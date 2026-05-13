Colombia

Nicolás Petro culpabibilizó a la fiscal Laborde del aborto de su pareja: “Si algo le llega a suceder a Laura y a mi bebé Luka, ella también será la responsable”

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro detalló que, durante una audiencia, la fiscal habría expuesto en forma indebida la identidad de su otro hijo

Guardar
Google icon
- crédito @lauraojedae/Instagram
Laura Ojeda - Nicolás Petro - Casa de Nariño - crédito @lauraojedae/Instagram

Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, responsabilizó públicamente a la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt por el aborto sufrido por su pareja, Laura, durante la investigación que la funcionaria dirige por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Responsabilizo directamente a la Fiscal Lucy Laborde por el aborto que sufrió Laura, y si algo le llega a suceder a Laura y a mi bebé Luka, ella también será la responsable”, afirmó Petro, reforzando la gravedad de sus acusaciones contra la investigadora.

PUBLICIDAD

En un extenso descargo, Petro denunció que Laborde habría incurrido en prácticas fuera del marco legal: “La fiscal Lucy Laborde nos hizo un seguimiento y un perfilamiento sin la autorización de un juez, además de que reveló información privada y sitios a los que por seguridad llevó a mi bebé y todo sin autorización judicial”, sostuvo Nicolás Petro, destacando que este nivel de vigilancia y exposición afectó no solo a su entorno inmediato, sino, en particular, a la seguridad de su hijo.

Nicolás Petro afirmó que la responsable de la perdida de su hijo es la fiscal Laborde - crédito @nicolaspetroB/X
Nicolás Petro afirmó que la responsable de la perdida de su hijo es la fiscal Laborde - crédito @nicolaspetroB/X

Por otra parte, Petro detalló que durante una audiencia, la fiscal habría expuesto de forma indebida la identidad de un menor: “Además que en plena audiencia le mostró el rostro a mi bebé. Lo cual no es permitido”, señaló Nicolás Petro, quien insistió en que estas supuestas irregularidades constituyen una vulneración de las garantías legales para niños y niñas.

PUBLICIDAD

La concatenación de presiones y la exposición mediática fueron, según Petro, factores determinantes en la tragedia personal que atravesó su familia: “Toda esta presión más el acoso judicial y la filtración de la fiscal Lucy a Revista Semanas provocó un aborto, ayer perdimos a nuestro bebé. Era una nueva ilusión para nosotros”, manifestó el hijo del mandatario. La pérdida, afirmó, estuvo directamente relacionada con el curso de las acciones legales y la cobertura pública del proceso.

El reclamo de Petro concluyó con una sentencia dirigida a la fiscal: “Un odio irracional no dejó florecer una vida”, enfatizando la dimensión personal y emocional de los hechos que denuncia.

Nicolás señaló a Laborde de querer destruir a su familia

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Petro, aseguró que la Fiscalía intentó destruirlo y afectar a su familia - crédito @nicolaspetroB/X
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Petro, aseguró que la Fiscalía intentó destruirlo y afectar a su familia - crédito @nicolaspetroB/X

Petro Burgos acusó públicamente a la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt de conducir una persecución penal con el objetivo de destruir a su familia. El exdiputado sostiene que las acciones recientes de la Fiscalía no solo apuntan contra él, sino también contra su núcleo familiar.

En uno de sus mensajes en la red social X, Nicolás Petro Burgos señaló: “Como yo no decidí convertirme en un arma contra mi padre, la Fiscalía decidió destruir a Laura y a mi bebé de dos años. Han violentado los derechos de un bebé de dos años. Miserables. Como la fiscal Lucy Laborde no ha podido conmigo ahora va por Laura”.

Estas declaraciones se produjeron luego de que la fiscal Laborde solicitara su arresto por no presentarse de forma presencial a varias audiencias, argumentando que este comportamiento obstruía el curso del proceso.

La fiscal Laborde denunció movimientos administrativos irregulares y defendió la autonomía en la investigación a Nicolás Petro - crédito X
La fiscal Laborde denunció movimientos administrativos irregulares y defendió la autonomía en la investigación a Nicolás Petro - crédito X

Durante una diligencia, la fiscal expuso fotografías del investigado junto a su familia en Santa Marta y Cartagena, evidencia que —a juicio de Petro Burgos— fue utilizada para demostrar que sí podía desplazarse, pese a haber argumentado lo contrario con anterioridad.

