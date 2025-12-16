Autoridades desmantelaron fábrica de dólares falsos en Boyacá: hallaron cerca de $4.300 millones

El Ejército Nacional reportó la incautación de más de 4.200 millones de pesos falsos en una vivienda del municipio de Berbeo, Boyacá, lo que representa un golpe contundente contra la falsificación de moneda en Colombia y evidencia la magnitud de las operaciones ilícitas que afectan la economía nacional.

Según el Ejército Nacional, la fábrica clandestina desmantelada no solo producía moneda falsa en pesos colombianos, sino en dólares estadounidenses, y se estima que la capacidad de producción de la organización podría haber alcanzado los veinte mil millones de pesos.

Durante el operativo, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 64 años, identificado como profesional en artes gráficas, que presuntamente lideraba el proceso de fabricación de billetes falsos.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización, con el objetivo de determinar el alcance de la red y avanzar en la identificación de otros posibles implicados.

Un profesional en artes gráficas fue capturado por el Ejército Nacional en flagrancia durante el operativo y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización - crédito @Ejercito_Div5/X

El coronel Eddy Raúl Cardona, comandante de la Primera Brigada de Boyacá, destacó: “Esta operación adelantada en conjunto con la Policía y la Fiscalía, permite debilitar las economías de los grupos al margen de la ley”.

La operación, desarrollada en desarrollo del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, fue posible gracias a la articulación entre el Gaula Militar Boyacá, el Grupo contra la Falsificación de Moneda Extranjera y Nacional, la Embajada de los Estados Unidos de América y la Policía Nacional.

El allanamiento en la zona urbana de Berbeo permitió la incautación de 1.123.600 dólares estadounidenses en moneda falsificada, equivalentes a 4.269.680.000 pesos colombianos, así como una gran cantidad de insumos y maquinaria especializada para la producción de billetes falsos.

La incautación de más de 4.200 millones de pesos falsos en Berbeo, Boyacá, representa un duro golpe contra la falsificación de moneda en Colombia - crédito Primera Brigada del Ejército

Entre los elementos decomisados se encuentran 4.597 hojas tamaño carta con impresiones de billetes de 50 dólares estadounidenses, 2.537 hojas con impresiones de billetes de 20 dólares, planchas con stickers, tintas litográficas y termográficas, numeradores, una guillotina manual, máquinas de impresión y secado, una máquina sublimadora, una máquina litográfica Addick 360, una contadora de billetes y un probador de billetes. Todo este material fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para su respectiva judicialización.

Las investigaciones preliminares señalan que el dinero falsificado estaría destinado a financiar actividades ilícitas de grupos armados organizados que operan en la región. El Ejército Nacional subrayó que la acción conjunta con otras entidades busca proteger a la población civil y debilitar las estructuras criminales que pretenden incursionar en el departamento de Boyacá.

El comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional afirmó: “Todo este dinero falsificado se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales. En el marco de estas operaciones, el Ejército Nacional sigue garantizando lo más importante, que es proteger la población civil de estos grupos que pretenden incursionar en nuestro departamento”.

Entre los elementos decomisados, por el Ejército Nacional se encuentran miles de hojas impresas con billetes de 50 y 20 dólares, planchas, tintas y equipos de impresión de alta tecnología - crédito @Ejercito_Div5/X

La Policía Nacional enfatizó que estos operativos, dirigidos contra organizaciones internacionales dedicadas a la falsificación de moneda, buscan salvaguardar a los ciudadanos de la región frente a posibles defraudaciones financieras que puedan afectar el desarrollo económico tanto en Colombia como en la frontera con Ecuador.

En agosto, en la ciudad de Ipiales, Nariño, fue capturado un hombre vinculado a una organización criminal transnacional dedicada a la falsificación de divisas, lo que evidencia la dimensión internacional de este delito.

La Primera Brigada del Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar con las operaciones militares y de control en Boyacá, con el propósito de contrarrestar las economías ilícitas, debilitar las estructuras criminales y proteger el orden institucional en el territorio.

El Gaula Militar y la Fiscalía desmantelan red de secuestro y extorsión

La operación conjunta entre Gaula Militar Huila y Fiscalía desarticula la banda criminal Los Innombrables en Colombia - crédito Ejército Nacional

Una operación conjunta entre el Gaula Militar Huila y la Fiscalía General de la Nación permitió la desarticulación de la estructura criminal conocida como “Los Innombrables”, dedicada al secuestro y la extorsión en varias regiones de Colombia.

La investigación reveló que los miembros de “Los Innombrables” operaban desde la cárcel La Picota, en la que contactaban a familiares de las víctimas para exigirles altas sumas de dinero a cambio de su liberación.

En uno de los casos documentados, la organización solicitó 150 millones de pesos mediante el uso de plataformas digitales para recibir los pagos.

El accionar de este grupo afectó a personas en municipios como Dosquebradas (Risaralda), Tuluá (Valle del Cauca), Bogotá, Bahía Solano (Chocó), Popayán (Cauca) y Neiva (Huila). Los delincuentes empleaban la modalidad de falso servicio y propuesta de trabajo para secuestrar a sus víctimas, intimidarlas con armas de fuego y amenazarlas, lo que generaba temor en sus familias y las llevaba a ceder ante las exigencias económicas.

El resultado de la operación evitó el pago de aproximadamente 500 millones de pesos en extorsiones que la estructura pretendía continuar ejecutando.

La acción de las autoridades se basó en denuncias nacionales, interceptaciones de comunicaciones y búsquedas selectivas en bases de datos, estableciendo que el grupo venía operando de manera continuada desde el 16 de junio hasta agosto de 2025.