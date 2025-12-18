Colombia

Esmeralda Hernández reaccionó a la muerte del oso Tamá y pidió sanciones en caso de “existir alguna negligencia”: “Día triste”

La muerte del animal motivó a la senadora a exigir que se determinen eventuales omisiones y se tomen medidas si se confirma alguna falta en el proceso de liberación

Guardar
El caso del oso, que
El caso del oso, que había sido rescatado y rehabilitado, reavivó la discusión sobre los protocolos de manejo y la necesidad de fortalecer la supervisión en proyectos de conservación de especies silvestres y generó las críticas de la senadora Esmeralda Hernández - crédito Colprensa

La muerte de Tamá, un oso andino que estaba a punto de ser liberado, representó un retroceso para los esfuerzos de protección de la fauna silvestre en Colombia.

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque informaron sobre el fallecimiento, que impactó a quienes seguían su caso. Tamá había adquirido relevancia como figura central en campañas y actividades de conservación dedicadas al oso andino.

La senadora Esmeralda Hernández, integrante del Pacto Histórico y autora de la Ley No más olé, que prohibió las corridas de toros en Colombia, se pronunció tras la muerte de Tamá. Hernández señaló que es un “día triste” y solicitó que se investigue el caso del oso andino, además de pedir sanciones si se comprueba alguna negligencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje de X Hernández comenzó diciendo que “Tamá, el primer osito andino que iba ser liberado tras ser rescatado con solo tres meses de edad luego de que su madre fuese atacada por cazadores indiscriminados y después de muchos años de rehabilitación, murió durante el proceso de liberación”.

Esmeralda Hernández reaccionó frente a
Esmeralda Hernández reaccionó frente a la reciente muerte del oso Andino Tamá - crédito @EsmeHernandezSi

La senadora de igual manera, manifestó una postura contundente tras la muerte de Tamá, demandando transparencia y responsabilidad frente a los hechos. Hernández exigió a Parques Nacionales Naturales de Colombia una investigación a fondo para esclarecer el procedimiento realizado durante la liberación del oso.

Además, hizo énfasis en la necesidad de identificar y sancionar a quienes pudieran estar involucrados en posibles negligencias o errores prevenibles, mostrando así su preocupación y su llamado a la rendición de cuentas en materia de conservación animal.

“Doloroso y frustrante. Le exigimos a @ParquesColombia que haga una investigación exhaustiva del procedimiento y pueda determinarse qué fue lo que falló, y de existir alguna negligencia o error que se haya podido prevenir, se identifique y sancione fuertemente a los responsables”, escribió en su mensaje.

La senadora Esmeralda Hernández también expresó su pesar por la pérdida de Tamá y aprovechó para hacer un llamado a la reflexión colectiva sobre la protección de la vida silvestre. En su mensaje, destacó la importancia de asumir la responsabilidad frente al cuidado de los ecosistemas y reforzar la lucha contra la caza furtiva, señalando que estos hechos deben invitar a un compromiso mayor con la biodiversidad colombiana.

El operativo contó con la
El operativo contó con la coordinación de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la colaboración de múltiples entidades ambientales - crédito Parques Nacional Naturales de Colombia

“Me duele mucho que no tengamos un final feliz para Tamá; que este tipo de sucesos también nos sirvan para reflexionar sobre el respeto por la vida silvestre y la responsabilidad que nos corresponde frente a su protección; que fortalezcamos la lucha contra la caza furtiva y contra quienes desangran los bosques y ecosistemas. Día triste para el oso andino y para la biodiversidad de nuestro país”, opinó la legisladora perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico.

La muerte de Tamá se produjo en la última etapa de su traslado para ser liberado, cuando presentó problemas respiratorios a bordo del avión que lo llevaba hacia el Parque Nacional Natural Tamá, ubicado en la frontera colombo-venezolana.

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque informaron que el oso andino estaba bajo el cuidado de un equipo veterinario especializado y era monitoreado constantemente durante el trayecto. Sin embargo, mientras intentaban aterrizar, las condiciones climáticas desfavorables obligaron a suspender la maniobra y retornar al aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, priorizando así la integridad tanto de Tamá como del personal involucrado en la operación.

Durante el regreso, Tamá comenzó
Durante el regreso, Tamá comenzó a mostrar signos de dificultad respiratoria. A pesar de que recibió atención inmediata y maniobras de reanimación, no hubo respuesta positiva y el oso falleció minutos después - crédito Parques Nacional Naturales de Colombia

Durante el regreso, Tamá comenzó a mostrar signos de dificultad respiratoria. A pesar de que recibió atención inmediata y maniobras de reanimación, no hubo respuesta positiva y el oso falleció minutos después. Tanto el personal involucrado como las autoridades ambientales locales realizaron los procedimientos necesarios para iniciar los análisis científicos que determinen las causas específicas de su muerte.

“Tuvimos el dolor de perder a Tamá en busca de la libertad”, declararon las entidades responsables, mostrando su pesar ante el país y manifestando su solidaridad con la comunidad conservacionista.

Temas Relacionados

Esmeralda HernándezTamáOso andinoAnimales ColombiaParques Nacionales Naturales de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creada por un músico que nunca fue reconocido

Una vida marcada por la música, la familia y un legado inesperado que sigue emocionando a generaciones es el camino del inolvidable solista de ‘La rondallita’

Esta es la historia de

Invima envió una alerta a los ‘rumberos’ que toman sueros para aliviar el guayabo: “No se deben mezclar con alcohol”

La normativa impide que estos productos se ofrezcan en espacios de ocio para evitar confusiones y proteger a quienes asisten a eventos masivos

Invima envió una alerta a

Medellín es la segunda ciudad más feliz del planeta, según revista Time Out: está solo detrás de Abu Dabi

La publicación destacó la calidad de vida, la oferta gastronómica y los espacios públicos valorados por sus ciudadanos

Medellín es la segunda ciudad

La queja interpuesta cuatro meses atrás del accidente de los estudiantes en Antioquia contra Precoltur, la encargada del transporte: “Lo hago con el fin de que haya justicia”

Hasta la Superintendencia de Industria y Comercio elevó su queja la emprendedora e ‘influencer’ antioqueña Sara Alzate, y aseguró en diálogo con Infobae Colombia que aún no obtiene respuesta de la SIC ni de Precoltur

La queja interpuesta cuatro meses

Así es como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían creado una ‘organización’ criminal desde el Gobierno, según la Fiscalía

La investigación de la Fiscalía señala la entrega de proyectos a congresistas para asegurar mayorías parlamentarias, con testimonios clave de exfuncionarios que colaboran con la justicia

Así es como Ricardo Bonilla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Esta es la historia de

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creada por un músico que nunca fue reconocido

Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

J Bavin criticó el resultado del ‘Mundial de desayunos de Ibai Llanos’ y lo invitó a comer el que piensa es el mejor plato

Beéle y Elvis Crespo rindieron homenaje a Jorge Barón con nueva canción de Navidad: “La patadita de la buena suerte”

Blessd se quedó con una de las medallas de campeón en la premiación privada de Atlético Nacional: así lo presumió

Deportes

Con video en blanco y

Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”

El Junior tendrá cuatro refuerzos para la temporada 2026, confirmó Fuad Char: “Estamos apuntando a uno muy bueno”

Boca Juniors le ofrecería un contrato a Miguel Ángel Borja después de finalizar su vínculo con River Plate

Así quedó la lista de campeones en el fútbol colombiano tras la final de Copa Colombia: Atlético Nacional, el más veces campeón

Figura de Santa Fe llegaría al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal