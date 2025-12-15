Colombia

Trabajo sí hay en Bogotá: distrito anunció 704 vacantes laborales con sueldos de hasta cuatro salarios mínimos

Un grupo de vacantes en sectores como comercio, logística y salud estará disponible en la ciudad durante diciembre, con opciones para diferentes niveles educativos y acompañamiento gratuito en el proceso de postulación

La oferta laboral incluye vacantes
La oferta laboral incluye vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales en comercio, logística, salud e industria - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció entre el 15 y el 20 de diciembre la oferta de 704 empleos en diversos sectores, consolidando un cierre de año con una propuesta laboral sólida y variada en la ciudad.

Las vacantes están orientadas tanto a personas con bachillerato como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional. Los sectores incluidos en la oferta abarcan comercio, logística, salud, servicios, industria y atención al cliente, con salarios que oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, según la formación y experiencia del candidato.

“La oferta de empleo formal y estable en cargos donde el contrato a término indefinido es poco frecuente en estas festividades representa un esfuerzo por brindar mayores oportunidades a quienes buscan estabilidad laboral. Invitamos a la ciudadanía a aprovechar esta oferta y acercarse a nuestra Unidad Móvil de Empleo, donde recibirán acompañamiento gratuito para postularse”, afirmó subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga.

Los salarios de las nuevas
Los salarios de las nuevas vacantes en Bogotá oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes - crédito Alcaldía de Bogotá

La Unidad Móvil de Empleo se ubicará en el Centro Comercial Plaza de las Américas (carrera 71D #6-94 sur) del 15 al 19 de diciembre, atiende de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua, y el sábado 20 de diciembre de 8:00 a. m. a 12:00 m. En este espacio, los ciudadanos podrán recibir orientación directa, registrar su hoja de vida y acceder al proceso de postulación a las ofertas de trabajo de manera gratuita.

Los interesados tienen la oportunidad de consultar la totalidad de los cargos ofrecidos y realizar el registro o actualización de su hoja de vida a través del Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). Además, el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ difunde en tiempo real las nuevas vacantes, permitiendo el acceso inmediato a la información.

Estas son algunas de las vacantes ofertadas:

  • Vendedor mostrador
  • Asesora comercial supernumeraria
  • Auxiliar de ruta
  • Ejecutivos telefónicos de ventas
  • Operario logístico
  • Supervisor de activaciones
  • Operador de tienda
  • Auxiliar de cocina tiempo completo
  • Operario de producción y empaque
  • Administrador de tienda
  • Jefe de enfermería extramural
  • Auxiliar de bodega
  • Auxiliar de enfermería extramural
  • Asesor call center
  • Telemercaderista call center
  • Impulsadoras
  • Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas
  • Auxiliar integral de admisiones
  • Auxiliar de odontología
  • Operario de producción
  • Operadores de servicios generales
  • Operador mantenimiento
  • Cocinero hostal
  • Administrador nacional de proyectos
  • Analista contable
  • Asesor comercial call center (pregrado)
  • Asesor comercial call center (posgrado)
  • Conductoras
  • Agente call center
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar contable
  • Supervisor de transferencistas
  • Asesor comercial
  • Abogado – procesos ejecutivos
  • Solucionador
  • Asesor de cartera
  • Coordinador jurídico
  • Conductor C2
  • Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto
  • Auxiliar de mecánica automotriz
  • Auxiliar de distribución
  • Auxiliar de bodega
  • Cajero
  • Asistente contable
  • Comercial junior comercio exterior
  • Asesor de cobranza (cartera castigada)
  • Técnico C (técnico en mantenimiento de motores diésel)
  • Eléctrico C (mantenimiento automotriz)
  • Ayudante eléctrico (mantenimiento automotriz)
  • Ayudante mecánico
El Portal del Servicio Público
El Portal del Servicio Público de Empleo y el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ facilitan el acceso a las ofertas laborales en tiempo real - crédito Alcaldía de Bogotá

Trabajo en Bogotá: vacantes de la Agencia Pública de Empleo Sena

En paralelo, la Agencia de Empleo del Sena mantiene una oferta de 7.065 vacantes en la ciudad de Bogotá, según datos publicados en su sitio web, abarcando un gran espectro de áreas de desempeño profesional. Las áreas con mayor número de ofertas activas incluyen:

  • Ventas y servicios (2.212 vacantes)
  • Finanzas y administración (2.154)
  • Operación de equipos, transporte y oficios (997)
  • Procesamiento, fabricación y ensamble (644).
  • Salud (373)
  • Ciencias naturales (548)
  • Ciencias sociales y educación (90)
  • Arte y cultura (39)
  • Ocupaciones de dirección (1)
  • Explotación primaria y extractiva (9).

La estrategia de la Agencia Pública de Empleo, de acuerdo con la información suministrada por el Sena, está orientada a facilitar el acceso al empleo de grupos vulnerables como víctimas de la violencia, personas con discapacidad, madres cabeza de hogar, jóvenes en situación de riesgo, migrantes y personas privadas de la libertad, quienes reciben acompañamiento integral.

La Agencia de Empleo del
La Agencia de Empleo del Sena ofrece 7.065 vacantes en Bogotá, con énfasis en ventas, servicios, finanzas y operación de equipos - crédito Sena

En cuanto a las oportunidades de teletrabajo, la Agencia Pública de Empleo habilitó un mecanismo específico: los interesados deben ingresar a ape.sena.edu.co, seleccionar la opción ‘Personas’ e ingresar “Teletrabajo” en el buscador de ofertas. Así podrán consultar las vacantes vigentes bajo esta modalidad, revisar los detalles de cada posición y postularse en línea. La plataforma informará si no hay vacantes en ese momento, explicó el Sena en el mismo comunicado.

Con estos programas públicos, la ciudad refuerza sus acciones para impulsar el empleo formal y diversificado, facilitando el acceso tanto presencial como digital para los buscadores de trabajo en diversas áreas y niveles de formación.

