Colombia

Partido Demócrata Colombiano invita a Miguel Uribe Londoño a asumir candidatura presidencial

El colectivo pidió iniciar de inmediato la construcción de una agenda programática y organizativa conjunta, destacando su trayectoria tras enfrentar pérdidas familiares y señalando que el país necesita un liderazgo basado en experiencia, sensatez y capacidad de unir voluntades

Guardar
Miguel Uribe Londoño fue propuesto
Miguel Uribe Londoño fue propuesto por el Partido para liderar un proyecto presidencial basado en experiencia y reconciliación. - crédito @migueluribel/X

El Partido Demócrata Colombiano anunció el respaldo a Miguel Uribe Londoño como candidato presidencial para el periodo 2026-2030, señalando la necesidad de un liderazgo experimentado que aporte una visión clara para el país.

Esta invitación formal fue realizada a través de una carta firmada por Pedro Adán Torres Pérez, fundador y presidente del partido, quien expresó que la decisión se fundamenta en la trayectoria personal y política de Uribe Londoño y en las circunstancias que han marcado su vida pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carta abierta y argumentos del respaldo

En el mensaje dirigido a Miguel Uribe Londoño, el partido expuso que la candidatura fue considerada tras un proceso de reflexión personal y política, así como por las conversaciones previas mantenidas con el dirigente. El presidente del Partido Demócrata Colombiano, Pedro Adán Torres Pérez, destacó que durante el encuentro con Uribe Londoño reconoció a un dirigente forjado en la adversidad, haciendo referencia explícita a las tragedias familiares que han impactado al país.

En sus palabras reconocí no solo al dirigente experimentado, sino al hombre que ha cargado con dolores que marcaron dos épocas de Colombia: la pérdida de su esposa, Diana Turbay, y el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay; tragedias que el país entero conserva en su memoria y que revelan la crudeza de la violencia que ha fracturado nuestra Nación”, expresó Torres Pérez en el documento.

El Partido Demócrata Colombiano formalizó
El Partido Demócrata Colombiano formalizó el respaldo a Uribe Londoño, priorizando la construcción de una agenda programática amplia. - crédito Partido Demócrata Colombiano

Liderazgo basado en la experiencia y la resiliencia

La comunicación enfatizó que quien ha superado episodios de violencia y pérdida, y elige seguir actuando en la vida pública, adquiere una autoridad moral y una visión particular sobre la reconstrucción nacional. El partido sostuvo que Miguel Uribe Londoño “no habla desde la teoría: habla desde la vida” y que esa experiencia otorga valor y legitimidad a su liderazgo.

En la carta se subrayó la importancia de contar con una figura capaz de unir voluntades, preservar la institucionalidad y defender la vida y la libertad. Según Torres Pérez, Colombia requiere “liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común”.

Propuesta de construcción programática

El Partido Demócrata Colombiano manifestó la intención de que la postulación de Uribe Londoño sea el punto de partida para iniciar de manera inmediata la “construcción conjunta de una agenda programática, territorial y organizativa”. El objetivo declarado es consolidar un proyecto presidencial sólido, ordenado y adecuado a la dimensión de los retos de la nación.

“Quiero de manera formal invitarlo y en espera que sea de buen recibo a que podamos en el menor tiempo posible iniciar la construcción de una agenda programática, territorial y organizativa que permita consolidar, un proyecto presidencial a la altura del país que queremos recuperar y que usted sea quien guie los destinos de nuestra nación en el periodo 2026-2030”, puntualizó la carta.

La invitación destacó la resiliencia
La invitación destacó la resiliencia de Uribe Londoño ante hechos que han marcado la historia reciente del país. - crédito REUTERS/Sergio Acero Yate

Sentido de responsabilidad y principios del partido

El presidente de la colectividad aclaró que el respaldo no constituye un simple gesto político, sino un acto de responsabilidad con la ciudadanía y con los valores fundacionales del partido. Se resaltó el compromiso del Partido Demócrata Colombiano con la “dignidad humana, la defensa de los derechos, la equidad, la ancestralidad y el compromiso con el Estado Social de Derecho”.

Torres Pérez invitó a Miguel Uribe Londoño a enarbolar las banderas que en su momento defendió su hijo, Miguel Uribe Turbay, “banderas enarboladas con valentía, convicción y amor por Colombia”.

El comunicado resalta la apuesta
El comunicado resalta la apuesta del partido por un liderazgo con visión de futuro y sentido de responsabilidad institucional. - crédito Partido Demócrata Colombiano

Perspectivas y próximos movimientos

El partido expresó el deseo de avanzar sin demoras en la definición de una agenda común que permita enfocar la campaña en las prioridades nacionales. En la comunicación se subrayó que en la figura del dirigente convergen cinco cualidades necesarias en esta etapa: “carácter, serenidad, experiencia, reconciliación y humildad”.

El cierre de la carta reiteró el compromiso del Partido Demócrata Colombiano con la responsabilidad institucional y convocó a Miguel Uribe Londoño a liderar el proceso de recuperación nacional como candidato presidencial en el próximo ciclo electoral.

Temas Relacionados

Miguel Uribe LondoñoPartido Demócrata ColombianoElecciones Colombia 2026liderazgo políticoPedro Adán Torres Pérezrespaldo políticoColombia-Noticias

Más Noticias

Paro armado del ELN deja al menos 51 acciones violentas en 13 departamentos durante las primeras 48 horas

El Ministerio de Defensa atribuyó parte de los hechos a “terrorismo mediático”, mientras se reforzó la presencia militar

Paro armado del ELN deja

Juan Carlos Pinzón propone coalición para 2026 e invita a Paloma Valencia tras su elección en el Centro Democrático

Juan Carlos Pinzón reiteró su llamado a una coalición de sectores de derecha para 2026 e invitó a Paloma Valencia, tras su elección como candidata presidencial del Centro Democrático, a participar en un bloque con aspirante único

Juan Carlos Pinzón propone coalición

Soldado y su padre mueren en ataque armado en Puerto Tejada, Cauca; autoridades investigan posible vínculo con microtráfico

El hecho ocurrió mientras el militar estaba de vacaciones. Autoridades indagan posibles móviles y refuerzan operativos

Soldado y su padre mueren

Perfiles profesionales y sectores con mayor proyección de empleo en Colombia para 2026

Las mayores oportunidades laborales se concentran en sectores como logística, producción, mantenimiento, construcción, operación industrial, turismo, gastronomía, hospitalidad, tecnología digital, comercio y servicios al cliente

Perfiles profesionales y sectores con

“No fue por microsueño”: familias cuestionan causa del accidente del bus del Liceo Antioqueño en Antioquia

Mientras avanzan las investigaciones por el siniestro en Antioquia que dejó múltiples víctimas, familiares de estudiantes del Liceo Antioqueño sostienen que el accidente no obedeció a un microsueño y mencionan fallas previas del vehículo durante el trayecto

“No fue por microsueño”: familias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Los errores de ‘Estado de

Los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

Deportes

Flamengo vs. PSG: hora y

Flamengo vs. PSG: hora y dónde ver a Jorge Carrascal en la definición de la Copa Intercontinental

Sebastián Villa de nuevo en problemas: vecino del futbolista lo denunciará por una agresión

Chapecoense presentó su camiseta 2026 en homenaje al décimo aniversario de la tragedia y a los colores del Atlético Nacional

América empezó la desbandada tras el fracaso en los cuadrangulares: campeón con el club no seguirá para la temporada del 2026

El colombiano Jorge Carrascal es el jugador que más se valoriza en la millonaria plantilla del Flamengo