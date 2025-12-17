Esto es lo que debe ahorrar para acceder al crédito del Fondo Nacional del Ahorro para comprar casa propia

El Fondo Nacional del Ahorro exige un ahorro mínimo de 1,2 salarios mínimos para abrir un AVC y solicitar crédito de vivienda - crédito FNA

Antes de pensar en escrituras, constructoras o mudanzas, el primer paso para acceder a un crédito de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) suele estar en una pregunta concreta, cuánto dinero se debe ahorrar para que la entidad estudie y apruebe el préstamo. La respuesta depende del tipo de afiliación, pero el ahorro, más que un simple requisito, se convirtió en la puerta de entrada al sistema.

El FNA ofrece créditos para compra de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, mejoramiento del inmueble y compra de cartera. Para acceder a cualquiera de estas modalidades, el ciudadano debe estar afiliado, ya sea mediante el traslado de sus cesantías o a través del Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Aunque ambos caminos habilitan la solicitud, el papel del ahorro es distinto en cada uno.

En el caso de los afiliados por cesantías, el estudio del crédito se basa en la estabilidad laboral, el puntaje del sistema de calificación personal y la disponibilidad de los recursos, que deben estar libres de embargos o pignoraciones. Estos créditos pueden solicitarse en pesos o en UVR y cuentan con plazos amplios, siempre que se cumplan los requisitos generales definidos por la entidad.

Para quienes optan por el ahorro voluntario, la lógica cambia. El AVC no solo permite afiliarse al fondo, sino que se convierte en el principal insumo para evaluar la capacidad de pago y definir el monto del crédito. Además de cumplir con las normas de radicación, aprobación y desembolso, el afiliado debe alcanzar el puntaje mínimo exigido y presentar la documentación correspondiente según el destino del préstamo, ya sea compra, mejora, construcción o leasing habitacional. La cuenta de ahorro también debe estar libre de medidas cautelares.

¿Cuál es el monto mínimo para abrir un AVC? El Fondo Nacional del Ahorro establece que se requiere un ahorro inicial equivalente a 1,2 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smmlv) al momento de firmar el contrato. Este valor funciona como un umbral para abrir la cuenta y mantener el plan de aportes pactado. Una vez se cumplen los tiempos y condiciones del contrato, el afiliado queda habilitado para solicitar el crédito de vivienda.

En 2025, ese monto aparece referenciado en el portal del FNA y aplica especialmente para quienes no manejan cesantías en la entidad, como trabajadores independientes, informales o colombianos que viven en el exterior. El ahorro devenga intereses y los aportes pueden realizarse cualquier día del mes, tanto por canales físicos como virtuales. Los contratos de AVC suelen tener plazos estándar, como 12 meses en su modalidad tradicional, aunque existen variantes de nueve o doce meses según el perfil del consumidor financiero.

Ese ahorro, sin embargo, no equivale automáticamente a la cuota inicial. En sentido estricto, es una condición de acceso. Con base en el historial del AVC y el análisis de capacidad de pago, el fondo define la oferta de crédito. En los esquemas tradicionales, la entidad ha financiado hasta el 90% del valor del inmueble, lo que implica que el comprador debe cubrir el 10% restante con ahorro propio, otras fuentes o mediante la combinación con subsidios y coberturas estatales.

Este panorama cambiará a partir de 2026. En octubre de 2025, en entrevista con Noticias Caracol, Laura Milena Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, anunció que desde el primer trimestre del próximo año la entidad ofrecerá créditos que financien hasta el 100% del valor de la vivienda, sin exigir cuota inicial. El requisito clave para acceder a este esquema será estar afiliado por ahorro voluntario, cumplir el plan de aportes y superar la evaluación de capacidad de pago.

En la práctica, el ahorro sigue siendo determinante. Aunque no se destine como cuota inicial cuando se apruebe el 100% del financiamiento, el AVC es la herramienta que permite al FNA estudiar y otorgar el crédito bajo este nuevo modelo. La persona debe mantener activa su cuenta, cumplir el monto mínimo del contrato y sostener la disciplina de aportes, mientras la entidad define si la financiación cubre la totalidad del inmueble o un porcentaje menor.