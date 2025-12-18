Diana Celis respondió cómo está su relación con Epa Colombia y si volvería con ella: “No tendría cara para hablarme”

La futbolista dijo que la pareja de la empresaria no la deja hablar con ella - crédito @letengoelchisme/IG

La futbolista Diana Celis revivó la controversia en torno a su relación pasada con Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, al responder preguntas de sus seguidores en redes sociales, donde negó cualquier reconciliación y lanzó críticas directas a Karol Samantha, actual prometida de la empresaria.

Estas declaraciones de Celis, difundidas a través de sus historias de Instagram, generaron una intensa reacción en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre el pasado sentimental y los conflictos legales y patrimoniales que rodean a las protagonistas.

En su intervención, Celis fue enfática al rechazar la posibilidad de haber retomado su vínculo con la empresaria de keratinas, que se encuentra presa por los problemas que tuvo en el pasado con Transmilenio.

Según la futbolista, la propia Karol Samantha, pareja actual de Barrera y madre de su hija Daphne Samara, habría impuesto restricciones para evitar cualquier tipo de acercamiento entre ambas.

Celis expresó: “Parce, no, es que ni siquiera la dejan ser mi amiga. La Karol le tiene prohibido jajaja. Mentiritis [sic]”, en una respuesta que combinó ironía y desdén.

La conversación no se limitó a la situación actual, sino que Celis aprovechó para recordar episodios pasados que, según su versión, habrían deteriorado la confianza entre ambas.

En ese sentido, la futbolista afirmó que “yo creo que ella no tendría cara para hablarme. Con todas esas mentiras y esas calumnias que dijo, me daría hasta vergüenza”, teniendo en cuenta las declaraciones previas de Epa Colombia que, según Celis, la habrían perjudicado públicamente.

Las palabras de Diana Celis provocaron una oleada de comentarios en redes sociales, donde los internautas no tardaron en tomar partido y revivir viejas disputas.

Entre las reacciones más destacadas, algunos usuarios señalaron: “Será para que le vuelva a quitar otra vez la mitad de lo que en esta oportunidad ha trabajado Karol”; “la cara dura la tiene Diana, porque atreverse a volver sería el colmo del descaro”. Otros comentarios incluyeron: “Diana, no aclares porque oscurece” y “Pa’ que vuelva y le quite lo que Epa trabajó”.

Yina Calderón arremetió contra Diana Celis

La situación de Epa Colombia en prisión ha generado reacciones intensas entre sus allegados, quienes no solo defienden su nombre, sino que también proyectan un futuro optimista para la influencer.

En una conversación recogida de su programa El Escándalo TV, Yina Calderón expresó su indignación ante quienes, según ella, se aprovechan de la ausencia de Epa Colombia, hablando en específico de Diana Celis, expareja de la empresaria de fajas:

“Esa Diana Celis es una cínica. Ustedes no deberían ni estar utilizando el nombre de la Epa Colombia en sus historias. Cínica, aprovechando que ella está en la cárcel, no se puede defender y no puede decir absolutamente nada”, afirmó la también DJ.

La lealtad y el apoyo incondicional hacia Epa Colombia también se hicieron evidentes en las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, que manifestó su confianza en una pronta liberación:

“Yo estoy segura de que Epa Colombia está pronto a salir de la cárcel. Yo guardo la fe y yo sé que prontamente va a ocurrir un milagro en la vida de Epa Colombia”, declaró la empresaria de fajas en su programa.

Para ella, el periodo de reclusión representa una etapa transitoria que traerá consecuencias positivas: “Lo que le está pasando a Epa Colombia este año que estuvo detenida, va a ser gloria para ella. Vean las bendiciones que le van a llegar a la vida de Epa Colombia. Una vez salga de esa cárcel, no van a tener nombre y nada”, sostuvo la huilense.