Mr. Stiven denunció negligencia en atención a su mascota en una veterinaria de Cali: “Mi gato se murió”

La reciente transmisión de Mr. Stiven, uno de los streamers más seguidos de Cali, provocó una oleada de reacciones tras poner en tela de juicio la atención en una reconocida veterinaria en la ciudad.

Utilizando su espacio en la plataforma Kick, el creador de contenido cuestionó abiertamente la ética y los estándares de calidad de algunas clínicas veterinarias locales.

El streamer comenzó su crítica enfocándose en la percepción popular sobre las grandes clínicas. “Muchas personas creen que llevar a sus mascotas a veterinarias grandes les genera más confianza porque las veterinarias grandes suelen ser con profesionales, ¿no?, que tienen todos los equipos y que tienen lo uno, que tienen lo otro”.

En este punto, Mr. Stiven hizo un alto y cambió de tono para expresar una opinión más dura sobre los establecimientos de gozan de renombre y son más grandes en cuanto a servicios ofrecen.

“¿Saben de qué me di cuenta? Que la mayoría de las veterinarias grandes lo que hacen es mantener a su mascota enferma para medicarlos y sacarles dinero. Eso es lo que hacen la mayoría de las veterinarias enfermas: juegan con la salud de sus animales”, sentenció el influenciador.

Estas declaraciones se viralizaron rápidamente, generando debate en redes sociales y en distintos sectores de su comunidad. El influenciador, conocido por su estilo directo y controversial, relató su experiencia con una clínica de Cali, omitiendo su nombre de manera explícita, aunque dejando indicios sobre cuál era.

“Una cosa, aquí hay una veterinaria en Cali, que no voy a decir su nombre, pero empieza por Súper. Ya todo el mundo sabrá cuál es”, dijo inicialmente, antes de dar larga a su confesión. Y continuó diciendo que en esa veterinaria, recibió un diagnóstico desalentador sobre la salud de su gato Lucario.

Según sus palabras, las sospechas sobre la veracidad del diagnóstico fueron creciendo con el tiempo. “Parce, esa veterinaria a mí, huevón, me ha sacado mucha plata. Supuestamente, mi gato Lucario tenía supuestamente una enfermedad en el hígado. Y nos hemos dado cuenta de que él no tiene ninguna enfermedad.”

Añadió detalles sobre el proceso, asegurando que, después de varios exámenes y gastos, la conclusión fue otra. “Nos hemos dado cuenta de que, de que Lucario realmente no tiene nada y me estaban sacando mucha plata con una enfermedad que ellos se inventaron”.

La desconfianza del streamer hacia los grandes centros veterinarios se incrementó, particularmente después de la muerte de una de sus mascotas en la misma clínica.

“Y lo digo, Garfield se me murió en esa veterinaria. Él murió en esa veterinaria. Entonces, ¿yo qué confianza le puedo dar a una veterinaria que me dice que mi gato tiene una enfermedad sabiendo que no la tiene?”, relató, con énfasis en la falta de confianza que esas experiencias le generaron.

Como respuesta a lo vivido, Mr. Stiven ofreció recomendaciones a sus seguidores para procurar la salud de sus mascotas. “¿Saben cuál es mi recomendación? Cuando su mascota se les enferme, busquen la forma de llevarlos a veterinarios, veterinarias de barrio, pero que las recomienden las personas que viven en los barrios”.

Dio ejemplos prácticos para quienes buscan una atención confiable. “Un ejemplo, si usted tiene una tía y su tía tiene un gato, pregúntele adónde lo lleva, a qué veterinaria y qué recomienda.”

Rápidamente, los seguidores del caleño respaldaron sus declaraciones con mensajes en las publicaciones que replicaron su contenido: “Completamente de acuerdo, esas veterinarias que son gigantes son puro nombre y quieren sacarle plata a los tutores”; “parce yo por eso llevo a mi gato a donde me recomienden otros que tienen mascota, uno los ve sanitos y los atienden mejor”, entre otros.