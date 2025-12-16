Colombia

Golpeado y torturado militar en violento robo en Medellín: “Me quitaban la ropa y me daban guarapazos”

Un uniformado fue atacado por varios individuos que lo golpearon y le robaron objetos personales, en el barrio Santo Domingo

Guardar
El militar Andrés Felipe Pino
El militar Andrés Felipe Pino sufrió un violento asalto en el barrio Santo Domingo de Medellín, donde fue brutalmente agredido por cinco personas - crédito EDU Medellín/X/Eruopa Press

La comunidad en el barrio Santo Domingo de Medellín (Antioquia) se encuentra consternada tras el violento ataque contra el militar Andrés Felipe Pino, que ocurrió cuando salía de un billar del sector.

De acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad del sector, un grupo de cinco asaltantes lo agredió fuertemente, alcanzando a dejarlo inconsciente y despojado de sus pertenencias y ropa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las grabaciones divulgadas por el medio regional Tele Medellín captaron cómo los responsables continuaron golpeándolo incluso cuando la víctima se encontraba indefensa, lo que llevó a que los agresores creyeran que había muerto.

Sobre ese momento, Pino relató al canal local: “Ellos me quitaban la ropa y me daban guarapazos. Me decían que les diera la contraseña y fue tanta la golpiza que pensaron que estaba muerto”.

La gravedad de las lesiones
La gravedad de las lesiones obligó a Medicina Legal a otorgar 35 días de incapacidad a Andrés Felipe Pino - crédito Captura video TeleMedellín

El militar, de 26 años, presta servicio en el batallón Atanasio Girardot y el lunes 1 de diciembre se encontraba en su día de descanso cuando se presentó el incidente.

Según su versión, los delincuentes le arrebataron el celular, la billetera, dinero de sus billeteras virtuales y un reloj de alto valor. “Me robaron el celular, la billetera, dinero de mis billeteras virtuales y un reloj valioso”, explicó a Tele Medellín.

Las lesiones recibidas en la cabeza, el rostro y el cuerpo obligaron a Medicina Legal a otorgarle una incapacidad de 35 días para su recuperación.

Ante la gravedad de los hechos, Pino ya interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que las autoridades investiguen y den con el paradero de los responsables.

El militar resultó con heridas
El militar resultó con heridas en la cabeza, el rostro y el cuerpo tras el ataque sufrido en Medellín - crédito Freepik

En un intento de robo, subintendente de la Policía Nacional perdió la vida, en Medellín: autoridades investigan el caso

La labor policial en el barrio Manrique El Pomar de Medellín se ha visto sacudida tras el intento de hurto que terminó con la vida de Iván Ferney Tabares Restrepo, subintendente de la Policía Nacional con 21 de servicio y adscrito a la división de Infancia y Adolescencia.

Según información oficial, el uniformado estaba fuera de servicio y en descanso cuando fue interceptado la noche del sábado 13 de diciembre por dos hombres a bordo de una motocicleta.

Las autoridades han revelado que en medio del robo, el subintendente Tabares intentó resistirse, lo que desencadenó un cruce de disparos.

“Se movilizaba en su motocicleta personal. Unos sujetos lo interceptan para hurtarlo y él reacciona hiriendo a uno de los delincuentes. Lastimosamente también queda herido en el intercambio de disparos y pierde la vida mientras recibía atención en un centro de salud”, detalló el alcalde Federico Gutiérrez a través de su cuenta de X.

La Policía Nacional refuerza los
La Policía Nacional refuerza los operativos de seguridad en el nororiente de Medellín tras el homicidio de un uniformado en situación de descanso - crédito @FicoGutierrez/X

El intercambio de fuego dejó a uno de los presuntos asaltantes herido, identificado preliminarmente como Emmanuel Muñoz Saldarriaga, de entre veinte y veinticinco años, a quien trasladaron en taxi hasta un centro asistencial, donde permanece bajo vigilancia de la policía.

El informe médico señala impactos de bala en el abdomen y el brazo izquierdo, con un estado de salud reservado, mientras la policía verifica su identidad.

La investigación, liderada por unidades de Sijín, Sipol y J4, también emplea los sistemas de videovigilancia CCTV y LPR para rastrear una motocicleta Yamaha FZ 250, placa KRF-74G, presuntamente utilizada en la huida. Las autoridades señalaron que “al parecer, los agresores también le hurtaron su arma de fuego de defensa personal” luego del forcejeo y los disparos.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general William Castaño Ramos, aseguró la continuidad en las labores de búsqueda: “No vamos a descansar hasta capturar a los autores materiales e identificar la organización criminal detrás de este hecho”, manifestó.

El alcalde Gutiérrez expresó su apoyo público tanto a la familia de la víctima como a la institución policial, subrayando la decisión de desplegar todos los recursos para esclarecer el homicidio. “Qué dolor y qué indignación. Todos deben caer. Y no solo ellos, toda la estructura criminal a la que pertenecen”, enfatizó.

Temas Relacionados

Robo militar MedellínMilitar víctima roboBarrio Santo DomingoAndrés Felipe PinoAgresión y torturaCámaras de seguridadInvestigación roboMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Juan José Lafaurie se pronunció tras polémica por un crédito, y anunció acciones legales: “Afirmaciones injuriosas”

El abogado comunicó que dejará a la administración de la justicia a cargo del caso, y advirtió que acudirá a todos los canales “institucionales y legales” tras señalamientos en redes sociales

Juan José Lafaurie se pronunció

La Fórmula 1 anunció el país que reemplazará el GP de Zandvoort en 2027: el Gran Premio de Barranquilla deberá esperar

El alcalde Alejandro Char volvió a abrir las puertas a la posible inclusión de la capital del Atlántico en el calendario de paradas del campeonato mundial de F1, luego de un primer intento

La Fórmula 1 anunció el

Estos son los precandidatos presidenciales que integrarán la primera coalición interpartidista para las elecciones de marzo 2026

El cónclave de las figuras presidenciales apunta a una fórmula colectiva, que podría ajustarse si nuevos actores se adhieren, forzando mecanismos internos para delimitar la lista definitiva

Estos son los precandidatos presidenciales

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima vs. Junior -

Martín Santos criticó al Centro Democrático por elegir a Paloma Valencia como su candidata presidencial: “Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre”

El mensaje difundido por el hijo del expresidente Juan Manuel Santos señala que la selección de la aspirante presidencial no habría sido completamente abierta, de acuerdo con su opinión

Martín Santos criticó al Centro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Juan Carlos Pinzón arremetió contra

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a sus

Karol G sorprendió a sus seguidores en La Guajira: la pusieron a bailar La Yonna, danza típica de la cultura wayúu

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

La Liendra hizo encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y armó polémica en redes: “No iba a hablar de política”

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Tan poco lo que tiene en su cerebro”

Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

Deportes

El Indio Pijao mandó fuerte

El Indio Pijao mandó fuerte advertencia para el Junior: “La hoguera y la caldera para esos tiburones será aterradora”

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: preocupa ubicación de Atlético Nacional

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”