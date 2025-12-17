Una carta sería la prueba de que la embajada en Nicaragua organizó fiesta la que estuvo Carlos Ramón González: encargado de negocios pidió plata

Carlos Ramón González generó revuelo al aparecer en un evento diplomático en Nicaragua - crédito Presidencia de la República

Una carta enviada por Óscar Iván Muñoz, encargado de negocios en Nicaragua, confirmaría que la embajada de Colombia organizó oficialmente una fiesta vallenata en Managua, evento en el que participó el prófugo de la justicia Carlos Ramón González.

Esta revelación, obtenida por La W, contradice la versión oficial de la Cancillería colombiana, que había negado cualquier implicación institucional en la celebración. El documento detalla la solicitud de recursos de la embajada para financiar la actividad, incluido el pago de los artistas nacionales que se presentaron esa noche

La carta firmada por Muñoz y dirigida a la Cancillería especifica que la “noche vallenata colombiana” se realizaría de manera cofinanciada entre el Teatro Nacional de Nicaragua y la Embajada de Colombia.

El texto señala que la misión diplomática asumiría el costo del artista central, el músico colombiano Albeiro González, y que el evento serviría como cierre de año, con una asistencia estimada de 120 personas.

“Esta actividad se realizaría con el objetivo de hacer cierre de año, estimando la asistencia de en promedio unas 120 personas, entre miembros del gobierno de Nicaragua, personal diplomático acreditado en el país, empresarios nicaragüenses y colombianos además de personalidades de Nicaragua y connacionales. La propuesta radica en realizar una noche vallenata colombiana en la que se estaría interpretando 20 canciones, entre estas: La Gota Fría, La Tierra del Olvido, La Bonga, Pa Mayte, Arroyito, Tamarindo, entre otras”, señala el documento conocido por La W.

Fuentes de la Embajada consultadas por el mismo medio confirmaron que existió una intención absoluta por parte de Muñoz para que la celebración tuviera carácter oficial y se desarrollara fuera de la sede diplomática.

La documentación revisada por La W indica que Muñoz exploró varias vías para financiar la fiesta. Entre las opciones consideradas se encuentran los fondos del Plan de Promoción de Colombia en Nicaragua, que suelen destinarse a actividades culturales durante el año y de los cuales aún quedaban recursos disponibles.

Otra alternativa evaluada fue el programa Colombia Nos Une, que permite un uso más flexible de los dineros para atender a la comunidad colombiana en el exterior. Además, se contemplaron los gastos de representación, una suma fija mensual que el jefe de misión puede utilizar a su discreción para actividades con el público local.

La Cancillería aclaró que, independientemente del origen de los fondos, todos los gastos deben ser reportados y podrían ser objetados posteriormente si se determina que no se ajustaron a la normativa.

Asimismo, el medio radial aportó detalles sobre el desarrollo de la fiesta, celebrada en el Salón Cristales del Teatro Nacional de Nicaragua. El evento inició con un discurso de apertura a cargo de Muñoz, acompañado por el director del teatro, Ramón Rodríguez, alrededor de las 7:30 p. m.

Para ese momento, Carlos Ramón González ya se encontraba presente, identificado por varios asistentes, aunque intentó mantener un perfil bajo. Durante la velada, el artista Albeiro González agradeció públicamente a Muñoz por la invitación, según relató W Radio.

Nuevas imágenes y videos difundidos por La W también mostraron a Muñoz, con sombrero vueltiao y camisa verde, bailando junto a González, quien fue visto interactuando con miembros del servicio diplomático y participando activamente en la celebración, incluso encabezando un “trencito” con los asistentes.

La fiesta incluyó la distribución de aguardiente y pasabocas, y contó con la presencia de diplomáticos extranjeros invitados por la Embajada.

A pesar de la evidencia documental y audiovisual, la Cancillería de Colombia ha sostenido públicamente que no tuvo participación ni responsabilidad en la organización del evento.

En su comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores negó haber patrocinado la fiesta o haber gestionado la presencia del artista colombiano. Sin embargo, las pruebas contradicen esta versión, incluyendo la carta de Muñoz, testimonios de asistentes y la presencia de publicidad oficial de la Embajada en el lugar del evento, aunque ubicada discretamente.