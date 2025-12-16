Carlos Carrillo, director de Ungrd, mostró la población en el Pacífico que se tragó el mar: “Para los que niegan la crisis climática”

Carrillo hizo el anuncio desde Tumaco - crédito @UNGRD/X

En medio de la polémica con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, difundió un video desde el municipio de Tumaco, en el Pacífico nariñense.

Allí, recordó que, debido a un problema de erosión costera, un pueblo desapareció y dejó una pulla para aquellos que no cree en el cambio climático; uno de ellos —como ya es bien sabido— es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Para los que aún siguen negando la crisis climática, bueno, les cuento que este pueblo se lo tragó el mar”, explica Carrillo, luego de mostrar cómo ha sido, literal, tragada por el mar, varias parte de la población situada en zonas costeras del municipio.

“Yo veo que la mar, entre más días, va para adentro. Va para adentro. Eso era grande. Todo se lo comió el mar. Todo se lo ha comido”, le dice una de las lugareñas a Carrillo, que solo le responde: “Esto es muy grave”.

Con relación a lo anterior, y aprovechando el paso por esta zona del país y muy cercana a la frontera con Ecuador, el director de la Ungrd aprovechó el anuncio de la adquisición de la primera boya DART-4G para el Pacífico colombiano, un sistema que permitirá detectar tsunamis en tiempo real y que representa una inversión de más de $7.700 millones.

El anuncio de hizo desde las playas del municipio de Tumaco, Nariño - crédito @UNGRD/X

La boya será instalada en la costa pacífica, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles tsunamis en la región.

“Este es un lugar que tiene una amenaza de erosión costera enorme. Aquí está aumentando el nivel del mar, pero también tiene una amenaza permanente de tsunami”, agregó en el video Carrillo, y que se compartió en las redes sociales de la Ungrd el lunes 15 de diciembre.

El motivo que dio a pie a esta novedad se debe a que el viernes 12 de diciembre se cumplieron 46 años de lo que fue uno de los desastres naturales más impactantes del siglo XX en Colombia, además de la catástrofe de Armero (Tolima), por culpa del lahar que causó la erupción del volcán Nevado del Ruiz: el tsunami del 12 de diciembre de 1979.

Este movimiento telúrico, cuya magnitud fue de 7,9 dejó más de 450 víctimas en la región.

Por todo lo anterior, el director de la Ungrd Carlos Carrillo, señaló que la boya permitirá confirmar en segundos si un sismo genera un tsunami y activar alertas con mayor precisión.

Pobladores aseguran que el nivel del mar ha ido incrementando con el paso de los años, una señal inequívoca de problemas de erosión costera - crédito @UNGRD/X

Así funciona la boya que puede detectar tsunamis en cuestión de segundos que tendrá Colombia en el Pacífico

La tecnología DART-4G utiliza sensores de presión ubicados en el fondo marino, capaces de identificar alteraciones asociadas a tsunamis incluso cuando no son perceptibles en la superficie.

“Nos permitirá confirmar en segundos si un sismo generó un tsunami. Podemos reducir la incertidumbre y emitir alertas con mayor velocidad”, expuso Carrillo.

Esta información permite estimar con mayor precisión la altura y el tiempo de llegada de las olas a las zonas costeras, lo que facilita la toma de decisiones para la evacuación de comunidades en riesgo.

El sistema se integrará al Centro Nacional de Alerta por Tsunami (Cnat) de la Dirección General Marítima (Dimar), al Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami (Sndat) y a los Centros de Alerta de Tsunamis del Pacífico, lo que permitirá un monitoreo coordinado de fenómenos marino-costeros que puedan afectar a las comunidades del litoral.

Esta es la boya que podrá detectar y emitir alertas de tsunami en tiempo real - crédito Ungrd

Carrillo destacó que, además de la instalación de la boya, se reforzarán acciones con autoridades locales, entidades operativas y comunidades para mejorar rutas de evacuación, señalización y simulacros, con el fin de fortalecer la preparación territorial y la prevención ante tsunamis.

“Si ganamos al menos un minuto en conocimiento de un fenómeno como un tsunami... Quienes vivimos lo que fue el tsunami sabemos lo que eso significa. Un minuto para salvar la vida”, expresó uno de los habitantes de Tumaco que vivió ‘en carne propia’ las consecuencias de la catástrofe natural.