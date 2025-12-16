Ministra de Transporte rechaza publicación de Invías que replicó mensaje del ELN y ofrece disculpas

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, manifestó su rechazo a la publicación realizada por la cuenta oficial de Invías en X, donde se replicó un mensaje emitido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el marco de la convocatoria a un paro armado.

La funcionaria enfatizó que este tipo de comunicaciones no puede replicarse desde entidades públicas, ya que contradice los lineamientos del Gobierno Nacional y puede generar confusión en la ciudadanía.

En su declaración, Rojas señaló: “Alguien lo escribió, alguien lo aprobó, alguien lo publicó y todos se equivocaron. El numeral siete, seis, siete toma un trino del ELN, lo cita y además pone un mensaje que dice que debe haber unas restricciones en la vía, y eso es inadmisible”.

Destacó que la difusión de mensajes provenientes de un grupo armado organizado constituye una falta grave y va en contra de las directrices del presidente de la República en materia de comunicaciones oficiales.

Características del mensaje y polémica en redes

La cuenta Invías #767 publicó el mensaje luego de que el ELN anunciara un paro armado. El mensaje institucional recomendaba a la ciudadanía “evaluar la necesidad de desplazamiento y, por seguridad, evitar viajes innecesarios durante los próximos días”. Además, aconsejaba mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades. Junto al aviso, se compartía el texto íntegro del comunicado del grupo armado.

El comunicado del ELN detallaba que el paro armado iniciaría el 14 de diciembre a las 6 a. m. y se extendería hasta el 17 de diciembre a la misma hora. En sus palabras, el grupo guerrillero argumentaba: “decretamos un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre del 2025 a las 6 am y termina el 17 de diciembre del 2025 a las 6 am”. El mensaje instaba a los civiles a evitar circular por carreteras y ríos navegables, alegando motivos humanitarios y protestas contra políticas internacionales.

Publicación en X de la cuenta #767Invías, motivo de controversia por replicar un mensaje del ELN sobre posibles restricciones en las vías del país. - crédito @numeral767/X

Disculpas públicas y acciones tomadas por el Ministerio

María Fernanda Rojas pidió disculpas tanto a la ciudadanía como al presidente de la República por el error en la comunicación institucional. Aseguró que ninguna entidad está autorizada a replicar mensajes de grupos ilegales y que estos hechos no serán permitidos en el sector transporte.

En su pronunciamiento, declaró: “Como ministra de Transporte, aunque ni lo hubiera escrito, ni lo hubiera aprobado, ni lo hubiera publicado jamás, tengo que poner la cara por el sector y pedirles disculpas a los colombianos y colombianas. También pedirle disculpas al presidente de la República porque este tipo de errores no los podemos admitir”.

La ministra informó que ha trasladado el caso a los organismos de control con el fin de que se adelante una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Expresó que estas medidas buscan evitar que vuelvan a replicarse comunicaciones que puedan poner en riesgo la seguridad o la confianza de los ciudadanos.

Consecuencias y contexto institucional

El incidente generó inquietud sobre el manejo de la información oficial por parte de las entidades del Estado, especialmente en contextos de seguridad y orden público. La publicación indeseada resalta la importancia de establecer controles estrictos sobre las cuentas institucionales y los procedimientos de aprobación de mensajes.

La ministra reiteró que la prioridad del gobierno es garantizar que las vías del país permanezcan abiertas y seguras para el tránsito de las personas, especialmente durante la temporada decembrina. “El presidente de la República nos ha llamado a que usemos nuestras vías, a que recorramos el país en esta temporada navideña de encuentro familiar y de encuentro con los seres queridos”, afirmó.

Sede principal del Instituto Nacional de Vías, entidad encargada de la gestión y mantenimiento de la red vial nacional. - crédito Invías

Protocolo y medidas futuras

El Ministerio de Transporte revisará los protocolos internos de comunicación para prevenir situaciones similares y fortalecer el control sobre la información que se emite desde sus canales oficiales. Además, se reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse solo por fuentes oficiales y a no difundir mensajes de origen ilegal que puedan generar desinformación o alarma social.

Las investigaciones se encuentran en curso y se esperan resultados en los próximos días, tanto sobre la responsabilidad individual de quienes autorizaron la publicación, como sobre posibles ajustes en los procesos de validación interna.

Respuesta y aclaración de Invías

El Instituto Nacional de Vías (Invías) emitió un comunicado formal en el que desautorizó el contenido compartido por el canal #767. La entidad aseguró que la información replicada “no representa bajo ninguna circunstancia las políticas ni los lineamientos del presidente de la República ni de la ministra de Transporte, ni corresponde a la orientación del Gobierno Nacional ni del sector transporte”.

Invías reiteró que su actuación se rige exclusivamente por la Constitución y la ley, centrando su labor en la protección de la vida, la seguridad de los usuarios de la red vial nacional y la entrega de información técnica, veraz y confiable sobre el estado de las vías. La entidad enfatizó que no realiza, ni realizará, apología, difusión o reproducción de mensajes provenientes de grupos armados al margen de la ley.

Según el comunicado oficial, tan pronto se detectó el incidente, el contenido fue retirado inmediatamente y se activaron acciones internas para reforzar los protocolos de control, verificación y validación de la información, con el objetivo de “garantizar que toda comunicación institucional provenga exclusivamente de fuentes oficiales del Estado y se mantenga dentro del mandato técnico de la entidad”.

Invías anunció la adopción de correctivos administrativos y operativos para que este hecho, identificado como un error humano, no vuelva a presentarse, y para fortalecer los controles sobre los contenidos que publican contratistas en canales de interés nacional.

Documento oficial en el que Invías aclara que la información difundida no representa la política institucional y anuncia medidas correctivas tras el incidente. - crédito @numeral767/X

Compromiso institucional y acciones futuras

El Instituto Nacional de Vías reafirmó su compromiso con la conectividad vial, la infraestructura y el bienestar de los ciudadanos, actuando siempre con responsabilidad, transparencia y respeto por la legalidad. Además, la entidad hizo un llamado para que se confíe únicamente en información oficial y se promueva el uso responsable de los canales institucionales.

Actualmente se encuentra en marcha una revisión detallada de los protocolos de comunicación y control de contenidos, mientras avanzan las investigaciones sobre los responsables de la publicación. El objetivo es evitar incidentes similares y brindar confianza a los usuarios de la red vial nacional.