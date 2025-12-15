Comunidad de Bello rinde homenaje a los estudiantes fallecidos en accidente de bus: entre velas y lágrimas

La comunidad de Bello se reúne en el Liceo Antioqueño para rendir homenaje a los diecisiete estudiantes fallecidos en el accidente de bus - crédito Captura video

En medio de la consternación y el dolor se realizó un homenaje en la sede central del Liceo Antioqueño, en el municipio de Bello (Antioquia), tras el trágico accidente del bus que transportaba 37 pasajeros.

La velatón, celebrada la noche del domingo 14 de diciembre, se realizó pocas horas después de que el balance oficial confirmara las 17 víctimas mortales y mientras los hospitales de la región atendían a cerca de veinte heridos, según la información proporcionada por la Secretaría de Salud departamental.

Las familias, envueltas en el dolor más agudo, se congregaron junto a amigos, docentes y vecinos en el patio principal del colegio para ofrecer solidaridad y respaldo a quienes han perdido a sus seres queridos.

Las velas encendidas y las flores blancas dominaban el ambiente, otorgando un carácter solemne y comunitario a la jornada de luto.

La iniciativa tuvo como eje un acto simbólico en el que, frente a la multitud, una voz oficial enunció uno por uno los nombres de los dieciséis jóvenes egresados y del conductor fallecidos en el siniestro vial.