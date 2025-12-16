Colombia

Así reaccionó Valentina Taguado a la protesta de Hassam por burlarse de su cáncer: “No queremos problemas”

La locutora lanzó una indirecta al comediante tras mencionar los límites que tiene el humor, especialmente cuando se trata de experiencias delicadas como la salud

Guardar
Valentina Taguado y Hassam en
Valentina Taguado y Hassam en el centro del debate por los límites del humor tras polémico comentario - crédito @valentinataguado/IG

La controversia entre Valentina Taguado y el humorista Hassam ha generado un debate en redes sociales, luego de que la locutora abordara de forma indirecta los límites del humor y la sensibilidad en temas personales.

Tras la polémica desatada por un chiste sobre la enfermedad que Hassam enfrentó años atrás, la discusión se centró en la legitimidad de bromear sobre asuntos delicados, especialmente cuando involucran experiencias de salud.

En una reciente intervención en el formato de RCN, ¿Qué hay pa’ dañar?, Taguado reflexionó sobre la importancia del consentimiento al tratar temas sensibles al aire, de manera irónica, lo que fue interpretado por muchos seguidores como una pulla directa para el comediante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una conversación con Johanna Velandia, la locutora planteó: “¿De qué no se te puede molestar, por ejemplo, para dejarlo al aire? Si en algún momento te digo gorda, gordita o algún derivado, porque ya me habías dicho que no te molestaba, pero no sé si a hoy te incomoda. Me quedé como cuando iniciamos este proyecto, me dijiste que no te molestaba. Toca al aire, porque no queremos problemas. Yo jodo con lo que me permiten joder. Si me dan permiso, ahí sí me voy como gordo en tobogán, pero uno no sabe cuándo la gente cambia de opinión”.

La humorista generó indignación al
La humorista generó indignación al referirse a la pareja del comediante como “Quimio”, provocando la reacción de Hassam - crédito @oficialhassam / Instagram - captura de pantalla 'Quá hay pa' dañar'

Estas declaraciones, aunque no mencionaron a Hassam de forma explícita, fueron interpretadas por muchos usuarios como una respuesta a la reacción que tuvo el humorista en una entrevista que le realizó Violeta Bergonzi, ya que ahí comentó lo que pensaba respecto a las bromas que había hecho la locutora en su momento mencionando su enfermedad.

La controversia se remonta a un episodio en el que Valentina Taguado, exconcursante de Masterchef Celebrity, realizó un comentario humorístico sobre la vida amorosa de Hassam, haciendo alusión a la quimioterapia que el comediante recibió durante su tratamiento contra el cáncer, en medio de su stand up show junto a Valeria Aguilar.

“Si alguien ha escuchado ¿Qué hay pa dañar?, sabe que hasta hace poquito nos enteramos de que Hassam tiene novia. Y yo toda: ‘¿Cómo así? Si somos amigos de hace rato. ¿Cuánto llevan?’, y me dijo que dos años. Entonces le pregunté que cómo se llama o cómo le dicen, y yo, dizque: ‘quimio, porque es la que te come’”, fueron las palabras que usó Valentina entre risas.

Sin embargo, el chiste o le habría llegado tan positivo a Hassam y su reacción no se hizo esperar, pues también sin referirse directamente a Taguado, el comediante expresó su descontento en la conversación con Bergonzi, subrayando la gravedad de bromear sobre enfermedades como el cáncer.

Se desata la controversia por un show de comedia donde se burlan de la batalla contra el cáncer del humorista Hassam.

“Hay que ser muy malparido en la vida para burlarse de una persona que ha tenido cáncer. Así esté curado o así no esté curado”, declaró con evidente molestia y eso hizo que se reavivara el debate sobre los límites éticos del humor en el ámbito público.

Al parecer,

Temas Relacionados

Valentina TaguadoJohana VelandiaHassamColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Método para reducir años y ahorrar millones en intereses del crédito hipotecario de su vivienda, según experto

El pago de un crédito para compra de vivienda implica decisiones que pueden incidir en el tiempo y el costo final del préstamo en Colombia

Método para reducir años y

Armando Benedetti no bajó de ‘rastreros’ y ‘cochinos’ a congresistas que hundieron la reforma a la salud de Petro: “Una vulgaridad lo que hicieron”

El ministro del Interior aseguró que la Comisión Séptima del Senado esperó hasta el último día del periodo legislativo para darle el contundente golpe al Gobierno nacional

Armando Benedetti no bajó de

Autoridades desmantelaron fábrica de dólares falsos en Boyacá: hallaron cerca de $4.300 millones

Una acción coordinada entre varias entidades permitió la captura de un presunto líder y la incautación de insumos para la producción de moneda apócrifa

Autoridades desmantelaron fábrica de dólares

María Fernanda Cabal le salió al paso a la polémica de su hijo Juan José Lafaurie: “Ya está muy grande”

La senadora del Centro Democrático aseguró que la polémica de su entorno familiar tendrá que ser resuelta por su hijo y por su esposo José Félix Lafaurie

María Fernanda Cabal le salió

Ministro de Hacienda tendrá que explicar cómo se financiará la reforma a la salud luego de hundirse la tributaria

El revés en el Congreso afecta el futuro de la política sanitaria, mientras la Comisión Séptima del Senado le solicita al ministro detalles sobre los recursos para la salud

Ministro de Hacienda tendrá que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo envió

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

ENTRETENIMIENTO

Drama en las votaciones a

Drama en las votaciones a ‘La casa de los famosos Colombia 3′: la Barbie colombiana señaló supuestas irregularidades tras quedar por fuera del ‘reality’

Cintia Cossio reveló cómo descubrieron que le hacían brujería a su mamá en su propia casa: encontraron ratas disecadas y tierra de cementerio

Rating Colombia: así le fue al estreno de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Altafulla y Luis Díaz formaron el desorden en las calles de Alemania: así les fue bailando champeta

La Jesuu interpuso denuncia contra Yina Calderón en la Fiscalía y la DJ y empresaria respondió: “Me metió racismo”

Deportes

Néstor Lorenzo habló sobre el

Néstor Lorenzo habló sobre el plan para contrarrestar la altura en el Mundial 2026

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Tulio Gómez defiende la inclusión de extranjeros en la Liga BetPlay: “No hay que tenerle miedo a la competencia, sino a nuestra incompetencia”

Esta es la millonada que se ganaría el Flamengo de Jorge Carrascal por ganar la Copa Intercontinental FIFA

Miguel Ángel Borja, pese a ser vinculado con Boca Juniors, tendría pre-acuerdo con el Cruz Azul de México