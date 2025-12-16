Colombia

Juan Daniel Oviedo se sumó a ‘La Gran Consulta por Colombia’: entró al enfrentamiento democrático de centro-derecha

El exdirector del Dane se unió a David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria con el fin de elegir un solo candidato de cara a las elecciones presidenciales de 2026

Guardar
David Luna, Vicky Dávila, Juan
David Luna, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria (de izquierda a derecha) participarán en la consulta interpartidista de centro-derecha - crédito redes sociales

La alianza interpartidista conocida como ‘La Gran Consulta por Colombia’ dio un paso decisivo en su camino hacia las elecciones presidenciales de 2026. Este movimiento, liderado por figuras como David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria, ha sumado a un nuevo miembro: Juan Daniel Oviedo, conocido por su papel como exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y por su destacada participación en la política capitalina.

Oviedo, que fue concejal de Bogotá y se ubicó en segundo lugar en las elecciones para la Alcaldía de la ciudad, se comprometió a pelear democráticamente en la consulta que se celebrará el 8 de marzo de 2026, al mismo tiempo que se desarrollaran las elecciones legislativas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los precandidatos que conforman esta consulta tienen como objetivo definir una única candidatura que reúna el respaldo suficiente para alcanzar la primera vuelta electoral y, con suerte, pasar a la segunda. El evento será una consulta interpartidista en la que participarán todos los candidatos por firmas, a excepción de Juan Manuel Galán, el que ya cuenta con el aval de su partido Nuevo Liberalismo.

La idea central es formar un frente común que pueda hacer frente a los desafíos del país y presentar propuestas concretas que favorezcan el desarrollo y la estabilidad de Colombia.

La alianza interpartidista 'La Gran
La alianza interpartidista 'La Gran Consulta por Colombia' sumó a Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, que anunció su compromiso con la consulta que definirá la candidatura presidencial de 2026 - crédito Mauricio Cárdenas S./Facebook

En medio de la expectativa que genera esta consulta, Juan Daniel Oviedo compartió sus impresiones ante los medios de comunicación. Durante una rueda de prensa, el exdirector del Dane expresó su entusiasmo por sumarse a este esfuerzo colectivo; desde uno de sus puntos de campaña, el precandidato dejó claro que se encuentra comprometido con una candidatura que privilegie el diálogo y la unidad nacional.

“Nosotros somos un grupo de personas que estamos interesados en darle el poder a la ciudadanía para que el 8 de marzo aclare su ideología o su sentimiento político y defina si apuestas moderadas como las que queremos representar”, comentó Oviedo.

El exfuncionario hizo énfasis en que la consulta no solo busca recoger la opinión de los votantes, sino darles un espacio para decidir si apoyan una propuesta política que apueste por la moderación, el desarrollo y la estabilidad de Colombia.

“Candidatos como David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, pues puede ser un camino para que nosotros podamos sacar adelante este país. Es un escenario en el que las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran participar”, agregó Oviedo, al destacar la importancia de un proceso democrático en el que los ciudadanos tengan voz activa.

Juan Daniel Oviedo dijo que
Juan Daniel Oviedo dijo que esta alianza es en pro de los planes que ellos buscan para Colombia - crédito Colprensa

Según Oviedo, uno de los pilares fundamentales de esta alianza es ofrecer soluciones concretas para los problemas que enfrenta Colombia, priorizando la estabilidad del país por encima de los intereses personales o partidistas.

“Simplemente, estableceremos algunos mecanismos o algunos criterios de ese propósito que nos une a la hora de competir entre diferentes, alrededor de ese propósito común de estabilizar Colombia y sobre todo de ofrecer apuestas concretas de desarrollo para nuestro país”, afirmó.

Candidatos esperan llegar el 8 de marzo a las consultas interpartidistas

Esta alianza se conoce luego de que el Centro Democrático anunciara la elección de la senadora Paloma Valencia como su candidata para las elecciones presidenciales de 2026. La decisión marca el inicio de su campaña hacia la primera vuelta presidencial, donde buscará consolidar su propuesta política ante los votantes colombianos.

Ya se perfilan varios personajes
Ya se perfilan varios personajes para estar en el tarjetón de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Registraduría Nacional /Sitio web

En paralelo, el exministro Juan Carlos Pinzón confirmó su participación en consulta interpartidista, lo que lo posiciona como uno de los precandidatos en este proceso para elegir una aspiración unificada. Por otro lado, los precandidatos Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo optaron por cerrar la puerta a esta alternativa, al dejar claro que ambos buscarán llegar solos a la primera vuelta presidencial con la intención de reunir más apoyo para fortalecer sus candidaturas.

En cuanto al proceso electoral, el 17 de diciembre de 2025 es el último día para que los precandidatos que optaron por el aval ciudadano formalicen sus aspiraciones mediante la entrega de las firmas necesarias. Hasta la fecha, 11 candidatos ya presentaron sus firmas ante la Registraduría.

Temas Relacionados

Juan Daniel OviedoDavid LunaMauricio CárdenasVicky DávilaConsultaAnival GaviriaJuan Manuel GalánConsulta interpartidistaCentro-derechaElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: se define el campeón en Ibagué

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá cerca de 30.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Pijao, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra ante el Tiburón

Tolima vs. Junior EN VIVO,

Golpe contra las disidencias de ‘Calarcá’, comandante del grupo armado en Caquetá está en estado crítico

Alias Darwin Núñez tiene heridas de gravedad tras los combates registrados entre el Ejército Nacional y el EMC

Golpe contra las disidencias de

Aviones Gripen: juez dio ultimátum al Gobierno para hacer pública toda la información sobre la compra tras tutela de David Luna

El tribunal determinó que el Gobierno nacional vulneró derechos fundamentales al no responder oportunamente, obligando a las entidades a proporcionar detalles completos sobre la billonaria adquisición

Aviones Gripen: juez dio ultimátum

Viuda de Luis Carlos Galán no tenía derecho a la pensión de sobreviviente: esto pasará con el dinero que recibió

Más de 36 años después del magnicidio del candidato presidencial, el Consejo de Estado explicó los motivos de la decisión

Viuda de Luis Carlos Galán

“¡Dan vergüenza!”: María José Pizarro ‘estalló’ contra senadores que tumbaron la reforma a la salud y aseguró que son una “banda”

La Comisión Séptima del Senado volvió a archivar la iniciativa oficialista. La primera vez que la rechazó fue en abril de 2024

“¡Dan vergüenza!”: María José Pizarro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En videos: disidencias de las

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos reveló el

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Salomón Bustamante habría reaccionado a los comentarios sobre su relación con Laura de León: “Yo lo pensé, Silvestre lo dijo”

Deportes

Tolima vs. Junior EN VIVO,

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: se define el campeón en Ibagué

Críticas en Santa Fe por precio del abono para 2026, no incluye la Copa Libertadores

Nueva polémica con Jhon Jáder Durán en Fenerbahce: lo acusan de hacerle rabieta al técnico y “ser un problema”

Hora y dónde ver en Colombia la final de la NBA Emirates Cup: San Antonio Spurs y New York Knicks se juegan el trofeo

Rival de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser descalificado: otra selección reclamaría su cupo