La Corte Suprema ordenó revisar los viajes de Armando Benedetti, Euclides Torres y Sandra Gómez

La autoridad judicial requirió información sobre salidas internacionales y coincidencias en fechas y destinos de los implicados, en el marco de una investigación sobre desembolsos irregulares a través de la Fiduprevisora - crédito Colprensa /Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de Colombia solicitó a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) la revisión de los movimientos migratorios de Armando Benedetti, Euclides Torres y Sandra Gómez en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el pago de pensiones a docentes de Córdoba.

Esta medida, relacionada con el expediente 49974, fue emitida el 25 de septiembre por la secretaria de la Sala Especial de Instrucción, Adriana Hernández, según información obtenida por El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El requerimiento instruyó a la Dijín a pedir a Migración Colombia los registros de salidas internacionales de Benedetti, Torres y Gómez entre 2007 y 2020.

Además, ordenó la elaboración de un análisis gráfico para visualizar coincidencias en fechas y destinos de los viajes de los investigados.

El requerimiento instruyó a la Dijín a pedir a Migración Colombia los registros de salidas internacionales de Benedetti, Torres y Gómez entre 2007 y 2020 - crédito Migración Colombia

Esta solicitud se enmarca en la indagación sobre presuntas exigencias de dinero para el desembolso irregular de pagos a docentes, gestionados a través de sentencias judiciales y tramitados por la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

La investigación involucra al entonces senador Benedetti y al contratista Torres, y busca identificar a quienes ocuparon cargos directivos en la Fiduprevisora, el Fomag y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), así como a socios y representantes legales de cuatro empresas relacionadas.

Uno de los objetivos es confirmar o descartar la existencia de una supuesta reunión en España entre Benedetti, Torres y Gómez, quien dirigió la Fiduprevisora entre 2016 y 2018. De acuerdo con los resultados preliminares entregados por la Dijín, se detectaron desplazamientos de los tres investigados hacia Europa durante los meses de junio y julio de 2016.

Consultado por el medio ya mencionado, Armando Benedetti, actual ministro del Interior, afirmó que la orden de revisar sus movimientos migratorios provino del despacho de la magistrada Cristina Lombana, a quien acusa de haber iniciado una persecución judicial en su contra.

La revisión de movimientos migratorios de altos funcionarios y contratistas revela la complejidad de las pesquisas sobre presuntas irregularidades en el sistema de pensiones docentes y sus posibles repercusiones en la confianza pública - crédito Colprensa

“Ella no puede hacerlo porque está para investigar a los aforados. Es una persecución más. A ella la recuso en un proceso y abre otro proceso para seguir con la investigación. La recuso en ese y abre uno en Fomag y pide desde el 2007 todos los registros migratorios”, explicó Benedetti.

El funcionario cuestionó la pertinencia de la medida, señalando: “¿Qué tiene que ver lo migratorio con el tema del Fomag, cuando en el Fomag me está investigando el magistrado Francisco Farfán?”.

Además, Benedetti sostuvo que la Sala de Instrucción ha permitido que se le investigue por enriquecimiento ilícito solo después de dejar el Senado, pero criticó que se le abra más de un proceso por el mismo delito, recordando que uno de los casos está en manos del magistrado Reyes tras la recusación de Lombana.

En cuanto a la relación de Torres y Gómez con el caso Fomag, Benedetti fue enfático: “Nada, que Sandra Gómez fue presidenta de Fiduprevisora y Euclides Torres nada. Es un abuso de autoridad, un acto injusto”, declaró al medio.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes citó a Benedetti para este miércoles 17 de diciembre a las 10:00 a. m., con el fin de que amplíe su denuncia contra la magistrada Lombana por presunta extralimitación de funciones.

La solicitud de la Corte Suprema para rastrear viajes internacionales de figuras clave expone el delicado equilibrio entre la independencia judicial y las acusaciones de persecución en investigaciones de alto perfil - crédito César Carrión/Presidencia

El ministro manifestó su inconformidad por la falta de avance en la denuncia, motivo por el cual interpuso una tutela para que la Comisión diera trámite al caso. Finalmente, un juez ordenó a la Comisión de Acusaciones que avance en la definición del proceso, según confirmó el medio mencionado.