Precoltur reitera solidaridad con las familias tras tragedia en Antioquia: “Nada reemplaza la ausencia”

La empresa Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), propietaria del bus involucrado en el grave accidente de tránsito ocurrido el pasado fin de semana en el nordeste antioqueño, emitió un nuevo pronunciamiento público en el que reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas y reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El mensaje, divulgado como Comunicado #3 y fechado el 16 de diciembre de 2025, se conoce el mismo día en que familiares, amigos y vecinos del Valle de Aburrá dieron el último adiós a las 17 personas fallecidas, la mayoría estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño, quienes regresaban de una salida académica cuando el vehículo se salió de la vía y cayó a un abismo.

En su comunicado, la empresa reconoció la magnitud del dolor que deja la tragedia y expresó un mensaje de empatía dirigido a las familias afectadas. “Como empresa, somos conscientes de que nada puede reemplazar la ausencia de los seres queridos”, señaló Precoltur, destacando que en su organización también hay madres, padres, hijos y hermanos que comparten el luto que hoy enluta a Antioquia y a Colombia.

Asimismo, la compañía manifestó de manera explícita su solidaridad y acompañamiento respetuoso a los familiares de las víctimas, subrayando que el momento exige respeto, sensibilidad y responsabilidad por parte de todos los actores involucrados.

Disposición total para colaborar con las autoridades

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la disposición total de Precoltur para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento del siniestro vial. Según indicó la empresa, actualmente se encuentra atendiendo todos los requerimientos de las entidades correspondientes y a la espera de los resultados oficiales de la investigación.

En ese sentido, la compañía hizo un llamado directo a los medios de comunicación para que informen con responsabilidad y se basen únicamente en comunicados oficiales, recordando que hasta el momento las causas del accidente siguen siendo objeto de investigación y que solo existen hipótesis que no han sido confirmadas.

Acompañamiento a las familias y apoyo con el SOAT

Precoltur también informó que está dispuesta a acompañar y apoyar a las familias en las gestiones necesarias para la reclamación de la póliza SOAT, un proceso que, según enfatizó, se realizará de manera gratuita y sin intermediarios.

Para brindar orientación directa, la empresa habilitó un canal de contacto a través del número 316 520 9181, donde Sandra Upegui estará disponible para ofrecer información y acompañamiento durante este proceso. Finalmente, la gerencia de la compañía reafirmó su compromiso de actuar con respeto, responsabilidad y empatía en medio de esta situación.

Un adiós marcado por el dolor en Bello y Medellín

El comunicado coincidió con una de las jornadas más dolorosas para la comunidad educativa y para el norte del Valle de Aburrá. Desde el mediodía, los asistentes abandonaron las cinco salas de velación, ubicadas a una cuadra del parque principal de Bello, para trasladar los féretros a distintos cementerios de Bello y Medellín.

El cortejo fúnebre estuvo marcado por el silencio y el llanto contenido. Padres, familiares y amigos despidieron a los jóvenes, a quienes describieron como “alegres, carismáticos, soñadores y niños de casa”. El dolor era evidente en cada gesto, en cada abrazo y en cada palabra pronunciada durante el último adiós.

“Apenas estaban comenzando a vivir”

Entre los asistentes se encontraba Santiago Vargas, primo de María Camila Pérez, una de las jóvenes fallecidas. Con la voz entrecortada, envió según la FM, un mensaje de fortaleza a las familias, destacando el vacío irreparable que deja la tragedia.

“Quiero enviarles mucha fortaleza a todas las familias… Es un momento muy complicado, no solo el día de hoy, sino en todo lo que se espera”, expresó. Vargas recordó que los 16 jóvenes apenas estaban comenzando a cumplir sus sueños, celebrando lo que para muchos era el primer logro de una vida llena de proyectos. Su despedida fue una promesa cargada de emoción: “Nunca la vamos a olvidar; siempre va a estar en nuestros corazones”.

Shock, incredulidad y duelo entre los compañeros

El impacto emocional también se refleja entre los compañeros de las víctimas. Samuel Cardona, amigo de varios de los fallecidos, confesó según la FM que aún no logra asimilar la magnitud de lo ocurrido. “Uno no puede creer que con la mayoría de los compañeros con los que convivió… hayan fallecido”, dijo.

Recordó los últimos días de clases, llenos de alegría por el cierre del año escolar, un contraste doloroso con la tragedia actual. Tras recibir la noticia de parte de sus padres, asegura que quedó en un estado de shock del que todavía no ha salido. Su mensaje fue un agradecimiento sincero: “Hubo momentos buenos y malos, pero fueron grandes personas”.

Investigación en curso y diligencias judiciales

Mientras la comunidad continúa en duelo, las autoridades avanzan en la investigación del accidente. La Fiscalía General de la Nación solicitó que los cuerpos de las víctimas no sean cremados hasta que se completen todas las diligencias periciales y técnicas necesarias, una medida clave para esclarecer las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.