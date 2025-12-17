Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos por información que permita la captura del disidente - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El 16 de diciembre, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”, protagonizaron varios ataques terroristas contra las Fuerzas Militares y la población civil en el municipio de Buenos Aires, en Cauca.

Durante más de 12 horas, el grupo armado atacó la estación de policía municipal, mientras sus hombres recorrían el centro histórico en camionetas, reclamando la salida de varias familias de sus hogares. Sumado a ello, bloquearon vías principales para evitar el ingreso de las Fuerzas Militares, manteniendo un calvario para los cientos de locales en la región.

En menos de 24 horas, tras la llegada de las autoridades, que han recuperado el control de la zona, se ha identificado al principal responsable de lo registrado en Buenos Aires, se trata de alias Max Max.

Según los informes de investigación, es uno de los cabecillas de la estructura Jaime Martínez, por el que se ofrecen hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura. Infobae Colombia tuvo acceso a la única fotografía que se tiene de este criminal.

'Max Max' sería el principal responsable de los atentados terroristas registrados en el Cauca - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El balance tras la ofensiva terrorista

Desde el Ministerio de Defensa emitieron un balance tras el “cobarde ataque terrorista” por parte de las disidencias en Buenos Aires, sumado a la postura del ministro Pedro Sánchez.

En primer lugar, aseguraron que esta clase de acciones criminales realizadas por las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en Cauca, obedecen a la ofensiva operacional desplegada por la fuerza pública en el suroccidente del país.