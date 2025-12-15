Paro armado del ELN: en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja fue destruido un peaje por presuntos guerrilleros

El paro armado del ELN afecta la movilidad y genera temor entre los habitantes de las regiones impactadas - crédito Captura video

El paro armado nacional de 72 horas convocado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha desencadenado una serie de operativos de seguridad y cierres viales en varias regiones de Colombia, afectando especialmente los corredores estratégicos de Santander y Antioquia.

La medida, que inició a las 6:00 a. m. del domingo 14 y se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre, ha obligado a las autoridades a reforzar la presencia militar en zonas de alto tránsito para prevenir nuevos ataques y restablecer la movilidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los incidentes más graves se registró en la madrugada del lunes 15 de diciembre, cuando presuntos guerrilleros del ELN destruyeron el peaje La Lizama en la vía que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja.

Los atacantes utilizaron una motocicleta cargada con explosivos, cuya detonación dejó herida a una operaria de las casetas de cobro.

Un ataque con explosivos destruye el peaje La Lizama en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, dejando una operaria herida - crédito @metropolitano_X/X

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, mientras que el ataque provocó el cierre temporal del corredor vial y la activación de los protocolos de emergencia por parte de las autoridades.

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja informó que, tras el atentado, se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional con la Fuerza Pública y las autoridades competentes. El objetivo principal es garantizar la seguridad de los viajeros, proteger a la ciudadanía y restablecer la movilidad en la zona, según detalló la alcaldía en un comunicado.

En respuesta a la situación, se instalará un Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de seguridad. En este espacio se analizará el impacto del ataque, se evaluará el contexto de orden público y se definirán nuevas estrategias para fortalecer la presencia institucional en el territorio.

La alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma y se informe únicamente a través de los canales oficiales, además de acatar las recomendaciones de las autoridades.

Bus incinerado

La ola de violencia continuó en el norte de Antioquia, donde en el sector La Paulina —dentro del municipio de Valdivia— integrantes armados del ELN instalaron un retén ilegal en la carretera entre Medellín y la Costa Atlántica.

El ELN instala un retén ilegal e incinera un bus en la vía Medellín-Costa Atlántica, aumentando la tensión en Antioquia - crédito @EltrinoCo/X

Los guerrilleros informaron a los conductores sobre su propósito de hacerse visibles ante la fuerza pública y los grupos rivales enfrentados por el dominio del territorio.

Durante el asalto, los integrantes del grupo ilegal intimidaron a un conductor de un autobús de la empresa Expreso Brasilia, que transportaba a 18 pasajeros desde Barranquilla. Obligaron a las personas a descender y posteriormente incendiaron el vehículo.

Las explosiones retumbaron en la zona poco después de que el Ejército Nacional interviniera para recuperar el control tras los disturbios.

El episodio profundizó la sensación de inseguridad en la región, ya afectada por los anuncios y acciones del paro armado.

Respuesta Gobierno

El ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, anunció incentivos de hasta 200 millones de pesos para quienes aporten información que permita impedir anticipadamente nuevas acciones terroristas. Además, de hasta 500 millones de pesos para quienes colaboren con la captura de alias El Negro Mina, señalado como uno de los principales líderes del grupo y cuya aparición en videos intimidatorios ha sido documentada.

La respuesta del gobierno colombiano frente a la reciente ola de violencia impulsada por el ELN incluye medidas extraordinarias de seguridad y recompensas millonarias - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Los ataques registrados abarcan un espectro que va desde amenazas simbólicas hasta agresiones directas con víctimas. Según detalló el ministro Sánchez en entrevista con Mañanas Blu, de los 51 episodios contabilizados hasta el momento, 38 corresponden a prácticas que calificó como “terrorismo mediático”, lo que incluye la instalación de banderas, grafitis y marcación de vehículos empleados para difundir miedo a través de redes sociales.

En lo que respecta al despliegue institucional, el Gobierno ha puesto en marcha un plan especial de seguridad de Navidad con presencia activa del Ejército, la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, especialmente reforzado en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Chocó, territorios donde operativos antidrones, fluviales y aéreos buscan contener la escalada violenta.

“La clave siempre será la anticipación. Hemos desplegado todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública”, enfatizó el ministro al describir la estrategia estatal.

El ministro fue enfático al señalar: “Esto que está haciendo el ELN es un ataque directo al pueblo colombiano, no discriminan a nadie para hacer sus acciones terroristas”.

Sobre las justificaciones planteadas por el ELN para este paro armado, que el grupo presenta como un acto de protesta frente a la política del presidente estadounidense Donald Trump hacia el presidente colombiano Gustavo Petro, el ministro Sánchez consideró estos argumentos carentes de fundamento.