Juan Daniel Oviedo se sumó a ‘La Gran Consulta por Colombia’: entró al enfrentamiento democrático de centro-derecha

David Luna, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria (de izquierda a derecha) participarán en la consulta interpartidista de centro-derecha - crédito redes sociales

La alianza interpartidista conocida como ‘La Gran Consulta por Colombia’ dio un paso decisivo en su camino hacia las elecciones presidenciales de 2026. Este movimiento, liderado por figuras como David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria, ha sumado a un nuevo miembro: Juan Daniel Oviedo, conocido por su papel como exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y por su destacada participación en la política capitalina.

Oviedo, que fue concejal de Bogotá y se ubicó en segundo lugar en las elecciones para la Alcaldía de la ciudad, se comprometió a pelear democráticamente en la consulta que se celebrará el 8 de marzo de 2026, al mismo tiempo que se desarrollaran las elecciones legislativas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los precandidatos que conforman esta consulta tienen como objetivo definir una única candidatura que reúna el respaldo suficiente para alcanzar la primera vuelta electoral y, con suerte, pasar a la segunda. El evento será una consulta interpartidista en la que participarán todos los candidatos por firmas, a excepción de Juan Manuel Galán, el que ya cuenta con el aval de su partido Nuevo Liberalismo.

La idea central es formar un frente común que pueda hacer frente a los desafíos del país y presentar propuestas concretas que favorezcan el desarrollo y la estabilidad de Colombia.

La alianza interpartidista 'La Gran Consulta por Colombia' sumó a Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, que anunció su compromiso con la consulta que definirá la candidatura presidencial de 2026 - crédito Mauricio Cárdenas S./Facebook

En medio de la expectativa que genera esta consulta, Juan Daniel Oviedo compartió sus impresiones ante los medios de comunicación. Durante una rueda de prensa, el exdirector del Dane expresó su entusiasmo por sumarse a este esfuerzo colectivo; desde uno de sus puntos de campaña, el precandidato dejó claro que se encuentra comprometido con una candidatura que privilegie el diálogo y la unidad nacional.

“Nosotros somos un grupo de personas que estamos interesados en darle el poder a la ciudadanía para que el 8 de marzo aclare su ideología o su sentimiento político y defina si apuestas moderadas como las que queremos representar”, comentó Oviedo.

El exfuncionario hizo énfasis en que la consulta no solo busca recoger la opinión de los votantes, sino darles un espacio para decidir si apoyan una propuesta política que apueste por la moderación, el desarrollo y la estabilidad de Colombia.

“Candidatos como David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, pues puede ser un camino para que nosotros podamos sacar adelante este país. Es un escenario en el que las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran participar”, agregó Oviedo, al destacar la importancia de un proceso democrático en el que los ciudadanos tengan voz activa.

Juan Daniel Oviedo dijo que esta alianza es en pro de los planes que ellos buscan para Colombia - crédito Colprensa

Según Oviedo, uno de los pilares fundamentales de esta alianza es ofrecer soluciones concretas para los problemas que enfrenta Colombia, priorizando la estabilidad del país por encima de los intereses personales o partidistas.

“Simplemente, estableceremos algunos mecanismos o algunos criterios de ese propósito que nos une a la hora de competir entre diferentes, alrededor de ese propósito común de estabilizar Colombia y sobre todo de ofrecer apuestas concretas de desarrollo para nuestro país”, afirmó.

Candidatos esperan llegar el 8 de marzo a las consultas interpartidistas

Esta alianza se conoce luego de que el Centro Democrático anunciara la elección de la senadora Paloma Valencia como su candidata para las elecciones presidenciales de 2026. La decisión marca el inicio de su campaña hacia la primera vuelta presidencial, donde buscará consolidar su propuesta política ante los votantes colombianos.

Ya se perfilan varios personajes para estar en el tarjetón de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Registraduría Nacional /Sitio web

En paralelo, el exministro Juan Carlos Pinzón confirmó su participación en consulta interpartidista, lo que lo posiciona como uno de los precandidatos en este proceso para elegir una aspiración unificada. Por otro lado, los precandidatos Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo optaron por cerrar la puerta a esta alternativa, al dejar claro que ambos buscarán llegar solos a la primera vuelta presidencial con la intención de reunir más apoyo para fortalecer sus candidaturas.

En cuanto al proceso electoral, el 17 de diciembre de 2025 es el último día para que los precandidatos que optaron por el aval ciudadano formalicen sus aspiraciones mediante la entrega de las firmas necesarias. Hasta la fecha, 11 candidatos ya presentaron sus firmas ante la Registraduría.