Alcalde Galán anunció cierre de inscripciones escolares en Bogotá: los padres tienen plazo hasta esta fecha

El proceso de registro para el 2026 debe completarse a tiempo para evitar que los menores queden fuera del sistema educativo

La Secretaría de Educación advierte que los cupos no ocupados tras el cierre de inscripciones serán redistribuidos entre los estudiantes - crédito X

El plazo para completar el proceso de matrícula en los colegios públicos de Bogotá vence el 26 de diciembre de 2025, una fecha que pone en alerta a autoridades y familias, ya que de ella depende el acceso oportuno de miles de niños al sistema educativo en 2026.

El alcalde Carlos Fernando Galán, acompañado por la secretaria de Educación, Isabel Segovia, hizo un fuerte llamado a los padres, pidiendo no dejar la inscripción para último momento.

Actualmente, según cifras oficiales, 66.000 estudiantes ya están preinscritos, pero cerca de la mitad aún no finaliza el trámite requerido para asegurar su lugar en las aulas.

“Queremos que todos los niños tengan su cupo asegurado. Bogotá tiene espacio para todos y este año abrimos 81.000 cupos nuevos”, señaló Galán durante una jornada especial en la que él mismo realizó llamadas directas a los acudientes para verificar el estado del proceso.

El inicio de clases en Bogotá está programado para el 26 de enero, según el calendario oficial de la ciudad - crédito carlosfgalan/TikTok

De esta manera, el mandatario distrital agregó que “también decirles a los que no han avanzado en este proceso que lo hagan porque todavía hay cupos. Hagan el trámite y garanticémosle juntos la educación a todos los niños de Bogotá”.

Con la digitalización del procedimiento, las autoridades insisten en que el sistema ha sido totalmente modernizado. De acuerdo con el alcalde, “Ahora todo se hace en línea, sin costos adicionales y sin necesidad de ir a los colegios”, lo que elimina filas y la intervención de terceros. Solo se necesitan el documento del menor, el del acudiente y el certificado del último año cursado cargados en la plataforma para que el cupo quede asignado.

Una vez cerrado el proceso el día 26, la Secretaría de Educación redistribuirá los cupos no reclamados, aunque el mensaje de la administración es evitar esa instancia y cumplir con el registro dentro del plazo.

“Llevamos dos años modernizando el sistema de matrícula para que este sistema sea fácil. Todos los padres de acudientes puedan hacerlo directamente, sin intermediarios, nadie les tiene que cobrar, sin hacer ninguna cola, sin tener que ir a ningún colegio, ninguna dirección local a formalizar los cupos”, contó la secretaría de Educación.

Un total de 66.000 estudiantes ya están preinscritos en el sistema educativo de Bogotá, pero muchos aún no completan el proceso - crédito Alcaldía de Bogotá

Las clases están programadas para empezar el 26 de enero, enfatizando la importancia de completar el trámite sin demoras para que ningún niño quede fuera por motivos administrativos. “Tenemos dos fechas claves. El 26 de diciembre se cierra el momento de matrícula. Nosotros después entramos a hacer una redistribución de lo que falta y el 26 de enero empiezan las clases“, dijo Isabel Segovia.

Procedimiento virtual y requisitos de inscripción

Al momento de solicitar un cupo escolar oficial, padres y acudientes deben tener en cuenta que la asignación no está determinada por el momento en que se realiza la inscripción.

El sistema establece un índice de priorización basado en variables como la situación socioeconómica y la ubicación residencial del estudiante, descartando el tradicional criterio de orden de llegada.

El proceso digitalizado es gratuito y prescinde de intermediarios, facilitando el acceso a grados que abarcan desde prejardín, jardín y transición (niñas y niños de tres a cinco años) hasta los niveles de primero a once, así como ciclos para jóvenes y adultos y modalidades flexibles, entre las que figura la secundaria acelerada.

El sistema de matrícula escolar en Bogotá se moderniza para eliminar filas, intermediarios y trámites presenciales - crédito bogota.gov.co

Para diligenciar correctamente el formulario en línea, se recomienda contar previamente con ciertos documentos: documentos de identidad tanto del estudiante como del acudiente, un recibo reciente de servicio público que valide la residencia, y datos de contacto actualizados como un número de celular y un correo electrónico funcional.

En situaciones particulares —por ejemplo, discapacidad, diagnósticos de aprendizaje u otros factores de atención diferencial— el sistema solicita respaldos adicionales, tal como certificados médicos o copias del documento de identidad de hermanos ya matriculados en instituciones oficiales.

Las fechas comunicadas establecen que los resultados para los estudiantes identificados como parte de poblaciones priorizadas se informarán a partir del 30 de septiembre de 2025. Para quienes realicen la postulación en la modalidad general, la asignación se genera de manera inmediata respecto al colegio escogido.

