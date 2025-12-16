Colombia

Manuela Gómez confesó que salió de un bar sin pagar y busca saldar la deuda: estaba con Sara Uribe

La próxima participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ relató el insólito episodio en redes sociales y expresó su intención de resolver la situación de inmediato

Guardar
La influenciadora contó apenada cómo
La influenciadora contó apenada cómo olvidó cubrir su cuenta durante una salida con Sara Uribe, pidió ayuda para contactar al establecimiento y aseguró que no es algo habitual en su vida - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

La influencer Manuela Gómez sorprendió a sus seguidores al confesar, con evidente pena, que salió de un bar sin pagar la cuenta.

La anécdota, relatada a través de historias en su cuenta oficial de Instagram, se produjo tras una reciente salida nocturna en la que compartió algunos tragos con la presentadora Sara Uribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gómez, quien fue la primera participante confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026, contó públicamente su experiencia, admitiendo que perdió la cuenta de sus consumos durante la velada y solo se percató de la omisión al día siguiente.

“¿Ustedes pueden creer? No pagué la cuenta. Aquí acordándome, o sea, yo cómo llegué a la casa. Y eso para muchas personas puede ser súper normal, en Manuela Gómez eso jamás sucede. Me siento horrible, no pagué las Margaritas, hasta invité a Sara a ronda de Margarita y no pagué, qué vergüenza”, expresó la influenciadora en sus historias, visiblemente apenada por lo ocurrido.

La próxima participante de La casa de los famosos Colombia relató el insólito episodio en redes sociales y expresó su intención de resolver la situación de inmediato - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

Durante la noche, según detalló Gómez, solo consumió un par de Margaritas y además invitó a Sara Uribe a una ronda adicional. Sin embargo, no precisó cuánto costó lo que quedó pendiente, ni si el personal del bar intentó contactarla luego de la salida. “Me siento horrible, no pagué las Margaritas, hasta invité a Sara a ronda de Margarita y no pagué, qué vergüenza”, insistió Gómez, recalcando que esta situación no corresponde a su comportamiento habitual.

La influenciadora pidió la ayuda de sus seguidores para localizar a los responsables del establecimiento y poder saldar la deuda, haciendo énfasis en su intención de “quedar a paz y salvo”, ya que el episodio le resultó muy incómodo y contrario a su forma de actuar. La confesión rápidamente generó comentarios solidarios y hasta humorísticos, pues algunos usuarios destacaron su honestidad y el hecho de compartir este tipo de incidentes personales de manera abierta.

“Me siento horrible, no pagué
“Me siento horrible, no pagué las Margaritas, hasta invité a Sara a ronda de Margarita y no pagué, qué vergüenza”, expresó Manuela Gómez ante sus seguidores en Instagram - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

Manuela revela su proceso de sanación emocional antes de ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

La influenciadora y empresaria compartió recientemente detalles de su proceso emocional y mental antes de integrarse a La casa de los famosos Colombia 2026. En una serie de publicaciones desde su cuenta oficial de Instagram, Gómez habló abiertamente sobre el camino de sanación personal que ha transitado, destacando la importancia de priorizar la salud emocional y de mantener un equilibrio, tanto en el plano profesional como familiar.

Gómez reflexionó acerca de los retos que enfrentó en los últimos años en relación con el consumo de licor y el impacto que este tenía en su estado de ánimo.

“Durante mucho tiempo, tomar bebidas alcohólicas, incluso en contextos tranquilos o estando sola en casa, me llevaba a estados emocionales complejos, marcados por la tristeza y episodios de depresión”, confesó la influenciadora. Por esta razón, optó por alejarse de fiestas y reuniones sociales, enfocándose en su bienestar mental y emocional.

El relato de Gómez surge tras compartir imágenes disfrutando de una noche en una discoteca, donde se permitió bailar y tomar margaritas. “Fue una prueba personal”, explicó, al notar que pudo compartir y regresar a casa “con el corazón tranquilo y agradecido”, lo cual interpretó como una señal positiva del avance logrado en su proceso terapéutico. “Me siento orgullosa de mí misma... volver a estos espacios sin caer en pensamientos negativos es una prueba de que mi proceso personal va por buen camino”, aseguró.

“Volver a estos espacios sin
“Volver a estos espacios sin caer en pensamientos negativos es una prueba de que mi proceso personal va por buen camino”, afirmó Gómez, enfocada en su bienestar y el equilibrio familiar - crédito @manugomezfranco1/IG

La influenciadora también subrayó el compromiso que mantiene con sus empresas y su papel como madre. Contó que ha estado organizando todo antes de incorporarse al reality, dejando claro que su prioridad es mantener en orden los diferentes ámbitos de su vida.

Gómez enfatizó que sanar no implica olvidar el pasado, sino transformar esas heridas: “Las heridas siguen ahí, pero ya no duelen como antes. Son cicatrices que están en proceso de cerrarse y que hoy me permiten mirar la vida con gratitud”.

Temas Relacionados

Manuela GómezManuela Gómez InstagramSara UribeLa casa de los famosos ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Vuelos entre Colombia y Venezuela seguirán cancelados durante Navidad y Año Nuevo: Copa Airlines extendió restricción hasta enero de 2026

La compañía aseguró que los vuelos desde y hacia Caracas estarán suspendidos por fallas en la pista y los instrumentos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía que impiden la correcta navegación aérea

Vuelos entre Colombia y Venezuela

Psiquiatra forense habló sobre el perfil de quien envenenó con talio a las niñas en Bogotá: “Contención emocional”

El profesional destacó que se requieren muchos datos, en especial la confesión de la persona, para poder determinar el por qué de su actuación criminal. Habló de una “contención emocional”

Psiquiatra forense habló sobre el

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima vs. Junior -

Rival de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser descalificado: otra selección reclamaría su cupo

La selección de Nigeria fue eliminada en el repechaje por la República Democrática del Congo, que aspira alcanzar uno de los cupos al Mundial 2026 enfrentando en el repechaje a Jamaica y Nueva Caledonia

Rival de Colombia en la

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Aunque no pudieron viajar a Ibagué, la creadora de contenido y el empresario demuestran que la emoción por el Deportes Tolima se vive igual de intensa desde casa, entre anécdotas y rituales de pareja

Issa Vásquez y su esposo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo envió

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

ENTRETENIMIENTO

Issa Vásquez y su esposo

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Salomón Bustamante habría reaccionado a los comentarios sobre su relación con Laura de León: “Yo lo pensé, Silvestre lo dijo”

J Balvin, disfrazado de payaso, protagonizó famosa publicidad navideña hablando de salud mental: “La depresión también se maquilla”

Los Chicaneros sorprendieron con el anuncio de una boda en la familia: “Mi vida sin ti nunca sería la misma”

Hija mayor de Andrea Valdiri reveló cómo es la barranquillera como mamá: “Me cría bien, le agradezco todo”

Deportes

Deportes Tolima vs. Junior -

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Rival de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser descalificado: otra selección reclamaría su cupo

En Argentina, una tienda ya estampa camisetas de Boca Juniors con el 9 de Miguel Ángel Borja

Néstor Lorenzo reveló cuál sería el plan para contrarrestar la altura en el Mundial 2026: “Ya elegimos una sede”

Tulio Gómez defendió la inclusión de extranjeros en la Liga BetPlay: “No hay que tenerle miedo a la competencia”