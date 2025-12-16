Partido Demócrata Colombiano invita a Miguel Uribe Londoño a asumir candidatura presidencial

Miguel Uribe Londoño fue propuesto por el Partido para liderar un proyecto presidencial basado en experiencia y reconciliación. - crédito @migueluribel/X

El Partido Demócrata Colombiano anunció el respaldo a Miguel Uribe Londoño como candidato presidencial para el periodo 2026-2030, señalando la necesidad de un liderazgo experimentado que aporte una visión clara para el país.

Esta invitación formal fue realizada a través de una carta firmada por Pedro Adán Torres Pérez, fundador y presidente del partido, quien expresó que la decisión se fundamenta en la trayectoria personal y política de Uribe Londoño y en las circunstancias que han marcado su vida pública.

Carta abierta y argumentos del respaldo

En el mensaje dirigido a Miguel Uribe Londoño, el partido expuso que la candidatura fue considerada tras un proceso de reflexión personal y política, así como por las conversaciones previas mantenidas con el dirigente. El presidente del Partido Demócrata Colombiano, Pedro Adán Torres Pérez, destacó que durante el encuentro con Uribe Londoño reconoció a un dirigente forjado en la adversidad, haciendo referencia explícita a las tragedias familiares que han impactado al país.

“En sus palabras reconocí no solo al dirigente experimentado, sino al hombre que ha cargado con dolores que marcaron dos épocas de Colombia: la pérdida de su esposa, Diana Turbay, y el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay; tragedias que el país entero conserva en su memoria y que revelan la crudeza de la violencia que ha fracturado nuestra Nación”, expresó Torres Pérez en el documento.

El Partido Demócrata Colombiano formalizó el respaldo a Uribe Londoño, priorizando la construcción de una agenda programática amplia. - crédito Partido Demócrata Colombiano

Liderazgo basado en la experiencia y la resiliencia

La comunicación enfatizó que quien ha superado episodios de violencia y pérdida, y elige seguir actuando en la vida pública, adquiere una autoridad moral y una visión particular sobre la reconstrucción nacional. El partido sostuvo que Miguel Uribe Londoño “no habla desde la teoría: habla desde la vida” y que esa experiencia otorga valor y legitimidad a su liderazgo.

En la carta se subrayó la importancia de contar con una figura capaz de unir voluntades, preservar la institucionalidad y defender la vida y la libertad. Según Torres Pérez, Colombia requiere “liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común”.

Propuesta de construcción programática

El Partido Demócrata Colombiano manifestó la intención de que la postulación de Uribe Londoño sea el punto de partida para iniciar de manera inmediata la “construcción conjunta de una agenda programática, territorial y organizativa”. El objetivo declarado es consolidar un proyecto presidencial sólido, ordenado y adecuado a la dimensión de los retos de la nación.

“Quiero de manera formal invitarlo y en espera que sea de buen recibo a que podamos en el menor tiempo posible iniciar la construcción de una agenda programática, territorial y organizativa que permita consolidar, un proyecto presidencial a la altura del país que queremos recuperar y que usted sea quien guie los destinos de nuestra nación en el periodo 2026-2030”, puntualizó la carta.

La invitación destacó la resiliencia de Uribe Londoño ante hechos que han marcado la historia reciente del país. - crédito REUTERS/Sergio Acero Yate

Sentido de responsabilidad y principios del partido

El presidente de la colectividad aclaró que el respaldo no constituye un simple gesto político, sino un acto de responsabilidad con la ciudadanía y con los valores fundacionales del partido. Se resaltó el compromiso del Partido Demócrata Colombiano con la “dignidad humana, la defensa de los derechos, la equidad, la ancestralidad y el compromiso con el Estado Social de Derecho”.

Torres Pérez invitó a Miguel Uribe Londoño a enarbolar las banderas que en su momento defendió su hijo, Miguel Uribe Turbay, “banderas enarboladas con valentía, convicción y amor por Colombia”.

El comunicado resalta la apuesta del partido por un liderazgo con visión de futuro y sentido de responsabilidad institucional. - crédito Partido Demócrata Colombiano

Perspectivas y próximos movimientos

El partido expresó el deseo de avanzar sin demoras en la definición de una agenda común que permita enfocar la campaña en las prioridades nacionales. En la comunicación se subrayó que en la figura del dirigente convergen cinco cualidades necesarias en esta etapa: “carácter, serenidad, experiencia, reconciliación y humildad”.

El cierre de la carta reiteró el compromiso del Partido Demócrata Colombiano con la responsabilidad institucional y convocó a Miguel Uribe Londoño a liderar el proceso de recuperación nacional como candidato presidencial en el próximo ciclo electoral.