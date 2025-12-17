Colombia

Explosión en Barrancabermeja dejó dos policías heridos y daños en servicios eléctricos: esto se sabe

El atentado en Miradores del Lago interrumpió la energía y movilizó a las autoridades para proteger a la población

El incidente registrado en el
El incidente registrado en el barrio Miradores del Lago provocó la interrupción del suministro eléctrico y generó una respuesta inmediata de las autoridades, que reforzaron la seguridad y convocaron a una reunión extraordinaria para evaluar la situación - crédito Redes sociales / X

La madrugada del miércoles 17 de diciembre de 2025 estuvo marcada por un atentado con explosivos en la comuna 7 de Barrancabermeja, donde dos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos tras la detonación de un artefacto en el barrio Miradores del Lago.

El hecho, que afectó la infraestructura eléctrica y de comunicaciones, se produjo en un contexto de tensión por acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales, según reportes de medios regionales.

El ataque podría estar relacionado con el paro armado anunciado por el ELN. De ser así, se trataría del más reciente ataque del grupo guerrillero ocurrido durante el paro armado.

La explosión ocurrió en la vía que conduce al antiguo basurero municipal, en el sector Miradores del Lago.

De acuerdo con la información obtenida por medios regionales, una patrulla policial realizaba labores de vigilancia cuando fue activada la carga explosiva, instalada en un poste de servicio eléctrico. El estallido derribó la estructura y dejó sin energía a varios barrios aledaños, además de interrumpir las redes de comunicación en la zona.

Declaraciones de Jonathan Vásquez, alcalde
Declaraciones de Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja - crédito captura de pantalla / X

Los uniformados se movilizaban por el lugar al momento del ataque, mientras que el artefacto se ubicó cerca de una torre de energía y que, en ese momento, la circulación de personas era escasa.

En cuanto al estado de salud de los policías afectados, fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial.

Caracol Radio informó, citando el reporte médico, que los uniformados presentan lesiones leves y su condición es estable.

La Alcaldía de Barrancabermeja, que expresó su solidaridad con los heridos y confirmó que “los dos uniformados afectados se encuentran estables”. Por su parte, el secretario del Interior, Eduardo Ramírez, declaró a W Radio que todo ocurrió “en un sector cercano al antiguo botadero de basuras en la comuna 7 se presentó una explosión que afecta la integridad física de dos de nuestros policías, tienen afectaciones mínimas gracias a Dios”.

El impacto de la explosión se extendió más allá de las lesiones a los policías.

El atentado atribuido al ELN
El atentado atribuido al ELN reaviva el debate sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la tranquilidad ciudadana y resguardar la infraestructura crítica frente a amenazas persistentes en la región - crédito Europa Press

Se reportaron daños significativos en la infraestructura eléctrica, lo que provocó la suspensión del servicio en el barrio Miradores del Lago y sectores cercanos. Habitantes del área relataron a Caracol Radio que tras el estruendo “nos quedamos sin luz”.

Las autoridades trabajan para restablecer la normalidad y garantizar la prestación de los servicios afectados.

Las reacciones oficiales no se hicieron esperar. La Alcaldía de Barrancabermeja rechazó el atentado y convocó a una reunión extraordinaria de seguridad.

El alcalde Jonathan Vásquez manifestó a W Radio su solidaridad con los policías y sus familias, y destacó la labor de la Fuerza Pública para proteger a los habitantes del distrito.

“Toda mi solidaridad con ellos, con sus familias y con la Policía Nacional y la Fuerza Pública en general, que hoy cumplen su labor para proteger a los barranqueños", afirmó Vásquez.

La emergencia ocasionó lesiones leves
La emergencia ocasionó lesiones leves a dos agentes y causó afectaciones en la red eléctrica, mientras la administración local y la Fuerza Pública implementan medidas para restablecer la normalidad y proteger a la comunidad - crédito Redes Sociales / X

Tanto W Radio como Caracol Radio informaron que se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) y se reforzó la presencia de la fuerza pública en la zona.

La administración distrital subrayó, en declaraciones recogidas por el medio mencionado, la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y la continuidad de las medidas para salvaguardar la seguridad y la tranquilidad de la población.

““de manera articulada con la Fuerza Pública y los organismos de seguridad, se mantiene y refuerza el despliegue institucional en el territorio. Para ello, se activó de forma permanente un Puesto de Mando Unificado (PMU), con el objetivo de asegurar el área afectada, proteger a la ciudadanía y salvaguardar la infraestructura estratégica del Distrito”, se lee en un comunicado.

<br>

