Precio del dólar en Colombia: qué puede pasar a mitad de diciembre de 2025 y qué haría que vuelva a subir para Navidad

El dólar en Colombia perdió más de $20 en la jornada del 12 de diciembre de 2025 - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada del 12 de diciembre con un promedio de $3.788,28, lo que representó una disminución de $22,71 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.810,99. El descenso se produjo en medio de la volatilidad cambiaria superior a la observada en semanas anteriores y con expectativas de que el comportamiento lateral, aunque con tendencia bajista, se mantenga en los próximos días.

Durante la última semana, el dólar mostró una volatilidad notable, con una caída neta cercana al 0,8% desde el cierre del viernes anterior. Al respecto, según el country manager de Global66, Daniel Londoño, explicó que la cotización osciló en un rango amplio, entre $3.766 y $3.872, lo que reflejó una dinámica inestable y una alta sensibilidad a las noticias internacionales y locales.

Por supuesto, el entorno internacional es determinante en la evolución del dólar. La analista de mercados de HFM, Paula Chaves, destacó el cambio de postura de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED): “La FED dejó entrever que el deterioro del mercado laboral está tomando mayor relevancia que la inflación. Este giro refuerza la percepción de que entraremos en un periodo de condiciones financieras más suaves”.

El dólar se debilitó a nivel global y, en Colombia, cerró por debajo de los $3.800 en noviembre de 2025 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Añadió la experta que la decisión de ampliar la liquidez, reactivar compras de bonos y flexibilizar operaciones de repos es interpretada por los inversionistas como un entorno más favorable para activos de mayor riesgo y menos atractivo para el dólar.

Impacto inmediato a nivel global

El impacto de estas medidas se reflejó de inmediato en los mercados globales. “El impacto fue inmediato en el mercado global: el índice dólar cayó a 98,17, profundizando su debilidad y fortaleciendo monedas emergentes como el peso colombiano, que extendió su avance durante la jornada”, puntualizó.

Mientras tanto, Londoño complementó que los datos de inflación PCE en Estados Unidos, con un aumento mensual del 0,32% en noviembre y una tasa anual del 2,8%, contribuyeron a moldear expectativas de una política monetaria más laxa, reduciendo el atractivo del dólar frente a otras monedas.

Al cierre de la jornada del 14 de diciembre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.711,72, mientras que el de venta se ubicaba en $3.840,15 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Factores locales y técnicos

En el plano interno, la inflación en Colombia descendió a 5,3% en noviembre, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad fiscal, con un déficit del 7,1% y reglas de deuda suspendidas. Asimismo, las tasa de interés del Banco de la República se mantiene elevadas, en 9,25%. Londoño resaltó que estos elementos, junto con flujos equilibrados y tendencias laterales, han amplificado la volatilidad del mercado cambiario.

Proyección dólar: próximos días y sensibilidad a riesgos

Desde el análisis técnico, Chaves identificó niveles clave para el dólar en Colombia en los próximos días. Dijo que “la resistencia en torno a $3.890 sigue siendo el nivel que definiría si el dólar puede retomar tendencia alcista en caso de un rebote. Por el contrario, el soporte más cercano está en $3.727, un punto que, si se perfora con fuerza, podría abrir espacio para una continuidad bajista de corto plazo.”

Dichos valores, por supuesto, se convierten en referencias fundamentales para los operadores en las próximas sesiones.

La tasa de interés de la FED está en un rango entre $3,5 y 3,75%, luego de un recorte de 25 puntos básicos - crédito Joshua Roberts/Reuters

De cara a los próximos días, Londoño anticipó que el dólar podría mantener un movimiento lateral con sesgo bajista, condicionado tanto por el sentimiento global como por los datos económicos locales.

“Si la inflación en EE.UU. sigue moderándose y si el mercado sigue interpretando que la FED puede darse espacio para recortar más adelante, el dólar podría perder más impulso, llevando al peso hacia $3.780 o $3.790. No obstante, cualquier escalada en riesgos fiscales o políticos en Colombia podría provocar rebotes a $3.840 o $3.850”, advirtió el ejecutivo.

Coyuntura en la URF

Por su parte, el asociado de Divisas de Credicorp Capital, Alejandro Guerrero, señaló la importancia de la coyuntura regulatoria local: “Sigue habiendo mucho ruido al interior de la Unidad de Regulación Financiera, lo que puede generar a corto plazo movimientos muy importantes en los activos colombianos”.

El experto también identificó como zona pivote clave la figura de los $3.800, y precisó que “abajo el par puede volver otra vez técnicamente a zona de $3.790, $3.780 y piso técnico de los $3.765, que en principio deberían ser otra vez niveles de compra”.