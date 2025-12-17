Paro armado del ELN en Cesar deja menor de 13 años herido tras explosión frente a estación de Policía en Chiriguaná

Precaución - No pasar | Colprensa

De acuerdo con El Tiempo, en medio del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un menor de 13 años resultó lesionado tras la detonación de un artefacto explosivo artesanal lanzado frente a la Estación de Policía de Chiriguaná, municipio ubicado en la zona carbonífera del departamento del Cesar.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando el niño se encontraba acompañado por su madre en una vivienda contigua a la sede policial.

De acuerdo con la información oficial, dos hombres que se desplazaban en motocicleta arrojaron una ‘papa explosiva’ en el sector, generando una detonación que alcanzó al menor. Como consecuencia de la explosión, el niño sufrió esquirlas en su pierna izquierda, por lo que fue trasladado de manera inmediata al Hospital de Chiriguaná, donde permanece bajo observación médica.

Ejército de Liberación Nacional - Paro armado| crédito Stringer/AFP

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comandante de la Policía del Cesar, coronel William Morales, entregó detalles sobre el incidente y explicó el alcance del artefacto utilizado. “El artefacto contenía pólvora y generó una onda expansiva que levantó residuos del suelo. Uno de esos fragmentos impactó al niño, rozándole una pierna y causándole una herida leve, según el diagnóstico del hospital. El explosivo no fue dirigido contra la sede policial, sino detonado prácticamente al frente de la misma, con el propósito de generar temor entre los uniformados que se encontraban en el lugar”.

Este hecho se suma a otros episodios registrados durante el paro armado del ELN en el Cesar, que, según reportes del Puesto de Mando Unificado (PMU), ha dejado hasta el momento diez hechos violentos, entre ellos bloqueos viales, abandono de explosivos, ataques contra estaciones de Policía y amenazas dirigidas a la población civil.

REUTERS/Federico Ríos

Uno de los eventos más relevantes se presentó en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar, donde integrantes del grupo armado ilegal obligaron al conductor de una tractomula a atravesar el vehículo sobre la vía Aguachica–La Mata, un corredor estratégico de la región. El bloqueo paralizó el tránsito durante varias horas y generó temor entre los conductores, debido a la posibilidad de que el automotor pudiera contener explosivos. El conductor, según las autoridades, fue amenazado para impedir que retirara el vehículo del lugar.

Ante la sucesión de estos hechos, el PMU anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad, en el que se analizará la adopción de nuevas medidas para enfrentar la situación de orden público. Entre las opciones evaluadas se encuentra la oferta de una recompensa que permita obtener información sobre los responsables de las acciones violentas.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, se refirió a la situación registrada en el departamento y a las decisiones que están siendo analizadas por las autoridades. “Los ataques registrados durante el paro armado del ELN son actos inhumanos que no tienen justificación y que afectan directamente a la población civil. Desde el Puesto de Mando Unificado se evalúa la posibilidad de ofrecer una recompensa por información que permita capturar a los responsables”, señaló el funcionario.

Ejército de Liberación Nacional - Paro armado| REUTERS/Federico Ríos

Tras los bloqueos y alertas por posibles explosivos, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y equipos antiexplosivos, se desplazaron a las zonas afectadas para verificar la situación y garantizar la seguridad de los habitantes. En el caso de la vía Aguachica–La Mata, los uniformados realizaron procedimientos de inspección en el segundo y tercer anillo de seguridad, con el objetivo de descartar la presencia de artefactos explosivos.

Las autoridades informaron que hacia las cinco de la mañana del martes se logró habilitar nuevamente el tránsito, luego de completar las verificaciones técnicas correspondientes. No obstante, se mantiene una presencia reforzada de tropas en las carreteras del centro y sur del Cesar como medida preventiva frente a posibles nuevas acciones.

Otros hechos reportados incluyen el abandono de un cilindro con grafitis alusivos al ELN en el municipio de La Jagua de Ibirico, específicamente en el corregimiento La Palmita, situación que obligó a la intervención de unidades especializadas del Ejército. Asimismo, la vía El Burro–Tamalameque permaneció cerrada durante varias horas tras la caída de un árbol y la instalación de un artefacto explosivo en el sector.

En el corregimiento San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, también se reportó el lanzamiento de una ‘papa bomba’, acción que causó daños materiales en la infraestructura y generó riesgo para los uniformados presentes en la zona.

El coronel William Morales explicó que no todas las alertas registradas han correspondido a acciones terroristas, pero indicó que cada situación ha sido atendida bajo estrictos protocolos. “Hemos tenido bastantes intervenciones en la malla vial, pero de manera rápida hemos logrado llegar a los sitios donde se han presentado novedades. No todas las causas por las cuales se ha tenido que detener el tránsito de los vehículos han correspondido a actividades terroristas”, precisó.