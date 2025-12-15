Trabajo sí hay en Bogotá: distrito anunció 704 vacantes laborales con sueldos de hasta cuatro salarios mínimos

La oferta laboral incluye vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales en comercio, logística, salud e industria - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció entre el 15 y el 20 de diciembre la oferta de 704 empleos en diversos sectores, consolidando un cierre de año con una propuesta laboral sólida y variada en la ciudad.

Las vacantes están orientadas tanto a personas con bachillerato como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional. Los sectores incluidos en la oferta abarcan comercio, logística, salud, servicios, industria y atención al cliente, con salarios que oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, según la formación y experiencia del candidato.

“La oferta de empleo formal y estable en cargos donde el contrato a término indefinido es poco frecuente en estas festividades representa un esfuerzo por brindar mayores oportunidades a quienes buscan estabilidad laboral. Invitamos a la ciudadanía a aprovechar esta oferta y acercarse a nuestra Unidad Móvil de Empleo, donde recibirán acompañamiento gratuito para postularse”, afirmó subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga.

La Unidad Móvil de Empleo se ubicará en el Centro Comercial Plaza de las Américas (carrera 71D #6-94 sur) del 15 al 19 de diciembre, atiende de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua, y el sábado 20 de diciembre de 8:00 a. m. a 12:00 m. En este espacio, los ciudadanos podrán recibir orientación directa, registrar su hoja de vida y acceder al proceso de postulación a las ofertas de trabajo de manera gratuita.

Los interesados tienen la oportunidad de consultar la totalidad de los cargos ofrecidos y realizar el registro o actualización de su hoja de vida a través del Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). Además, el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ difunde en tiempo real las nuevas vacantes, permitiendo el acceso inmediato a la información.

Estas son algunas de las vacantes ofertadas:

Vendedor mostrador

Asesora comercial supernumeraria

Auxiliar de ruta

Ejecutivos telefónicos de ventas

Operario logístico

Supervisor de activaciones

Operador de tienda

Auxiliar de cocina tiempo completo

Operario de producción y empaque

Administrador de tienda

Jefe de enfermería extramural

Auxiliar de bodega

Auxiliar de enfermería extramural

Asesor call center

Telemercaderista call center

Impulsadoras

Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas

Auxiliar integral de admisiones

Auxiliar de odontología

Operario de producción

Operadores de servicios generales

Operador mantenimiento

Cocinero hostal

Administrador nacional de proyectos

Analista contable

Asesor comercial call center (pregrado)

Asesor comercial call center (posgrado)

Conductoras

Agente call center

Auxiliar administrativo

Auxiliar contable

Supervisor de transferencistas

Asesor comercial

Abogado – procesos ejecutivos

Solucionador

Asesor de cartera

Coordinador jurídico

Conductor C2

Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto

Auxiliar de mecánica automotriz

Auxiliar de distribución

Auxiliar de bodega

Cajero

Asistente contable

Comercial junior comercio exterior

Asesor de cobranza (cartera castigada)

Técnico C (técnico en mantenimiento de motores diésel)

Eléctrico C (mantenimiento automotriz)

Ayudante eléctrico (mantenimiento automotriz)

Ayudante mecánico

Trabajo en Bogotá: vacantes de la Agencia Pública de Empleo Sena

En paralelo, la Agencia de Empleo del Sena mantiene una oferta de 7.065 vacantes en la ciudad de Bogotá, según datos publicados en su sitio web, abarcando un gran espectro de áreas de desempeño profesional. Las áreas con mayor número de ofertas activas incluyen:

Ventas y servicios (2.212 vacantes)

Finanzas y administración (2.154)

Operación de equipos, transporte y oficios (997)

Procesamiento, fabricación y ensamble (644).

Salud (373)

Ciencias naturales (548)

Ciencias sociales y educación (90)

Arte y cultura (39)

Ocupaciones de dirección (1)

Explotación primaria y extractiva (9).

La estrategia de la Agencia Pública de Empleo, de acuerdo con la información suministrada por el Sena, está orientada a facilitar el acceso al empleo de grupos vulnerables como víctimas de la violencia, personas con discapacidad, madres cabeza de hogar, jóvenes en situación de riesgo, migrantes y personas privadas de la libertad, quienes reciben acompañamiento integral.

En cuanto a las oportunidades de teletrabajo, la Agencia Pública de Empleo habilitó un mecanismo específico: los interesados deben ingresar a ape.sena.edu.co, seleccionar la opción ‘Personas’ e ingresar “Teletrabajo” en el buscador de ofertas. Así podrán consultar las vacantes vigentes bajo esta modalidad, revisar los detalles de cada posición y postularse en línea. La plataforma informará si no hay vacantes en ese momento, explicó el Sena en el mismo comunicado.

Con estos programas públicos, la ciudad refuerza sus acciones para impulsar el empleo formal y diversificado, facilitando el acceso tanto presencial como digital para los buscadores de trabajo en diversas áreas y niveles de formación.