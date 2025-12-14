Colombia

José Manuel Restrepo habló del hundimiento de la reforma tributaria del Gobierno Petro: “La burocracia no crea riqueza sostenible”

Las declaraciones del exministro de Hacienda subrayan la importancia de contar con reglas claras y empresas sólidas para evitar el estancamiento económico y la dependencia del empleo público

La reacción de José Manuel
La reacción de José Manuel Restrepo ante la decisión del Congreso se centró en advertir sobre los riesgos de aumentar el tamaño del Estado sin fortalecer la inversión privada y la productividad - crédito Colprensa

El 9 de diciembre, la Comisión IV del Senado votó en contra del proyecto de reforma tributaria presentado por el presidente Gustavo Petro. Nueve senadores rechazaron la propuesta, mientras que cuatro la apoyaron. Esta decisión archivó la iniciativa con la que el Gobierno buscaba recaudar $16 billones para el Presupuesto del año 2026. El resultado supone un obstáculo relevante para el plan fiscal del Ejecutivo, según comunicó la propia comisión.

Recientemente, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, se refirió a la decisión del Congreso de archivar la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Petro. En sus declaraciones, Restrepo afirmó: “La burocracia no crea riqueza sostenible”.

En una publicación en su cuenta de X hizo un mensaje en el que escribió lo siguiente: “La burocracia no crea riqueza sostenible!!. Más Estado, más cargos y más gasto no significan más crecimiento sostenible. Sin inversión privada, productividad y reglas claras, la economía se estancará más temprano que tarde. El empleo público no reemplaza al sector productivo. Crecer exige empresas fuertes, no nóminas estatales infladas”.

José Manuel Restrepo habló del
José Manuel Restrepo habló del hundimiento de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @jrestrp

Restrepo además difundió una entrevista reciente realizada por el medio La Nación, en la que fue consultado acerca de su opinión sobre el rechazo en el Congreso a la reforma tributaria del Gobierno Petro con la pregunta sobre cuál es su concepto respecto al hundimiento esta semana de la reforma.

En su respuesta, José Manuel Restrepo consideró que el rechazo a la reforma tributaria era una consecuencia previsible. Señaló que, para él, “el hundimiento de la reforma tributaria es crónica de una muerte anunciada”.

Agregó que el Gobierno “sabía perfectamente lo que se le venía pierna arriba”, haciendo referencia a que se presentó un Presupuesto cuya financiación resultaba insuficiente. Restrepo mencionó que, según el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, el Presupuesto cuenta con una desfinanciación de más de $45 billones, y aun así fue presentado por el Ejecutivo.

En su respuesta, José Manuel
En su respuesta, José Manuel Restrepo consideró que el rechazo a la reforma tributaria era una consecuencia previsible. Señaló que, para él, “el hundimiento de la reforma tributaria es crónica de una muerte anunciada” - crédito José Manuel Restrepo

Restrepo explicó que el Gobierno optó por una Ley de Financiamiento, a pesar de saber que requería recursos adicionales, y que el Congreso decidió rechazarla. Señaló que el Legislativo tenía una preocupación legítima por el carácter ideológico de la reforma, que “elevaba la carga impositiva al micro, pequeño, mediano y al gran empresario”.

Agregó que la iniciativa establecía un incremento cercano “en un 50%; porque elevaba las sobretasas al sector financiero y otros sectores de la economía, llegando a tasas efectivas combinadas socio-empresa de más del 70%, algo nunca antes visto en Colombia y en muy pocos países a nivel internacional; porque también afectaba al ciudadano de a pie, ya que buena parte de estos impuestos tiene una carga inflacionaria en la economía”.

En la entrevista también le plantearon la pregunta sobre a qué se refiere cuando afirma que el Gobierno Nacional debe recortar sus gastos de funcionamiento.

Restrepo además difundió una entrevista
Restrepo además difundió una entrevista reciente realizada por el medio La Nación, en la que fue consultado acerca de su opinión sobre el rechazo en el Congreso a la reforma tributaria del Gobierno Petro con la pregunta sobre cuál es su concepto respecto al hundimiento esta semana de la reforma - crédito Colprensa

A lo que Restrepo explicó lo siguiente: “Es disminuir la burocracia estatal. Es que hay un derroche gigantesco en burocracia y todos sabemos en Colombia que la burocracia no genera crecimiento. Lo que genera crecimiento es cuando hay inversión en hospitales, en vías, en puertos, aeropuertos, en instituciones educativas. Esa es la inversión que genera dinámica productiva, pero no la burocracia. Y lo que estamos es construyendo un Estado gigantesco”.

Según las disposiciones actuales, el hecho de que una comisión rechazara la reforma significaba su eliminación completa y la imposibilidad de que continuara el proceso parlamentario.

Por esta razón, la decisión adversa de la Comisión Cuarta del Senado impidió que la iniciativa fiscal del Gobierno Petro siguiera adelante, truncando la intención de reforzar los recursos estatales para el presupuesto venidero.

El ministro de Hacienda del Gobierno Petro, Germán Ávila había presentado la reforma con el objetivo de incrementar los ingresos estatales en $16 billones, cifra considerada clave para la financiación de programas y compromisos del Ejecutivo en 2026.

Sin embargo, la falta de respaldo en el Senado evidencia las dificultades políticas que enfrenta el Gobierno para sacar adelante sus principales proyectos en el Congreso.

