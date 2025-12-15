Confederación de Comunidades Judías de Colombia criticó al Gobierno Petro por su silencio frente al tiroteo en Australia: “16 personas fueron asesinadas”

El atentado ha dejado hasta el momento 16 fallecidos - crédito Mark Baker

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia (Ccjc) expresó su preocupación por la ausencia de un pronunciamiento oficial del Gobierno nacional tras el ataque terrorista en Australia durante la festividad judía de Janucá.

El atentado al que hace referencia la confederación ocurrió en Bondi Beach, Sídney, donde las autoridades australianas confirmaron la muerte de al menos 15 personas, incluido uno de los atacantes, y al menos 40 heridos en un tiroteo masivo, el domingo 14 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento, que congregó a más de 1.000 asistentes para celebrar el inicio de Janucá, fue escenario de un ataque perpetrado por dos individuos identificados como padre e hijo. El primero, de 50 años, falleció poco después del tiroteo, mientras que el segundo, de 24 años, permanece bajo custodia policial y se encuentra gravemente herido, además la policía ha confirmado que podría existir un tercer implicado en los hechos.

El comunicado, difundido a través de la cuenta oficial de la confederación en X, subrayó la expectativa de una muestra de solidaridad por parte de las autoridades colombianas ante lo que calificaron como una masacre de civiles inocentes, víctimas por su identidad judía.

La Confederación pide al gobierno un pronunciamiento como muestra de solidaridad - crédito @ccjcolombia / X

En el mensaje, la confederación manifestó: “Lamentamos la falta de pronunciamiento oficial por parte del gobierno nacional frente al acto terrorista del día de ayer en Australia durante la celebración de la festividad judía de Janucá en el que 16 personas fueron asesinadas y decenas quedaron heridas”.

Además, el comunicado añadió: “Se esperaría de la potencia mundial de la vida una manifestación de solidaridad ante la masacre de civiles inocentes asesinados por el solo hecho de ser judíos”.

La policía de Australia informó que el caso está siendo investigado como un ataque terrorista y destacó que se trata del atentado masivo más grave registrado en el país en varias décadas, en un contexto donde las autoridades han reforzado de manera sostenida el control de armas.

Este tiroteo contra la comunidad judía en Australia ha generado una ola de condenas internacionales, diversos líderes mundiales han manifestado su rechazo al ataque, mientras que el gobierno de Colombia aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, a diferencia de su rápida respuesta en otros escenarios internacionales, como los bombardeos en Gaza o las intervenciones en Venezuela.

Por su parte, el canciller francés Jean-Noël Barrot afirmó en su cuenta de X que la nación europea “no escatimará esfuerzos para erradicar el antisemitismo dondequiera que surja y para combatir el terrorismo en todas sus formas”.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó el tiroteo como un “atroz ataque” en una publicación en redes sociales. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó: “Europa apoya a Australia y a las comunidades judías de todo el mundo”.

Por otra parte, se destacan los ataques más recordados contra la comunidad judía, como el ocurrido en octubre de 2025, cuando un ciudadano británico de origen sirio asesinó a dos judíos frente a una sinagoga en Mánchester.

Además, en octubre de 2018, un supremacista mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh (Estados Unidos), consolidándose como uno de los episodios más letales en la historia reciente de la comunidad judía fuera de Israel.

La gente se reúne frente a una ofrenda floral cerca del pabellón Bondi tras un tiroteo en la playa Bondi Beach en Sídney, Australia, 15 de diciembre de 2025. REUTERS/Flavio Brancaleone

El ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó 1.200 muertos, figura entre los hechos más graves sufridos por la comunidad judía en las últimas décadas.

La difusión de imágenes del tiroteo en Sídney y los mensajes de solidaridad hacia las víctimas han marcado la reacción de la comunidad internacional y de los usuarios en redes sociales, mientras las autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los motivos detrás del atentado.