Nicolás Petro culpabibilizó a la fiscal Laborde del aborto de su pareja: “Si algo le llega a suceder a Laura y a mi bebé Luka, ella también será la responsable”

Laura Ojeda - Nicolás Petro - Casa de Nariño - crédito @lauraojedae/Instagram

Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, responsabilizó públicamente a la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt por el aborto sufrido por su pareja, Laura, durante la investigación que la funcionaria dirige por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Responsabilizo directamente a la Fiscal Lucy Laborde por el aborto que sufrió Laura, y si algo le llega a suceder a Laura y a mi bebé Luka, ella también será la responsable”, afirmó Petro, reforzando la gravedad de sus acusaciones contra la investigadora.

PUBLICIDAD

En un extenso descargo, Petro denunció que Laborde habría incurrido en prácticas fuera del marco legal: “La fiscal Lucy Laborde nos hizo un seguimiento y un perfilamiento sin la autorización de un juez, además de que reveló información privada y sitios a los que por seguridad llevó a mi bebé y todo sin autorización judicial”, sostuvo Nicolás Petro, destacando que este nivel de vigilancia y exposición afectó no solo a su entorno inmediato, sino, en particular, a la seguridad de su hijo.

Nicolás Petro afirmó que la responsable de la perdida de su hijo es la fiscal Laborde - crédito @nicolaspetroB/X

Por otra parte, Petro detalló que durante una audiencia, la fiscal habría expuesto de forma indebida la identidad de un menor: “Además que en plena audiencia le mostró el rostro a mi bebé. Lo cual no es permitido”, señaló Nicolás Petro, quien insistió en que estas supuestas irregularidades constituyen una vulneración de las garantías legales para niños y niñas.

PUBLICIDAD

La concatenación de presiones y la exposición mediática fueron, según Petro, factores determinantes en la tragedia personal que atravesó su familia: “Toda esta presión más el acoso judicial y la filtración de la fiscal Lucy a Revista Semanas provocó un aborto, ayer perdimos a nuestro bebé. Era una nueva ilusión para nosotros”, manifestó el hijo del mandatario. La pérdida, afirmó, estuvo directamente relacionada con el curso de las acciones legales y la cobertura pública del proceso.

El reclamo de Petro concluyó con una sentencia dirigida a la fiscal: “Un odio irracional no dejó florecer una vida”, enfatizando la dimensión personal y emocional de los hechos que denuncia.

PUBLICIDAD

Nicolás señaló a Laborde de querer destruir a su familia

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Petro, aseguró que la Fiscalía intentó destruirlo y afectar a su familia - crédito @nicolaspetroB/X

Petro Burgos acusó públicamente a la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt de conducir una persecución penal con el objetivo de destruir a su familia. El exdiputado sostiene que las acciones recientes de la Fiscalía no solo apuntan contra él, sino también contra su núcleo familiar.

En uno de sus mensajes en la red social X, Nicolás Petro Burgos señaló: “Como yo no decidí convertirme en un arma contra mi padre, la Fiscalía decidió destruir a Laura y a mi bebé de dos años. Han violentado los derechos de un bebé de dos años. Miserables. Como la fiscal Lucy Laborde no ha podido conmigo ahora va por Laura”.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones se produjeron luego de que la fiscal Laborde solicitara su arresto por no presentarse de forma presencial a varias audiencias, argumentando que este comportamiento obstruía el curso del proceso.

La fiscal Laborde denunció movimientos administrativos irregulares y defendió la autonomía en la investigación a Nicolás Petro - crédito X

Durante una diligencia, la fiscal expuso fotografías del investigado junto a su familia en Santa Marta y Cartagena, evidencia que —a juicio de Petro Burgos— fue utilizada para demostrar que sí podía desplazarse, pese a haber argumentado lo contrario con anterioridad.

PUBLICIDAD

Petro Burgos calificó la presentación pública de esas imágenes como un acto de persecución, enfatizando en su denuncia: “Nunca vi a la Fiscalía pedir arresto contra Uribe o cualquier otro procesado por hacer audiencias virtuales. Todas las audiencias se han realizado sean presenciales o virtuales. Qué nivel de persecución, y en plena audiencia la fiscal Laborde publica fotos de mi bebé”.

Petro sostiene que la exposición pública y las decisiones adoptadas por la Fiscalía han incrementado la presión sobre su pareja y su hijo, contexto en el que atribuye la responsabilidad por la reciente pérdida familiar.

PUBLICIDAD