Petro Burgos calificó la presentación pública de esas imágenes como un acto de persecución, enfatizando en su denuncia: “Nunca vi a la Fiscalía pedir arresto contra Uribe o cualquier otro procesado por hacer audiencias virtuales. Todas las audiencias se han realizado sean presenciales o virtuales. Qué nivel de persecución, y en plena audiencia la fiscal Laborde publica fotos de mi bebé”.

Petro sostiene que la exposición pública y las decisiones adoptadas por la Fiscalía han incrementado la presión sobre su pareja y su hijo, contexto en el que atribuye la responsabilidad por la reciente pérdida familiar.

Temas Relacionados

Nicolás PetroFiscal Lucy LAbordeAborto de su bebéSeguimiento sion autorizaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los precios para ver a la selección Colombia en El Campín ante Costa Rica: la FCF confirmó detalles de la boletería

Las entradas para el último partido de la selección Colombia en Bogotá antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tienen precios que oscilan entre 85.000 y 490.000 pesos colombianos, sin incluir el costo por servicio

Estos son los precios para ver a la selección Colombia en El Campín ante Costa Rica: la FCF confirmó detalles de la boletería

El exgobernador del Tolima Ricardo Orozco fue acusado por su exesposa de amenazarla de muerte: “Dijo que me iba a matar”

Liliana Soler Carvajal publicó un video en redes sociales en el que relató los ataques que ha sufrido por parte del político y cómo descubrió su infidelidad con otra mujer en Caquetá

El exgobernador del Tolima Ricardo Orozco fue acusado por su exesposa de amenazarla de muerte: “Dijo que me iba a matar”

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: nuevo líder en la clasificación general y Egan Bernal perdió varias posiciones

El colombiano del Netcompany Ineos está a cuatro segundos de Giulio Ciccone, líder de la competencia, luego de salvar una significativa pérdida de tiempo cuando se desconecto del grupo de favoritos en el día

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: nuevo líder en la clasificación general y Egan Bernal perdió varias posiciones

Petro difundió un audio en el que afirma que ‘Nain’, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, aceptó iniciar diálogos de paz

Las propuestas presentadas contemplan tanto la entrega de rutas del narcotráfico como la búsqueda de acuerdos con autoridades internacionales, así como el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas

Petro difundió un audio en el que afirma que ‘Nain’, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, aceptó iniciar diálogos de paz

Bancolombia y Nequi suspenderán nuevamene los servicios de sus aplicaciones: esta es la fecha

El banco recomienda adelantar movimientos importantes para evitar contratiempos

Bancolombia y Nequi suspenderán nuevamene los servicios de sus aplicaciones: esta es la fecha
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Corista de la banda de Yeison Jiménez, opuesta a buscar una nueva voz, anunció su salida con un mensaje contundente

Corista de la banda de Yeison Jiménez, opuesta a buscar una nueva voz, anunció su salida con un mensaje contundente

Alexa Torrex lanzó advertencia contra Yuli Ruiz y encendió la polémica en ‘La casa de los famosos’: “Me estresa la gente cínica”

Mánager de Lina Tejeiro no pudo contener el llanto por diagnóstico de cáncer de la actriz: “Mi fe sigue intacta”

Mamá de Yeferson Cossio tuvo un accidente automovilístico, y el influencer la “premió” con un lujoso carro nuevo: “La desgraciada se compró una moto”

‘Campanita’ habló sobre la polémica entre Sheila Gándara y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Todos somos responsables”

Deportes

Estos son los precios para ver a la selección Colombia en El Campín ante Costa Rica: la FCF confirmó detalles de la boletería

Estos son los precios para ver a la selección Colombia en El Campín ante Costa Rica: la FCF confirmó detalles de la boletería

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: nuevo líder en la clasificación general y Egan Bernal perdió varias posiciones

Qué pasará con David González, técnico del América de Cali, tras la goleada que sufrió frente a Santa Fe en la Liga BetPlay: “No es demasiado aceptable”

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026