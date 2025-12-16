Manuela Gómez confesó que salió de un bar sin pagar y busca saldar la deuda: estaba con Sara Uribe

La influenciadora contó apenada cómo olvidó cubrir su cuenta durante una salida con Sara Uribe, pidió ayuda para contactar al establecimiento y aseguró que no es algo habitual en su vida - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

La influencer Manuela Gómez sorprendió a sus seguidores al confesar, con evidente pena, que salió de un bar sin pagar la cuenta.

La anécdota, relatada a través de historias en su cuenta oficial de Instagram, se produjo tras una reciente salida nocturna en la que compartió algunos tragos con la presentadora Sara Uribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gómez, quien fue la primera participante confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026, contó públicamente su experiencia, admitiendo que perdió la cuenta de sus consumos durante la velada y solo se percató de la omisión al día siguiente.

“¿Ustedes pueden creer? No pagué la cuenta. Aquí acordándome, o sea, yo cómo llegué a la casa. Y eso para muchas personas puede ser súper normal, en Manuela Gómez eso jamás sucede. Me siento horrible, no pagué las Margaritas, hasta invité a Sara a ronda de Margarita y no pagué, qué vergüenza”, expresó la influenciadora en sus historias, visiblemente apenada por lo ocurrido.

La próxima participante de La casa de los famosos Colombia relató el insólito episodio en redes sociales y expresó su intención de resolver la situación de inmediato - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

Durante la noche, según detalló Gómez, solo consumió un par de Margaritas y además invitó a Sara Uribe a una ronda adicional. Sin embargo, no precisó cuánto costó lo que quedó pendiente, ni si el personal del bar intentó contactarla luego de la salida. “Me siento horrible, no pagué las Margaritas, hasta invité a Sara a ronda de Margarita y no pagué, qué vergüenza”, insistió Gómez, recalcando que esta situación no corresponde a su comportamiento habitual.

La influenciadora pidió la ayuda de sus seguidores para localizar a los responsables del establecimiento y poder saldar la deuda, haciendo énfasis en su intención de “quedar a paz y salvo”, ya que el episodio le resultó muy incómodo y contrario a su forma de actuar. La confesión rápidamente generó comentarios solidarios y hasta humorísticos, pues algunos usuarios destacaron su honestidad y el hecho de compartir este tipo de incidentes personales de manera abierta.

“Me siento horrible, no pagué las Margaritas, hasta invité a Sara a ronda de Margarita y no pagué, qué vergüenza”, expresó Manuela Gómez ante sus seguidores en Instagram - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

Manuela revela su proceso de sanación emocional antes de ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

La influenciadora y empresaria compartió recientemente detalles de su proceso emocional y mental antes de integrarse a La casa de los famosos Colombia 2026. En una serie de publicaciones desde su cuenta oficial de Instagram, Gómez habló abiertamente sobre el camino de sanación personal que ha transitado, destacando la importancia de priorizar la salud emocional y de mantener un equilibrio, tanto en el plano profesional como familiar.

Gómez reflexionó acerca de los retos que enfrentó en los últimos años en relación con el consumo de licor y el impacto que este tenía en su estado de ánimo.

“Durante mucho tiempo, tomar bebidas alcohólicas, incluso en contextos tranquilos o estando sola en casa, me llevaba a estados emocionales complejos, marcados por la tristeza y episodios de depresión”, confesó la influenciadora. Por esta razón, optó por alejarse de fiestas y reuniones sociales, enfocándose en su bienestar mental y emocional.

El relato de Gómez surge tras compartir imágenes disfrutando de una noche en una discoteca, donde se permitió bailar y tomar margaritas. “Fue una prueba personal”, explicó, al notar que pudo compartir y regresar a casa “con el corazón tranquilo y agradecido”, lo cual interpretó como una señal positiva del avance logrado en su proceso terapéutico. “Me siento orgullosa de mí misma... volver a estos espacios sin caer en pensamientos negativos es una prueba de que mi proceso personal va por buen camino”, aseguró.

“Volver a estos espacios sin caer en pensamientos negativos es una prueba de que mi proceso personal va por buen camino”, afirmó Gómez, enfocada en su bienestar y el equilibrio familiar - crédito @manugomezfranco1/IG

La influenciadora también subrayó el compromiso que mantiene con sus empresas y su papel como madre. Contó que ha estado organizando todo antes de incorporarse al reality, dejando claro que su prioridad es mantener en orden los diferentes ámbitos de su vida.

Gómez enfatizó que sanar no implica olvidar el pasado, sino transformar esas heridas: “Las heridas siguen ahí, pero ya no duelen como antes. Son cicatrices que están en proceso de cerrarse y que hoy me permiten mirar la vida con gratitud”.