubicado en la frontera colombo-venezolana.

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque informaron que el oso andino estaba bajo el cuidado de un equipo veterinario especializado y era monitoreado constantemente durante el trayecto. Sin embargo, mientras intentaban aterrizar, las condiciones climáticas desfavorables obligaron a suspender la maniobra y retornar al aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, priorizando así la integridad tanto de Tamá como del personal involucrado en la operación.

Durante el regreso, Tamá comenzó a mostrar signos de dificultad respiratoria. A pesar de que recibió atención inmediata y maniobras de reanimación, no hubo respuesta positiva y el oso falleció minutos después. Tanto el personal involucrado como las autoridades ambientales locales realizaron los procedimientos necesarios para iniciar los análisis científicos que determinen las causas específicas de su muerte.

“Tuvimos el dolor de perder a Tamá en busca de la libertad”, declararon las entidades responsables, mostrando su pesar ante el país y manifestando su solidaridad con la comunidad conservacionista.