Vía entre Cúcuta y Pamplona fue cerrada temporalmente por dos cilindros abandonados

En la mañana del domingo 14 de diciembre se reportó el cierre total de la vía entre Cúcuta y Pamplona (Norte de Santander), luego de que se detectaran dos cilindros con símbolos del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

En el sector conocido como El Descanso, las autoridades localizaron los artefactos sobre ambos carriles, lo que derivó en un cierre total de la ruta en ambos sentidos.

La presencia de los cilindros llevó a que las autoridades trabajaran en la zona para determinar la presencia de materiales detonantes, mientras continúa restringido el tránsito para proteger a conductores y peatones. Además, para programar una detonación controlada por parte de uniformados del Ejército.

La aparición de dispositivos sospechosos, cierres viales y ataques armados en diversos puntos de Norte de Santander ha elevado la preocupación en la región desde las primeras horas del domingo.

Desde las 6:00 a. m., el anunciado paro armado de 72 horas por parte del ELN provocó el cierre preventivo de varias carreteras y la intervención de equipos antiexplosivos.

Simultáneamente, la violencia alcanzó la vía Cúcuta–Sardinata, en el sector Escomín, donde el derribo de un árbol y la colocación de un paquete con mensajes del ELN paralizaron el tráfico parcialmente. Las fuerzas de seguridad desplegaron protocolos para salvaguardar a quienes circulan por el área y exhortaron a la población a evitar detenerse y no tocar objetos anómalos.

La situación adquirió mayor gravedad en Puerto Santander, límite con Venezuela, al registrarse en la madrugada un ataque armado. De acuerdo con el brigadier William Quintero, comandante de Regional Quinta, “a las 2:25 de la mañana se registra el ataque contra la estación de policía de Puerto Santander. Nuestros policías, quienes se encontraban de servicio, repelen el ataque por parte del ELN, el cual se prolongó por un espacio de 15 a 20 minutos”.

Aunque los uniformados lograron impedir bajas en la fuerza pública, la confrontación terminó con la muerte de un conductor de ambulancia, alcanzado por disparos cuando se encontraba cerca del lugar.

El coronel Ojeda apuntó la coordinación con la Fiscalía General de la Nación y equipo policial judicial para la inspección del cuerpo y la recolección de pruebas. Añadió: “Nosotros coordinamos con la Fiscalía General de la Nación y nuestras unidades de policía judicial, la inspección técnica a cadáver, la recolección de material probatorio, para establecer qué fue lo que sucedió”.

Frente al clima de tensión, las autoridades reforzaron los controles en los corredores más transitados y mantienen vigilancia en municipios clave. Instaron a la ciudadanía a extremar precauciones, abstenerse de traslados innecesarios en las zonas afectadas y reportar cualquier anomalía mediante la línea 123, priorizando siempre la información oficial para evitar desinformaciones.

Paro armado del ELN anunciado para diciembre

Las instituciones regionales han encendido sus alertas tras la difusión de un mensaje del ELN, en el que la organización anunció el despliegue de un paro armado de setenta y dos horas.

La medida, que se extenderá desde las 6:00 a. m. del domingo 14 de diciembre hasta las 6:00 a. m. del miércoles 17, estará vigente en territorios bajo presencia e influencia histórica del grupo.

El comunicado emitido por el ELN incluye instrucciones precisas para la ciudadanía: evitar el tránsito tanto por carreteras como por ríos navegables a lo largo del periodo estipulado. Si bien la organización aseguró que “respetarán a los civiles y sus bienes”, el mismo mensaje subraya los “posibles riesgos” para quienes circulen por los corredores fijados en sus advertencias, lo que ha generado preocupación en diferentes puntos del país.

El anuncio, según reportes y análisis de conflicto, se refiere principalmente a áreas de operación reconocida del grupo, que abarca más de 200 municipios ubicados en al menos 22 departamentos.

Estos territorios han registrado en el pasado restricciones a la movilidad producto de enfrentamientos entre el ELN, la Fuerza Pública y otros actores armados ilegales. Debido a este contexto, el pronunciamiento actual reactiva temores en la población sobre la repetición de incidentes similares.