Psiquiatra forense habló sobre el perfil de quien envenenó con talio a las niñas en Bogotá: “Contención emocional”

Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del envenenamiento de dos menores en Bogotá - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

Continúan las investigaciones y las revelaciones sobre el caso de las dos menores que fueron envenenadas con talio luego de consumir unas frambuesas contaminadas, durante una tarde de amigas, en el norte de Bogotá, en el mes de abril del 2025.

El sonado caso tiene en el centro del huracán a la empresaria Zulma Guzmán Castro, que figura en la lista de personas buscadas por la Interpol, y quien en declaraciones divulgadas por Focus Noticias admitió ante las autoridades algunos episodios relacionados con el caso.

Aunque Guzmán reconoció estos hechos, sostuvo que no constituyen pruebas concluyentes en su contra y negó cualquier responsabilidad directa en el envenenamiento.

Las autoridades la consideran la principal sospechosa, pero aún está prófuga y no ha sido detenida.

Consultado por el mismo medio al que la mujer le concedió una entrevista, el psiquiatra forense Javier Rojas afirmó, sin emitir juicios, que el perfil de la persona que habría envenenado a Inés De Bedout y Emilia Forero actuó en un contexto de “contención emocional”.

Sobre las declaraciones de Guzmán, el profesional dijo que servían “como una buena referencia, pero dista mucho del tipo de entrevista que se hace cuando se aborda el caso desde el punto de vista psiquiátrico forense”.

Es decir, comentó que en sus declaraciones, Zulma Guzmán presentó una “contención emocional”.

“En el tipo de entrevista que se le realizó, obviamente está centrada en un tema que puede ocasionar una reacción en el entrevistado y en este caso observamos esa contención. Es decir, es una persona que ante las situaciones de estrés que provoca todo el contexto, está conteniendo sus emociones, porque está ante una cámara. No es mucho lo que se permite ver en el trasfondo. No pueden verse todas las expresiones faciales”.