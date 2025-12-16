Así reaccionó Valentina Taguado a la protesta de Hassam por burlarse de su cáncer: “No queremos problemas”

Valentina Taguado y Hassam en el centro del debate por los límites del humor tras polémico comentario - crédito @valentinataguado/IG

La controversia entre Valentina Taguado y el humorista Hassam ha generado un debate en redes sociales, luego de que la locutora abordara de forma indirecta los límites del humor y la sensibilidad en temas personales.

Tras la polémica desatada por un chiste sobre la enfermedad que Hassam enfrentó años atrás, la discusión se centró en la legitimidad de bromear sobre asuntos delicados, especialmente cuando involucran experiencias de salud.

En una reciente intervención en el formato de RCN, ¿Qué hay pa’ dañar?, Taguado reflexionó sobre la importancia del consentimiento al tratar temas sensibles al aire, de manera irónica, lo que fue interpretado por muchos seguidores como una pulla directa para el comediante.

Durante una conversación con Johanna Velandia, la locutora planteó: “¿De qué no se te puede molestar, por ejemplo, para dejarlo al aire? Si en algún momento te digo gorda, gordita o algún derivado, porque ya me habías dicho que no te molestaba, pero no sé si a hoy te incomoda. Me quedé como cuando iniciamos este proyecto, me dijiste que no te molestaba. Toca al aire, porque no queremos problemas. Yo jodo con lo que me permiten joder. Si me dan permiso, ahí sí me voy como gordo en tobogán, pero uno no sabe cuándo la gente cambia de opinión”.

La humorista generó indignación al referirse a la pareja del comediante como “Quimio”, provocando la reacción de Hassam - crédito @oficialhassam / Instagram - captura de pantalla 'Quá hay pa' dañar'

Estas declaraciones, aunque no mencionaron a Hassam de forma explícita, fueron interpretadas por muchos usuarios como una respuesta a la reacción que tuvo el humorista en una entrevista que le realizó Violeta Bergonzi, ya que ahí comentó lo que pensaba respecto a las bromas que había hecho la locutora en su momento mencionando su enfermedad.

La controversia se remonta a un episodio en el que Valentina Taguado, exconcursante de Masterchef Celebrity, realizó un comentario humorístico sobre la vida amorosa de Hassam, haciendo alusión a la quimioterapia que el comediante recibió durante su tratamiento contra el cáncer, en medio de su stand up show junto a Valeria Aguilar.

“Si alguien ha escuchado ¿Qué hay pa dañar?, sabe que hasta hace poquito nos enteramos de que Hassam tiene novia. Y yo toda: ‘¿Cómo así? Si somos amigos de hace rato. ¿Cuánto llevan?’, y me dijo que dos años. Entonces le pregunté que cómo se llama o cómo le dicen, y yo, dizque: ‘quimio, porque es la que te come’”, fueron las palabras que usó Valentina entre risas.

Sin embargo, el chiste o le habría llegado tan positivo a Hassam y su reacción no se hizo esperar, pues también sin referirse directamente a Taguado, el comediante expresó su descontento en la conversación con Bergonzi, subrayando la gravedad de bromear sobre enfermedades como el cáncer.

Se desata la controversia por un show de comedia donde se burlan de la batalla contra el cáncer del humorista Hassam.

“Hay que ser muy malparido en la vida para burlarse de una persona que ha tenido cáncer. Así esté curado o así no esté curado”, declaró con evidente molestia y eso hizo que se reavivara el debate sobre los límites éticos del humor en el ámbito público.

Al parecer,