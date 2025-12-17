Tras hundimiento de la reforma, Petro aseguro que podría crear un nuevo sistema de salud a través de una constituyente

Gustavo Petro nuevamente propone una asamblea constituyente - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés legislativo tras la decisión de la Comisión Séptima del Senado de Colombia de archivar la reforma a la salud 2.0.

Con ocho votos a favor y cinco en contra, la mayoría de la célula legislativa respaldó la ponencia presentada por el congresista Alirio Barrera, del Centro Democrático, lo que representa un obstáculo adicional para las iniciativas oficiales orientadas a modificar el sistema de salud colombiano.

Entre quienes impulsaron el cierre del trámite legislativo se encuentran Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión y representante del Partido Liberal, junto a Nadia Blel (Partido Conservador), Norma Hurtado (La U), Ana Paola Agudelo (Mira), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente).

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Por el contrario, la continuidad de la reforma fue defendida por Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva (Pacto Histórico), además de Fabián Díaz (Alianza Verde) y Ómar de Jesús Restrepo (Comunes). La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar.

A través de su cuenta de X, el mandatario advirtió sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente si el Congreso no avanza en la construcción de un nuevo modelo de salud.

A través de su cuenta de X, el mandatario advirtió sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente si el Congreso no avanza en la construcción de un nuevo modelo de salud - crédito @petrogustavo/X

“La decisión de la comisión séptima de hundir la reforma a la salud fue apelada, aún el congreso tiene la oportunidad de construir un valioso sistema de salud para Colombia, sino se hará en asamblea constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo congreso que espero obedezca los intereses del pueblo”, afirmó Gustavo Petro en la red social.

En el tramo final de la sesión, la senadora Norma Hurtado subrayó que la decisión se tomó ante la imposibilidad de garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema de salud a largo plazo. Hurtado afirmó: “Hemos tomado una decisión muy responsable. Hoy no fue posible que el ministro de Hacienda sustentara esta propuesta”, y advirtió sobre una deuda estimada en $126 billones, equivalente a cerca de siete puntos del PIB.

Norma Hurtado, Senador Adel Partido De La U, afirmó que la reforma de la salud antes de ponerse en marcha estaba desfinanciada - crédito redes sociales

Por su parte, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, atribuyó el archivo a la incapacidad política y técnica para lograr consensos, señalando: “Se archivó la reforma a la salud producto de muchos meses de debate y de la imposibilidad de articular una propuesta, una visión conjunta del sistema de salud entre sus diferentes actores y los sectores políticos”, según recogió el medio Infobae.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su inconformidad con la decisión, calificando la maniobra como un acto de oportunismo político. Benedetti declaró: “Esperaron hasta el último día para hundir la Reforma a la Salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la Laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”.

Armando Benedetti aún le ve futuro a las reformas del Gobierno actual a pesar de haberlas hundido en el Congreso - crédito Colprensa - crédito Colprensa

El oficialismo, representado por figuras como Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva (Pacto Histórico), junto a Fabián Díaz (Alianza Verde) y Ómar de Jesús Restrepo (Comunes), respaldó la continuidad del proyecto y criticó la postura de la comisión. Arias sostuvo: “Lo que acaba de hacer esta comisión es absolutamente injustificable. Es negar el cambio del estado de cosas actuales, es perpetuar un negocio”, en referencia a la administración de las EPS.

No es la primera vez que la Comisión Séptima del Senado frustra una reforma de este tipo. El año anterior, la iniciativa liderada por la entonces ministra Carolina Corcho tampoco logró avanzar, consolidando un patrón de resistencia legislativa a los cambios estructurales en el sistema de salud colombiano.