José Félix Lafaurie salió en defensa de su hijo Juan José por denuncia de subsidio que habría pedido

La intervención del dirigente gremial en un programa radial buscó aclarar la naturaleza de los recursos recibidos y diferenciar entre subsidios y políticas públicas de apoyo al sector rural

El periodista Daniel Coronell denunció que Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, solicitó un crédito de tasa preferencial en el banco Serfinanza en Cesar, presentándose como “pequeño productor”.

La información fue revelada en la sección Los Danieles de la revista Cambio, y ha generado controversia sobre el uso de beneficios destinados a pequeños productores por parte de familiares de figuras políticas.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, salió en defensa de su hijo Juan José Lafaurie luego de la denuncia sobre la solicitud de un crédito de tasa preferencial en el banco Serfinanza. El dirigente gremial se refirió al tema en el programa Reporte Coronell de W Radio.

De acuerdo con la revista Cambio, mientras Juan José Lafaurie no aceptó responder preguntas de la prensa, José Félix Lafaurie optó por explicar la situación en El Reporte Coronell.

En su intervención, Lafaurie explicó que un subsidio y un Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) no son lo mismo, y resaltó que el apoyo económico otorgado a su hijo corresponde a una “política pública de incentivo para que la gente no abandone el campo”.

Lafaurie también cuestionó las críticas y planteó: “¿Sabía que esas cuarenta hectáreas generan más de 10 empleos formales, con salud y pensión, para personas que podrían estar en la informalidad o, peor aún, atrapadas en la ilegalidad? Que el hijo trabaje en el campo no es un favor ni una ventaja”, dijo Lafaurie.

De igual manera, afirmó en este espacio que los integrantes de la junta directiva de Finagro “no se enteran de más de 300.000 operaciones que se realizan año tras año”. “Es más, sería una acción indebida de cualquier miembro de la junta directiva”, añadió. Además, rechazó haber enviado mensajes de texto consultando sobre el incentivo al que accedió su hijo.

El Reporte señaló que cuando la Contraloría General inspeccionó la finca donde debía ejecutarse la inversión, Juan José Lafaurie no estuvo presente y en su lugar los recibió Harold Niño Castillo, trabajador del Fondo Nacional del Ganado. Al referirse a este hecho, José Félix Lafaurie explicó que solicitó a Niño Castillo que acompañara a los funcionarios de la Contraloría ante la ausencia de su hijo: “yo le pedí el favor”.

José Félix Lafaurie aclaró que la propiedad donde se realizó la inversión pertenece a Inversiones Lafaurie Cabal S. A. S. y explicó el acuerdo que vincula a su hijo con la compañía. Señaló que existe un comodato sobre 40 hectáreas, mediante el cual, cuando la plantación de palma comience a producir, Juan José Lafaurie deberá entregar el 20 por ciento de las ganancias para repartirlas entre sus hermanos, buscando así un equilibrio familiar y la participación de todos en el trabajo.

“Puede ver el comodato que se hizo con ese pedazo de tierra de 40 hectáreas, en el que mi hijo se obliga, una vez la palma empiece a producir, a entregar el 20 por ciento de la utilidad para que sea redistribuida entre sus otros hermanos, porque evidentemente se trata de que aquí haya equilibrio y de que todos trabajen”, aseguró el esposo de la senadora María Fernanda Cabal al respecto.

Y es que, la investigación indica que Juan José Lafaurie Cabal, abogado e hijo de la senadora, habría accedido a un beneficio económico tras identificarse como pequeño productor en una sede de Serfinanza, en Cesar

Cuando se le consultó a Lafaurie sobre la razón por la que su hijo habría declarado en documentos ser propietario de la finca para acceder al crédito y al incentivo, sin mencionar que era comodatario, el dirigente negó estas acusaciones. “¿Por qué usted no pone esa denuncia ante la Fiscalía? Eso que usted dice no es cierto”, comentó mientras debatía con el periodista Daniel Coronell.

Y es que, la investigación indica que Juan José Lafaurie Cabal, abogado e hijo de la senadora, habría accedido a un beneficio económico tras identificarse como pequeño productor en una sede de Serfinanza, en Cesar. Daniel Coronell sostiene que este hecho es contrario a las declaraciones públicas tanto de Lafaurie como de su madre, quien ha manifestado públicamente su rechazo a los subsidios y a la asistencia estatal.