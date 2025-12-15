Colombia

Así cayó alias Caquetá, disidente de las Farc que alquilaba armas para hurtos en Bogotá

La intervención se realizó después de una denuncia anónima y el seguimiento encubierto de agentes que lograron vincular al exguerrillero con una red dedicada al hurto de comercios mediante el alquiler de armas en diferentes sectores de la capital

Guardar
Video exclusivo del operativo en el que agentes de la Policía Nacional detienen a alias Caquetá, presunto proveedor de armas para hurtos en comercios de Bogotá.

Las autoridades en Bogotá capturaron a alias Caquetá, un exintegrante de las FARC señalado de alquilar armas para hurtos en la ciudad, tras una investigación que se activó ante una alerta ciudadana en el sector de Bosa. El caso tomó notoriedad cuando, a través del pódcast Voces de la Ciudad, un agente a cargo de la investigación entregó detalles inéditos del proceso que llevó tras las rejas a este hombre, identificado como un factor de riesgo para la seguridad urbana.

Alias Caquetá, oriundo de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, fue integrante de la columna Urias Rondón de las FARC y llegó hace tres años a la capital, pero aún así, no contaba con trabajo formal ni actividades económicas aparentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las primeras verificaciones confirmaron antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y acceso carnal violento. “Era una persona del común, que no generaba sospechas en el vecindario; salía todos los días a la misma hora en su moto, como cualquier ciudadano”, relató el agente responsable del caso, en el testimonio recogido por el pódcast.

Iniciativa ciudadana y despliegue policial

La historia empezó con una llamada a la línea 123, donde un habitante del barrio El Remanso, en Bosa, alertó a la Policía Nacional. Los primeros indicios apuntaban a un hombre con pasado violento, que no tenía conexiones evidentes con el comercio alterado, construcción o cualquier otro oficio. Desde ese momento, un equipo de investigadores inició un riguroso seguimiento. Durante casi cuatro meses, seis agentes realizaron turnos para observar su rutina y conexiones.

Una vez se activaron las capacidades de Policía Judicial, empezamos el trabajo de vecindario, confirmando que hacía parte de una red de hurto a comercio. Su papel: proveer las armas de fuego para esos delitos”, explicó el investigador en Voces de la Ciudad.

Las labores de inteligencia y
Las labores de inteligencia y seguimiento policial permitieron la detención del exintegrante de las Farc. - crédito captura de video

El alquiler de armas: logística y método

El agente detalló que alias Caquetá traía armas directamente desde el Caquetá hasta Bogotá, transportándolas personalmente en motocicleta. “No mandaba intermediarios. Él mismo realizaba ese procedimiento. Las armas las entregaba dependido del hurto programado: a veces por horas, otras por días”, precisó. No ofrecía sus servicios a cualquier desconocido, sino que tenía identificada la estructura delincuencial a la que proveía.

La remuneración dependía del éxito de cada operación y del arma suministrada. Después del hurto, los integrantes de la estructura se encontraban en una bodega para repartir las ganancias; alias Caquetá recibía su parte como proveedor.

Investigación técnica y encuentros encubiertos

Uno de los desafíos principales fue establecer el vínculo de alias Caquetá con cada hecho delictivo. A los seguimientos físicos se sumó la interceptación de comunicaciones, para lo que fue necesaria la colaboración fiscal y la identificación telefónica a través del IMEI. Estas escuchas permitieron descubrir cómo los integrantes de la banda coordinaban el lugar, el método, las entregas de armas y la función de cada uno en los asaltos.

Antes de cada atraco nos quedó en evidencia en interceptaciones que organizaban el operativo un día antes. Él entregaba físicamente las armas a los autores materiales del robo”, afirmó el agente.

Rutina y fachada de anonimato

Durante los meses de investigación, la vigilancia observó que alias Caquetá era sumamente reservado y no mantenía relaciones con los vecinos. Su día empezaba entre seis y seis y media de la mañana, cuando salía en su motocicleta desde una casa arrendada en el barrio El Remanso, una vivienda de tres pisos a orillas del Jarillón del Río donde vivía con su madre y hermana. La zona, de difícil acceso vehicular, dificultó las tareas de seguimiento y permitió que el sospechoso pasara inadvertido.

“Siempre nos sorprendió que nunca interactuaba con nadie del vecindario. Entraba a la casa y salía a planear los hechos con sus contactos delincuenciales”, aseguró el agente, revelando que su cobertura absoluta facilitó que durante mucho tiempo se moviera sin levantar sospechas entre la comunidad.

El despliegue de agentes encubiertos
El despliegue de agentes encubiertos facilitó la captura del hombre con antecedentes penales - crédito captura de video

El procedimiento de captura y la reacción del implicado

A partir del análisis de rutinas plasmado en los seguimientos, las autoridades determinaron que el mejor momento para intervenir era en la mañana. “Sabíamos exactamente a qué hora salía cada día. Por eso el allanamiento se programó a las seis en punto, minutos antes de su rutina habitual.” En el operativo participaron quince uniformados de unidades como Gaula, Sijin y Policía de Bosa, todos coordinados para evitar cualquier fuga o respuesta violenta.

