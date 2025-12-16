Colombia

Psiquiatra forense habló sobre el perfil de quien envenenó con talio a las niñas en Bogotá: “Contención emocional”

El profesional destacó que se requieren muchos datos, en especial la confesión de la persona, para poder determinar el por qué de su actuación criminal. Habló de una “contención emocional”

Guardar
Las autoridades señalan a Zulma
Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del envenenamiento de dos menores en Bogotá - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

Continúan las investigaciones y las revelaciones sobre el caso de las dos menores que fueron envenenadas con talio luego de consumir unas frambuesas contaminadas, durante una tarde de amigas, en el norte de Bogotá, en el mes de abril del 2025.

El sonado caso tiene en el centro del huracán a la empresaria Zulma Guzmán Castro, que figura en la lista de personas buscadas por la Interpol, y quien en declaraciones divulgadas por Focus Noticias admitió ante las autoridades algunos episodios relacionados con el caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque Guzmán reconoció estos hechos, sostuvo que no constituyen pruebas concluyentes en su contra y negó cualquier responsabilidad directa en el envenenamiento.

Las autoridades la consideran la principal sospechosa, pero aún está prófuga y no ha sido detenida.

Consultado por el mismo medio al que la mujer le concedió una entrevista, el psiquiatra forense Javier Rojas afirmó, sin emitir juicios, que el perfil de la persona que habría envenenado a Inés De Bedout y Emilia Forero actuó en un contexto de “contención emocional”.

Sobre las declaraciones de Guzmán, el profesional dijo que servían “como una buena referencia, pero dista mucho del tipo de entrevista que se hace cuando se aborda el caso desde el punto de vista psiquiátrico forense”.

Es decir, comentó que en sus declaraciones, Zulma Guzmán presentó una “contención emocional”.

“En el tipo de entrevista que se le realizó, obviamente está centrada en un tema que puede ocasionar una reacción en el entrevistado y en este caso observamos esa contención. Es decir, es una persona que ante las situaciones de estrés que provoca todo el contexto, está conteniendo sus emociones, porque está ante una cámara. No es mucho lo que se permite ver en el trasfondo. No pueden verse todas las expresiones faciales”.

Temas Relacionados

Niñas envenenadas con TalioZulma Guzmán CastroPerfilPsiquiatra forenseColombia-Noticias

Más Noticias

Vuelos entre Colombia y Venezuela seguirán cancelados durante Navidad y Año Nuevo: Copa Airlines extendió restricción hasta enero de 2026

La compañía aseguró que los vuelos desde y hacia Caracas estarán suspendidos por fallas en la pista y los instrumentos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía que impiden la correcta navegación aérea

Vuelos entre Colombia y Venezuela

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima vs. Junior -

Rival de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser descalificado: otra selección reclamaría su cupo

La selección de Nigeria fue eliminada en el repechaje por la República Democrática del Congo, que aspira alcanzar uno de los cupos al Mundial 2026 enfrentando en el repechaje a Jamaica y Nueva Caledonia

Rival de Colombia en la

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Aunque no pudieron viajar a Ibagué, la creadora de contenido y el empresario demuestran que la emoción por el Deportes Tolima se vive igual de intensa desde casa, entre anécdotas y rituales de pareja

Issa Vásquez y su esposo

OpenAI ya está disponible en Colombia: anuncian plan económico para ChatGPT premium

ChatGPT Go se posiciona como una mejor alternativa a la versión gratuita del chatbot, pues tiene mayor capacidad de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria

OpenAI ya está disponible en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo envió

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

ENTRETENIMIENTO

Issa Vásquez y su esposo

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Salomón Bustamante habría reaccionado a los comentarios sobre su relación con Laura de León: “Yo lo pensé, Silvestre lo dijo”

Manuela Gómez confesó que salió de un bar sin pagar y busca saldar la deuda: estaba con Sara Uribe

J Balvin, disfrazado de payaso, protagonizó famosa publicidad navideña hablando de salud mental: “La depresión también se maquilla”

Los Chicaneros sorprendieron con el anuncio de una boda en la familia: “Mi vida sin ti nunca sería la misma”

Deportes

Deportes Tolima vs. Junior -

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Rival de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser descalificado: otra selección reclamaría su cupo

En Argentina, una tienda ya estampa camisetas de Boca Juniors con el 9 de Miguel Ángel Borja

Néstor Lorenzo reveló cuál sería el plan para contrarrestar la altura en el Mundial 2026: “Ya elegimos una sede”

Tulio Gómez defendió la inclusión de extranjeros en la Liga BetPlay: “No hay que tenerle miedo a la competencia”