“Las reglas existen”: Gobierno Petro dio prioridad a millones de hogares, negocios y taxistas para que tengan servicio de gas

A finales de 2025, hay más de 645,000 vehículos en Colombia que usan cas natural vehicular (GNV), incluyendo taxis, transporte de carga y vehículos particulares - crédito Ministerio de Minas y Energía

El Gobierno nacional estableció la prioridad absoluta del suministro de gas natural para millones de colombianos. Mediante una circular emitida el 16 de diciembre de 2025, el Ministerio de Minas y Energía ordenó la aplicación inmediata de medidas para garantizar la continuidad del servicio y evitar tanto el desabastecimiento como la especulación en el mercado.

“El gas para los hogares y para los taxistas no se puede suspender ni encarecer por malas decisiones del mercado. Las reglas existen y deben cumplirse para proteger el bolsillo de la gente”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

La circular ministerial define como demanda esencial a los usuarios residenciales, los pequeños comercios y el transporte público que opera con gas natural, sectores que deben recibir prioridad en el suministro frente a cualquier otro uso no esencial. La decisión responde a la necesidad de asegurar la prestación continua de servicios públicos fundamentales, en especial, en escenarios de escasez de oferta.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, insiste en garantizar el servicio de gas a los colombianos, pese a dificultades - crédito @PalmaEdwin/X

Al respecto, la cartera resaltó que la protección de estos sectores es un asunto de interés nacional y que el suministro de gas para hogares y taxistas no puede ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia. El Ministerio de Minas y Energía recordó a todos los agentes del mercado mayorista de gas natural que el cumplimiento de las reglas es obligatorio. La circular establece que los agentes tienen la opción de activar contratos con interrupciones, un mecanismo legal que permite garantizar el suministro diario y aprovechar toda la oferta disponible.

Palma Egea enfatizó en que “cuando hay gas disponible en el país, debe usarse primero para atender a la demanda esencial”. Además, advirtió que “no vamos a permitir que se afecte a los usuarios residenciales ni al transporte público por falta de coordinación o por intereses comerciales”.

Seguimiento a los contratos

De igual forma, se anunció que se hará un seguimiento permanente al comportamiento de los agentes y a la ejecución de los contratos, en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el gestor del mercado. Se tomarán medidas inmediatas si se detecta riesgo de desabastecimiento o incrementos injustificados en los precios del gas para los usuarios.

Como parte de un paquete de 20 medidas orientadas a evitar la especulación y asegurar el abastecimiento, el Ministerio publicó un proyecto de resolución que habilita, de manera transitoria, el uso eficiente de infraestructuras de importación de gas natural. La iniciativa busca fortalecer la confiabilidad del sistema energético y garantizar el suministro tanto de gas como de electricidad en todo el país.

Lineamientos para los generadores térmicos

El documento establece lineamientos para que los generadores térmicos utilicen la capacidad de regasificación no requerida por el despacho eléctrico, lo que permita la comercialización de gas natural importado en el mercado secundario bajo condiciones firmes, transparentes y verificables. Asimismo, se habilita el suministro adicional de gas cuando los productores o comercializadores dispongan de volúmenes extra, y se promueve el uso temporal de gas licuado de petróleo (GLP) importado en plantas térmicas, con el objetivo de liberar gas natural hacia la demanda esencial.

Ampliación de la oferta de gas

La medida transitoria propuesta por el ministerio amplía la oferta disponible de gas, brinda mayor certidumbre a los usuarios y garantiza la continuidad en la prestación de este servicio público esencial. Entre los puntos clave del proyecto se encuentran:

Aprovechamiento de la capacidad de regasificación no utilizada por el despacho eléctrico

Posibilidad de liberar gas natural mediante el uso de GLP importado en plantas térmicas y el suministro adicional de gas de productores o comercializadores cuando existan volúmenes extra.

El proyecto también contempla:

Comercialización de gas importado en el mercado secundario bajo contratos firmes

Priorización del abastecimiento de la demanda esencial conforme a los lineamientos establecidos.

Dichas acciones buscan asegurar que el gas disponible llegue primero a quienes más lo necesitan y evitar que intereses comerciales o falta de coordinación afecten a los usuarios residenciales y al transporte público.

El servicio de gas es clave para la calidad de vida de los colombianos. Son 36 millones de personas las que lo utilizan - crédito Vanti

El paquete de 20 medidas anunciado por el Ministerio de Minas y Energía incluye:

Habilitación de contratos con interrupciones.

Uso temporal de infraestructuras de importación.

Liberación de gas mediante GLP importado.

El proyecto de resolución establece que los generadores térmicos podrán utilizar la capacidad de regasificación no requerida por el despacho eléctrico, y que los productores o comercializadores podrán suministrar volúmenes adicionales de gas bajo los mecanismos definidos en la normatividad vigente. Además, se prevé la expedición de una nueva regulación sobre swaps operativos y contractuales en un plazo de tres meses, a cargo de la Creg con el objetivo de optimizar el uso del Sistema Nacional de Transporte y mejorar la asignación del gas disponible.

Protección de los usuarios

A lo largo de la presentación de estas medidas, el ministro Edwin Palma Egea reiteró la importancia de proteger a los usuarios más vulnerables y de mantener la estabilidad del sistema energético. “El gas para los hogares y para los taxistas no se puede suspender ni encarecer por malas decisiones del mercado”, resaltó. Además, insistió en que “no vamos a permitir que se afecte a los usuarios residenciales ni al transporte público por falta de coordinación o por intereses comerciales”.

El Ministerio de Minas y Energía anunció que la Creg expedirá una nueva regulación sobre swaps operativos y contractuales en un plazo de tres meses. La normativa buscará optimizar el uso del Sistema Nacional de Transporte y mejorar la asignación del gas disponible, con el fin de fortalecer la confiabilidad y la eficiencia del sistema energético colombiano.