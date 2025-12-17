Colombia

Mr. Stiven denunció negligencia en atención a su mascota en una veterinaria de Cali: “Mi gato se murió”

El creador de contenido se refirió a las presuntas malas prácticas de un establecimiento que atiende mascotas y en el que habría provocado la muerte de uno de sus gatos, debido a la atención que no recibió

Guardar
Según denunció, su gato perdió la vida por la mala praxis de uno de esos establecimientos - crédito @marin_clips/TikTok

La reciente transmisión de Mr. Stiven, uno de los streamers más seguidos de Cali, provocó una oleada de reacciones tras poner en tela de juicio la atención en una reconocida veterinaria en la ciudad.

Utilizando su espacio en la plataforma Kick, el creador de contenido cuestionó abiertamente la ética y los estándares de calidad de algunas clínicas veterinarias locales.

El streamer comenzó su crítica enfocándose en la percepción popular sobre las grandes clínicas. “Muchas personas creen que llevar a sus mascotas a veterinarias grandes les genera más confianza porque las veterinarias grandes suelen ser con profesionales, ¿no?, que tienen todos los equipos y que tienen lo uno, que tienen lo otro”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El creador de contenido lamentó la situación y alertó a sus seguidores - crédito @stakeclipss22/TikTok

En este punto, Mr. Stiven hizo un alto y cambió de tono para expresar una opinión más dura sobre los establecimientos de gozan de renombre y son más grandes en cuanto a servicios ofrecen.

“¿Saben de qué me di cuenta? Que la mayoría de las veterinarias grandes lo que hacen es mantener a su mascota enferma para medicarlos y sacarles dinero. Eso es lo que hacen la mayoría de las veterinarias enfermas: juegan con la salud de sus animales”, sentenció el influenciador.

Estas declaraciones se viralizaron rápidamente, generando debate en redes sociales y en distintos sectores de su comunidad. El influenciador, conocido por su estilo directo y controversial, relató su experiencia con una clínica de Cali, omitiendo su nombre de manera explícita, aunque dejando indicios sobre cuál era.

Una cosa, aquí hay una veterinaria en Cali, que no voy a decir su nombre, pero empieza por Súper. Ya todo el mundo sabrá cuál es”, dijo inicialmente, antes de dar larga a su confesión. Y continuó diciendo que en esa veterinaria, recibió un diagnóstico desalentador sobre la salud de su gato Lucario.

El creador de contenido lanzó
El creador de contenido lanzó advertencia sobre las veterinarias de renombre - crédito Stiven TC/Facebook

Según sus palabras, las sospechas sobre la veracidad del diagnóstico fueron creciendo con el tiempo. “Parce, esa veterinaria a mí, huevón, me ha sacado mucha plata. Supuestamente, mi gato Lucario tenía supuestamente una enfermedad en el hígado. Y nos hemos dado cuenta de que él no tiene ninguna enfermedad.”

Añadió detalles sobre el proceso, asegurando que, después de varios exámenes y gastos, la conclusión fue otra. “Nos hemos dado cuenta de que, de que Lucario realmente no tiene nada y me estaban sacando mucha plata con una enfermedad que ellos se inventaron”.

La desconfianza del streamer hacia los grandes centros veterinarios se incrementó, particularmente después de la muerte de una de sus mascotas en la misma clínica.

Y lo digo, Garfield se me murió en esa veterinaria. Él murió en esa veterinaria. Entonces, ¿yo qué confianza le puedo dar a una veterinaria que me dice que mi gato tiene una enfermedad sabiendo que no la tiene?”, relató, con énfasis en la falta de confianza que esas experiencias le generaron.

La ayuda de su manager
La ayuda de su manager y un productor musical fue clave para resolver su caso en Bahamas - crédito @stiven.tc/Instagram

Como respuesta a lo vivido, Mr. Stiven ofreció recomendaciones a sus seguidores para procurar la salud de sus mascotas. “¿Saben cuál es mi recomendación? Cuando su mascota se les enferme, busquen la forma de llevarlos a veterinarios, veterinarias de barrio, pero que las recomienden las personas que viven en los barrios”.

