La Jesuu interpuso denuncia contra Yina Calderón en la Fiscalía: la DJ y empresaria de fajas le respondió

La creadora de contenido rindió indagatoria en el ente acusador contra la DJ por actos de racismo

La Jesuu, reconocida influencer colombiana, acudió el 15 de diciembre de 2025 a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para rendir declaración y presentar pruebas por una denuncia penal por presuntos ataques racistas cometidos por Yina Calderón.

El caso se originó tras un episodio ocurrido el 31 de octubre, cuando Calderón se disfrazó de simio y realizó comentarios que, según la denunciante, constituyen una agresión racista y no pueden considerarse simples opiniones o contenido de entretenimiento.

“Bueno, chicos, les cuento que el día de hoy, 15/12/2025, fui citada por la Fiscalía General de la Nación para rendir declaración por los ataques racistas de Yina Calderón hacia mi persona. Para los que no tienen contexto, el 31 de octubre, que Yina Calderón se disfraza de simio, yo decido realmente interponer una denuncia penal porque el racismo no es una opinión, no es contenido, es agresión”, expuso inicialmente la vallecaucana.

La Jesuu expuso a Yina Calderón luego de que la empresaria de fajas criticara a la mascota de Emiro Navarro que está de visita en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

De acuerdo con La Jesuu, esa situación no solo la afectó a ella, sino a toda una comunidad en Colombia, y agregó: “Entonces, hoy por hoy estoy aquí haciendo valer mis derechos, exigiendo respeto, porque el respeto no es negociable. Así que, acompáñenme”, relató Valentina Ruiz al inicio de su testimonio público.

La influencer compartió con sus seguidores el proceso que vivió al acudir a la Fiscalía, reconociendo el desgaste emocional que implica enfrentar este tipo de situaciones.

“Así que por esa razón me animé a hacer este video para que muchos de ustedes se den cuenta de que aunque la justicia, no solamente en nuestro país, muchas veces tarde, en cualquier momento llega. Y te lo explico porque es muy sencillo. La ley es para todos, hay que cumplirla. Y si hay alguna persona que está cometiendo un delito en tu contra o violando tus derechos, nena, alza la voz, no desistas y denuncia”, expresó, animando a otras víctimas de discriminación a no guardar silencio.

Yina generó polémica por su disfraz de simio que presuntamente sería dedicado a La Jesuu según cuentas de chismes - crédito @samiku/TikTok

El incidente que motivó la denuncia tuvo lugar durante una transmisión en la que Yina Calderón, caracterizada como simio, realizó comentarios en tono de burla. “Así que vamos. Mira mi traje. ¡Oh! ¡Suéltame, gorila! ¡Ah! ¡Que me sueltes, gorila! ¡Ah! ¡Suéltame, gorila!”, se escucha en uno de los videos presentados como prueba ante la Fiscalía.

La Jesuu explicó que estos y otros materiales audiovisuales fueron incluidos en el expediente judicial.

“Videos como este y un montón más que muchos de ustedes han visto circular en las redes sociales fueron los que adjunté como material probatorio ante la Fiscalía General de la Nación. Ya que, como antes lo mencioné, el racismo no es motivo de burla. Nada que humille una historia de dolor puede llamarse contenido. Y este tipo de cosas no deben de ser normalizadas", sentenció la joven influenciadora.

Las famosas protagonizaron una acalorada discusión en La casa de los famosos - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Adicional a eso, Valentina Ruiz recordó las amenazas que hicieron Calderón y sus hermanas “disfrazadas de advertencias en redes sociales”, las que también deben de ser denunciadas. Incluso, invitó a sus seguidores a no tener miedo de denunciar: “Tenemos una nueva ley que está obligada a respaldarnos y a defender nuestros derechos”.

Qué dijo Yina Calderón sobre el proceso de La Jesuu

Por su parte, Yina Calderón respondió públicamente a la denuncia a través de su pódcast y redes sociales, restando gravedad a las acusaciones y cuestionando las motivaciones de la denunciante.

“Resulta y pasa que hace unos meses, un mes más exactamente, eh, esta niña Valentina, alias la Apagada, me dijo que me denunció que porque yo había sido racista, que había hecho un... Que la había mencionado a ella con racismo, que no sé qué, que no sé qué más. Cuando todo mundo le dice negra o negrita o lo que sea, pero como soy yo, entonces me metió racismo”, afirmó Calderón, minimizando el impacto de sus palabras y acciones.

La DJ no se quedó callada y dijo que no tiene miedo de lo que haga la vallecaucana - crédito @quebuyaquevivaelchisme/IG

La DJ también sugirió que la denuncia responde a intereses personales y mediáticos. “Yo te digo, Jesu, ¿tú qué necesitas? Necesitas plata pa’ comprarte una camioneta porque te quitaron la que tenías, pa’ terminar de pagar tu casa. Yo te entiendo, no te salen publicidades, no te sale trabajo. Haz lo que se te dé la gana, pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿me entienden? Yo sencillamente hoy lo estoy hablando porque estoy cansada de que ustedes me lo mencionaran todo el día”, declaró.

Calderón también cuestionó la decisión de hacer pública la denuncia y aseguró no haber recibido ninguna citación formal. “Yo espero la citación, citación que no me ha llegado ninguna. También dijiste que por culpa tuya yo no iba a poder ir a República Dominicana, que yo no iba a poder ir al reality, que... Ya fui y volví y me regreso. Entonces, deja el show. Consíguete un trabajo, porque esto de las redes sociales para ti sencillamente ya no puede”, concluyó la DJ.