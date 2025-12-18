El carbón aún sostiene a Colombia, pero su margen se reduce rumbo a 2030, así está el panorama

El carbón colombiano mantiene su peso en las exportaciones pese al avance de la transición energética en el país - crédito Shutterstock

En Colombia, el carbón atraviesa un momento de contraste. Mientras el debate energético se acelera y la transición gana espacio en el discurso público, este mineral todavía sostiene una parte clave de las exportaciones y del ingreso de varias regiones del país. Las proyecciones para 2025 reflejan ese doble escenario, un repunte de corto plazo que convive con un horizonte de transformación estructural.

De acuerdo con estimaciones del mercado internacional, la demanda de carbón crecería 0,5% en 2025 y alcanzaría un volumen récord cercano a los 8,8 millones de toneladas. Para Colombia, uno de los principales exportadores de carbón térmico en América Latina, este impulso representa una oportunidad coyuntural para mejorar ingresos externos y sostener la actividad minera. Sin embargo, el alivio sería temporal. Hacia 2030, el consumo global comenzaría a descender, presionado por el avance de las energías renovables, la energía nuclear y el gas natural licuado, fuentes que están reconfigurando la matriz energética mundial.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) puso este comportamiento en perspectiva. En sus análisis, señaló que el carbón arrastra una tendencia descendente desde hace más de 15 años, aunque con episodios de recuperación en mercados específicos. Para Colombia, este contexto es clave, ya que la demanda externa —más que el consumo interno— define el pulso del sector. Estados Unidos, por ejemplo, mostró un repunte en el uso de carbón debido al aumento en los costos del gas y a decisiones de política pública, una dinámica que abrió ventanas de corto plazo para los exportadores.

Europa, uno de los destinos tradicionales del carbón colombiano, muestra un panorama más complejo. Tras registrar caídas de dos dígitos durante dos años consecutivos, la reducción de la demanda se moderó, pero la tendencia sigue siendo descendente. Esto implica que, aunque el mercado europeo no cerró del todo, su peso en el mediano plazo será cada vez menor para países productores como Colombia.

China, por su parte, sigue siendo un factor determinante. El gigante asiático concentra más del 50% del consumo global de carbón, lo que convierte cualquier ajuste en su política energética en una señal directa para los mercados internacionales. Según la IEA, el gobierno chino apunta a que el consumo de este combustible alcance su pico en 2030 y, a partir de ahí, inicie una reducción gradual. Para Colombia, esta proyección refuerza la idea de que el actual repunte no garantiza estabilidad a largo plazo.

Con este telón de fondo, la agencia estimó que hacia finales de la década la demanda global podría volver a niveles similares a los de 2023. Este ajuste estaría estrechamente ligado al crecimiento del gas natural licuado y a la expansión de las energías limpias. De hecho, se prevé que a partir de 2026 la generación eléctrica basada en carbón empiece a perder terreno de forma más acelerada. Para el carbón colombiano, altamente dependiente de la generación térmica en otros países, este cambio representa un desafío estructural.

Aun así, la IEA fue enfática en que una desaceleración no implica una desaparición inmediata. Aunque el mercado tendería a estabilizarse y luego a descender ligeramente hacia 2030, el carbón seguirá siendo relevante en la matriz energética de varios países. En ese escenario, Colombia podría mantener un rol como proveedor, pero en un mercado más competitivo, con menores márgenes y mayores exigencias ambientales.

El rumbo del sector, además, no está completamente definido. Factores como las decisiones políticas en los países importadores, el ritmo de crecimiento de la demanda de electricidad y la velocidad real de la transición energética pueden alterar las proyecciones. Para Colombia, esto se traduce en un entorno de alta incertidumbre, donde la planeación de largo plazo resulta cada vez más compleja.

En medio de ese contexto global, algunas oportunidades emergen. El crecimiento sostenido de economías como India y del sudeste asiático podría compensar parcialmente la caída de otros mercados. La IEA proyecta que India aumentará su demanda de carbón cerca de 3% anual, lo que equivale a unos 200 millones de toneladas adicionales, mientras que el sudeste asiático crecería a un ritmo del 4% anual hasta 2030. Para Colombia, estos mercados representan posibles destinos alternativos, aunque con mayores retos logísticos y comerciales.

En términos de oferta, la agencia prevé que varios países productores reduzcan gradualmente su producción. Colombia no es ajena a esta tendencia, especialmente por la presión ambiental, los conflictos sociales en zonas mineras y la apuesta oficial por una transición energética justa. India vuelve a marcar la excepción, con un aumento previsto en su producción para reducir la dependencia de importaciones.

Así, el carbón colombiano se mueve entre el aprovechamiento de un último ciclo favorable y la necesidad de adaptarse a un mercado que cambia. El desafío no es menor, capitalizar el corto plazo sin perder de vista que, en la próxima década, el rol del carbón será más limitado, aunque todavía decisivo, dentro del complejo rompecabezas energético global.