Dio ejemplos prácticos para quienes buscan una atención confiable. “Un ejemplo, si usted tiene una tía y su tía tiene un gato, pregúntele adónde lo lleva, a qué veterinaria y qué recomienda.”

Rápidamente, los seguidores del caleño respaldaron sus declaraciones con mensajes en las publicaciones que replicaron su contenido: “Completamente de acuerdo, esas veterinarias que son gigantes son puro nombre y quieren sacarle plata a los tutores”; “parce yo por eso llevo a mi gato a donde me recomienden otros que tienen mascota, uno los ve sanitos y los atienden mejor”, entre otros.

Temas Relacionados

Mr. StivenStiven TCStreamers colombianosDenuncia contra veterinariaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti pidió la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

La controversia surge luego de que el funcionario señalara que la jueza habría investigado hechos posteriores a su periodo como congresista

Armando Benedetti pidió la suspensión

El grupo de los PPP habría recibido financiación de organizaciones armadas ilegales, dijo el alcalde Galán: “Indicios claros”

El alcalde de Bogotá explicó que la investigación apunta a recursos provenientes de otras regiones del país y advirtió que la estructura desarticulada estaría detrás de ataques violentos contra el transporte público y la fuerza pública

El grupo de los PPP

Gustavo Petro advirtió posible recorte a megaobras de infraestructura: “Son fundamentalmente los contratos de carreteras”

El Ministerio de Hacienda informó que se sumará un nuevo recorte al gasto público, centrado en contratos de infraestructura, tras la rebaja del puntaje por parte de Fitch y el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso

Gustavo Petro advirtió posible recorte

Madre de menor con enfermedad huérfana contó por qué se tiró al piso a llorar en Emssanar de Cali : “Iniciar de cero con prestador nuevo”

Tras la viralización del video, la reacción de la EPS fue inmediata, aunque parcial. Marlin aseguró que ese mismo día a su hijo le reactivaron las auxiliares de enfermería y tiene las terapias respiratorias y las terapias de fono

Madre de menor con enfermedad

Alfredo Gutiérrez compartió las canciones que le compuso al Junior de Barranquilla, campeón de la final de la Liga Betplay Dimayor 2025 II

Pese a que muchos considerarían que ‘el Monstruo del acordeón’ es hincha del equipo rojiblanco, la realidad es que Gutiérrez fue adoptado por parte del Deportivo Independiente Medellín, luego del himno que les hizo

Alfredo Gutiérrez compartió las canciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN trató de tomarse a

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

ENTRETENIMIENTO

Mr. Stiven denunció la negligencia

Mr. Stiven denunció la negligencia en atención a su mascota en una veterinaria de Cali: “Mi gato se murió allá”

Alfredo Gutiérrez compartió las canciones que le compuso al Junior de Barranquilla, campeón de la final de la Liga Betplay Dimayor 2025 II

Recordado cantante que inició junto a J Balvin y Reykon ahora trabaja como domiciliario en Medellín: “No ha sido fácil”

La Segura habló sin filtros sobre su cirugía de glúteos: no quedó feliz con el resultado

Aida Victoria Merlano se quedó por fuera de su casa y en video mostró lo que le tocó hacer para entrar: “¿Y ahora?”

Deportes

Marino Hinestroza estaría muy cerca

Marino Hinestroza estaría muy cerca de llegar a Boca Juniors: hay negociaciones avanzadas por la figura de Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

Néstor Lorenzo se refirió a José Enamorado en la previa del Tolima vs. Junior: “Perdiste la oportunidad”

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios

Alejandro Restrepo será el técnico del Medellín hasta el 2027 sin importar lo que pase en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional