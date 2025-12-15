Familia de B King explicó las razones de su distanciamiento con Marcela Reyes: “No respetó su memoria”

La familia de B King rompe el silencio y explica el distanciamiento con Marcela Reyes tras la muerte del cantante colombiano - crédito composición fotográfica

A casi tres meses del fallecimiento del cantante colombiano B King en México, su familia decidió romper el silencio y detallar los motivos de su distanciamiento con Marcela Reyes, exesposa del artista.

En diálogo con el programa La Red de Caracol Televisión, la madre y la hermana del músico recalcaron que la relación con la DJ se quebró por declaraciones públicas que, según ellas, afectaron la memoria y el legado del joven.

Este distanciamiento se produjo en medio de un proceso de duelo que la familia transformó en un propósito de justicia y memoria, anunciando la creación de la fundación Vida Eterna para honrar la solidaridad de B King con los animales.

En la entrevista, Adriana Salazar, madre del artista, relató el doloroso momento en que viajó a México para recibir el cuerpo de su hijo. Describió las condiciones precarias de la morgue.

“Cuando entramos a la morgue las neveras donde metían a los fallecidos estaban dañadas hace seis meses, te podrás imaginar el olor, él estaba ahí al ladito mío, pero me dijeron que no lo viera, que me llevara la imagen de mi hijo como era antes”, declaró la mujer en el programa citado.

Avances en la investigación

La familia también informó que las autoridades mexicanas capturaron a alias El Comandante y continúan la búsqueda de la persona que recogió el artista en el aeropuerto, mientras insisten en que su único interés es que se esclarezcan los hechos y que el nombre del cantante no sea objeto de señalamientos.

Sobre el viaje a México, la madre de Bayron Sánchez Salazar —nombre real de B King— explicó que el motivo fue estrictamente profesional. “Iba feliz, ni siquiera por la plata que le dieron, porque ni siquiera era tanta plata”, afirmó Salazar a La Red, desmintiendo versiones sobre supuestos negocios irregulares.

La familia precisó que el artista llevaba apenas tres días en el país cuando fue asesinado, y que no tenía vínculos previos con Regio Clown, el otro músico hallado sin vida junto a él.

“Mi hermano no conocía a nadie en México, como él siempre lo decía: ‘yo la quiero romper’, pero lo quería romper en la música, en lo que a él le gustaba hacer”, expresó Stefania Agudelo durante la entrevista.

En cuanto a las especulaciones sobre una posible relación del caso con drogas, la familia fue enfática en rechazar esas hipótesis. Salazar reconoció que su hijo atravesó en el pasado un periodo de consumo, pero aseguró que esa etapa había quedado atrás.

“Cuando se devolvió a vivir conmigo, él se limpió”, explicó. Su hermana reforzó esta versión al relatar una experiencia personal: “A mí se me ha presentado en sueños mi hermano y yo le he preguntado: ‘baby, ¿tú estabas haciendo algo malo?’, y él me dice: ‘Tefa, yo estaba limpio’”.

El quiebre con Marcela Reyes

El vínculo con Marcela Reyes fue otro de los puntos centrales de la conversación. La madre del artista detalló que, tras conocerse la noticia de la muerte, sí hubo un primer contacto con la DJ, pero que la comunicación se interrumpió poco después.

“Con Marcela al principio sí hablé, ella me llamó. No tengo nada de qué hablar con ella, no me interesa en absoluto. Marcela habló muy mal de mi hijo, no respetó su memoria porque habló mal de él después”, afirmó Salazar.

La hermana del cantante coincidió en que el principal desacuerdo radica en las declaraciones públicas de Reyes, que consideran injustas y dolorosas. “Había que respetar su memoria. Estamos en contra del bullying, del hate y de que se juzgue a alguien sin pruebas”, sostuvo Agudelo.

La familia sostiene que la postura de Reyes minimizó el talento de B King y dio a entender que ella fue responsable de su reconocimiento artístico. “Ella habló mal de él, siempre lo pordebajeó, como si ella lo hubiera hecho quien era él, pero él antes de ella ya era un buen hombre”, expresó la hermana.

Además, señaló que la relación con Reyes marcó un cambio importante en la vida personal y profesional del artista: “Se metió con ella y dejó de brillar, de hacer música, de creer en él, se enfocó en su hogar. La verdad, no tenemos comunicación con ella”.

Fundación Vida Eterna

Como parte de su proceso de duelo, la familia anunció la creación de la fundación Vida Eterna, que realizará su primer evento el 17 de diciembre, dedicado a la recolección de alimentos para animales.

Esta iniciativa busca mantener vivo el legado humano y solidario de B King, que en vida mostró un profundo amor por los animales.