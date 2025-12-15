Hay horarios especiales en sedes de la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá durante diciembre y enero para trámites de movilidad

16 de las 19 sedes VUS atenderán de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. entre el 22 y el 30 de diciembre, excepto el 24 de diciembre - crédito Ventanilla Única de Servicios

La Ventanilla Única de Servicios (VUS) anunció la implementación de horarios de atención extendidos durante la temporada de fin de año 2025, con el fin de facilitar la realización de trámites de tránsito y transporte en la ciudad de Bogotá antes de finalizar el año.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Movilidad, estas modificaciones permitirán que los ciudadanos accedan a los servicios necesarios con mayor flexibilidad y eviten contratiempos en el cierre fiscal. Así las cosas, este será el horario de atención para la temporada de fin de año:

Desde el lunes 22 hasta el martes 30 de diciembre de 2025, 16 de las 19 sedes VUS permanecerán abiertas de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 7:00 p. m., excepto el 24 de diciembre, día en el que el horario será el habitual de otras jornadas.

El sábado 27 de diciembre, la atención presencial en la Ventanilla Única de Servicios será de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. en la mayoría de sedes

Adicionalmente, el sábado 27 de diciembre, la atención se ofrecerá en un rango especial, desde las 7:00 a. m., hasta las 3:00 p. m. Tres puntos de atención –VUS Usme (C.C. Altavista), VUS San Cristóbal (Juan Rey) y VUS Teusaquillo (Tribeca)– tendrán un horario propio para esta temporada, abriendo de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El sábado 20 de diciembre, las 19 sedes ofrecerán sus servicios hasta la mitad del día. El 31 de diciembre, no habrá atención en ninguna de las sucursales, en concordancia con el proceso de cierre de año, ajuste de tarifas y el cierre de la red bancaria que se realiza en esa fecha.

Durante enero de 2026, la atención se organizará de manera escalonada para garantizar cobertura en diferentes sectores de la capital. El viernes 2 y el sábado 3 de enero, las sedes de Gran Plaza Bosa, C.C. Carrera y San Rafael abrirán sus puertas, de 8:00 a.m. a 6:00 p. m., el viernes y de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., el sábado. A partir del lunes 5 de enero, la totalidad de los puntos de atención reiniciará su operación en los horarios habituales.

El 31 de diciembre no habrá atención en ninguna sede VUS por cierre fiscal y ajuste de tarifas en Bogotá

La entidad recomendó a los usuarios aprovechar estos días de horarios especiales para ponerse al día en trámites, pagos y obligaciones asociadas al parque automotor, utilizando las tarifas e impuestos correspondientes al año 2025.

Trámites en línea

La Ventanilla Única de Servicios, que comenzó operaciones en marzo de 2022, ha incorporado la virtualización de más de 27 trámites relacionados con movilidad. Entre los servicios presenciales y virtuales disponibles están la matrícula y traspaso de vehículos, expedición y renovación de licencias de conducción, cambios y modificaciones de características, duplicado de placas y licencias de tránsito, regrabación de motor, VIN o chasis, procesos de blindaje y desmonte, y trámites de tarjetas de operación, entre otros.

El portal www.ventanillamovilidad.com.co está habilitado para prestar estos servicios de forma remota, permitiendo a los usuarios crear una cuenta, escoger el trámite y seguir el procedimiento en línea. Según explicó la entidad, la plataforma notifica por correo electrónico la preaprobación o rechazo del trámite.

La plataforma www.ventanillamovilidad.com.co permite realizar más de 27 trámites de movilidad en línea, sin filas ni intermediarios

Al ser aprobada la solicitud, el usuario puede continuar el proceso y realizar pagos mediante el sistema PSE, completando su diligencia sin filas ni intermediarios. Para la secretaría, este modelo de gestión además de agilizar los procedimientos, protege la información personal con sistemas tecnológicos avanzados.

Aunque la digitalización se ha convertido en el eje de la estrategia de atención, se mantienen 19 puntos de atención presencial distribuidos en diversas localidades de la capital, dirigidos a quienes prefieren o requieren realizar gestiones físicas.

Se recomienda a los usuarios agendar cita previa en el sitio web para optimizar la atención. Las sedes están localizadas en zonas como Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Suba, Tunjuelito, Usaquén, Usme, Teusaquillo y San Cristóbal.

Dentro de los trámites destacados se encuentran la matrícula inicial, traspaso de vehículo, expedición y recategorización de licencias, duplicado de documentos, inscripción de prenda, cambios de color, motor o placa, regrabación de seriales y gestión de tarjetas de operación. Todos estos procesos están sujetos a los impuestos y tarifas vigentes para 2025.