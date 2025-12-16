Golpeado y torturado militar en violento robo en Medellín: “Me quitaban la ropa y me daban guarapazos”

El militar Andrés Felipe Pino sufrió un violento asalto en el barrio Santo Domingo de Medellín, donde fue brutalmente agredido por cinco personas - crédito EDU Medellín/X/Eruopa Press

La comunidad en el barrio Santo Domingo de Medellín (Antioquia) se encuentra consternada tras el violento ataque contra el militar Andrés Felipe Pino, que ocurrió cuando salía de un billar del sector.

De acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad del sector, un grupo de cinco asaltantes lo agredió fuertemente, alcanzando a dejarlo inconsciente y despojado de sus pertenencias y ropa.

Las grabaciones divulgadas por el medio regional Tele Medellín captaron cómo los responsables continuaron golpeándolo incluso cuando la víctima se encontraba indefensa, lo que llevó a que los agresores creyeran que había muerto.

Sobre ese momento, Pino relató al canal local: “Ellos me quitaban la ropa y me daban guarapazos. Me decían que les diera la contraseña y fue tanta la golpiza que pensaron que estaba muerto”.

La gravedad de las lesiones obligó a Medicina Legal a otorgar 35 días de incapacidad a Andrés Felipe Pino - crédito Captura video TeleMedellín

El militar, de 26 años, presta servicio en el batallón Atanasio Girardot y el lunes 1 de diciembre se encontraba en su día de descanso cuando se presentó el incidente.

Según su versión, los delincuentes le arrebataron el celular, la billetera, dinero de sus billeteras virtuales y un reloj de alto valor. “Me robaron el celular, la billetera, dinero de mis billeteras virtuales y un reloj valioso”, explicó a Tele Medellín.

Las lesiones recibidas en la cabeza, el rostro y el cuerpo obligaron a Medicina Legal a otorgarle una incapacidad de 35 días para su recuperación.

Ante la gravedad de los hechos, Pino ya interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que las autoridades investiguen y den con el paradero de los responsables.

El militar resultó con heridas en la cabeza, el rostro y el cuerpo tras el ataque sufrido en Medellín - crédito Freepik

En un intento de robo, subintendente de la Policía Nacional perdió la vida, en Medellín: autoridades investigan el caso

La labor policial en el barrio Manrique El Pomar de Medellín se ha visto sacudida tras el intento de hurto que terminó con la vida de Iván Ferney Tabares Restrepo, subintendente de la Policía Nacional con 21 de servicio y adscrito a la división de Infancia y Adolescencia.

Según información oficial, el uniformado estaba fuera de servicio y en descanso cuando fue interceptado la noche del sábado 13 de diciembre por dos hombres a bordo de una motocicleta.

Las autoridades han revelado que en medio del robo, el subintendente Tabares intentó resistirse, lo que desencadenó un cruce de disparos.

“Se movilizaba en su motocicleta personal. Unos sujetos lo interceptan para hurtarlo y él reacciona hiriendo a uno de los delincuentes. Lastimosamente también queda herido en el intercambio de disparos y pierde la vida mientras recibía atención en un centro de salud”, detalló el alcalde Federico Gutiérrez a través de su cuenta de X.

La Policía Nacional refuerza los operativos de seguridad en el nororiente de Medellín tras el homicidio de un uniformado en situación de descanso - crédito @FicoGutierrez/X

El intercambio de fuego dejó a uno de los presuntos asaltantes herido, identificado preliminarmente como Emmanuel Muñoz Saldarriaga, de entre veinte y veinticinco años, a quien trasladaron en taxi hasta un centro asistencial, donde permanece bajo vigilancia de la policía.

El informe médico señala impactos de bala en el abdomen y el brazo izquierdo, con un estado de salud reservado, mientras la policía verifica su identidad.

La investigación, liderada por unidades de Sijín, Sipol y J4, también emplea los sistemas de videovigilancia CCTV y LPR para rastrear una motocicleta Yamaha FZ 250, placa KRF-74G, presuntamente utilizada en la huida. Las autoridades señalaron que “al parecer, los agresores también le hurtaron su arma de fuego de defensa personal” luego del forcejeo y los disparos.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general William Castaño Ramos, aseguró la continuidad en las labores de búsqueda: “No vamos a descansar hasta capturar a los autores materiales e identificar la organización criminal detrás de este hecho”, manifestó.

El alcalde Gutiérrez expresó su apoyo público tanto a la familia de la víctima como a la institución policial, subrayando la decisión de desplegar todos los recursos para esclarecer el homicidio. “Qué dolor y qué indignación. Todos deben caer. Y no solo ellos, toda la estructura criminal a la que pertenecen”, enfatizó.