El ingreso a la vivienda resultó según lo planeado. Alias Caquetá fue sorprendido preparándose para salir y se le encontró en su poder un arma calibre 32 y seis cartuchos. Según relató el agente, “Cuando lo abordamos, agachó la cabeza y simplemente reconoció: ‘Yo respondo por mis actos’”. De inmediato se le notificaron sus derechos y se procedió al traslado para legalizar la captura.

Consecuencias y repercusiones tras la detención

Según las cifras internas de la Policía compartidas por el agente, tras la captura de alias Caquetá los hurtos a comercio en la localidad de Bosa disminuyeron entre 35% y 40%. Este descenso confirmó la hipótesis investigativa sobre el rol central que jugaba como facilitador de armas en la estructura delictiva.

La Fiscalía le imputó cargos por porte ilegal de armas y la jueza de control de garantías estableció medida de aseguramiento intramural. El agente responsable expresó que para él, conducir el proceso y retirar de circulación a este actor criminal, representó un motivo de orgullo profesional y una contribución directa a la reducción de la delincuencia en sectores vulnerables.

La identificación y detención del
La identificación y detención del proveedor de armas provocó una caída notable en los hurtos a comercio en la zona de Bosa, según reportes oficiales. - crédito captura de video

El rol de la denuncia ciudadana y la red criminal

El caso sirvió para fortalecer el mensaje dirigido a la ciudadanía sobre la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa. La colaboración comunitaria fue clave. El agente sostuvo que “el aporte de la ciudadanía mediante la línea 123 fue determinante para iniciar la investigación. Quiero seguir invitando a que reporten cuando detecten casos similares”.

La red criminal a la que estaba vinculado alias Caquetá se movía por toda la ciudad y no se limitaba a Bosa. Tenían logística para desplazarse y planear hurtos en cualquier localidad, seleccionando los blancos y coordinando roles dependiendo del botín potencial. Las armas que proveía, por su origen y tipo, no eran de fácil acceso en el mercado ilegal capitalino y su precio oscilaba entre doce y catorce millones de pesos colombianos, según la información revelada por el funcionario durante el podcast.

Alias Caquetá queda hoy bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para establecer la totalidad de los hurtos cometidos y el alcance de la red en la ciudad de Bogotá.

Temas Relacionados

Alias Caquetáalquiler de armashurtos a comerciosFARCinvestigación criminalred delincuencialhurtos en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Suspenden concierto de Shakira en Argentina por tormenta eléctrica en el estadio Kempes de Córdoba

Miles de personas debieron evacuar luego de que varios relámpagos y fuerte lluvia obligaran a finalizar anticipadamente el show, cuando faltaban aún varios temas para completar la presentación programada

Suspenden concierto de Shakira en

Pico y Placa Bogotá: evita multas este lunes

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa Bogotá: evita

Hallan en España a estudiante de Medicina de la Uninorte tras tres días desaparecida en Barranquilla

Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años, fue ubicada en Madrid luego de arribar al país europeo junto a un ciudadano extranjero, con quien habría entablado contacto a través de internet. Las circunstancias de su traslado están bajo investigación

Hallan en España a estudiante

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 14 de <p>diciembre</p>

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados del último sorteo de

Gustavo Petro rechazó victoria de José Antonio Kast en Chile: “Jamás le daré la mano a un nazi”

El presidente alertó sobre riesgos para los países progresistas, llamó a la resistencia regional e informó que una de sus publicaciones sobre el contexto chileno fue bloqueada en la plataforma

Gustavo Petro rechazó victoria de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Suspenden concierto de Shakira en

Suspenden concierto de Shakira en Argentina por tormenta eléctrica en el estadio Kempes de Córdoba

Wilmar Roldán reveló cuál es la barra “más jodida” del país con particular anécdota: “La mano del muerto saliendo así”

Familia de B King explicó las razones de su distanciamiento con Marcela Reyes: “No respetó su memoria”

Pipe Bueno conmovió al recordar con emoción su “3er Round” en el Movistar Arena: “¿Hacemos otro?”

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

Deportes

Deportes Tolima confirmó precio de

Deportes Tolima confirmó precio de la boletería para la final de vuelta de la Liga BetPlay: “La hoguera del indio es solo nuestra”

Luis Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa y es líder de la tabla de goleadores: así califican al jugador de la selección Colombia

FIFA entregará el premio The Best, sin la presencia de las estrellas, el 16 de diciembre: estos son los colombianos nominados

Jhon Jader Durán respondió a mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: esto dijo el delantero

Deportivo Cali concretará el regreso de Juan Ignacio Dinenno: todo dependerá de los exámenes médicos