Gustavo Petro le respondió a José Antonio Ocampo por su análisis de la economía colombiana en 2025: “Olvidó dos hechos”

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo presentó su análisis sobre el comportamiento de la economía colombiana en el año 2025, así como las posibles tareas que deberá enfrentar el sucesor de Gustavo Petro desde el 7 de agosto de 2026.

En su columna de opinión publicada en El Tiempo, el economista enfatizó que, a lo largo del año en curso, esta materia estuvo “entre luces y sombras” y cuestionó varias posturas del Gobierno colombiano frente al aumento de la deuda pública, las tasas de interés y el fondo de los combustibles.

El análisis del exfuncionario generó diferentes reacciones. Una de ellas fue del mismo presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, al sostener que, además de los puntos resaltados por Ocampo en su texto publicado en el diario bogotano, hubo otros dos aspectos que no fueron tenidos en cuenta por el académico.

En su mensaje, el mandatario colombiano cuestionó tanto la interpretación de la reactivación económica como el análisis habitual sobre el déficit fiscal, afirmando que ambas cuestiones han sido superficialmente atendidas.

“Olvida este artículo dos hechos fundamentales. 1. Que la reactivación económica es el fruto de eliminar progresivamente “la enfermedad holandesa”, que se mide en la caída porcentual del peso en las exportaciones de los hidrocarburos. Casi ninguno de nuestros economistas logra percibir este que es el gran cambio del modelo económico”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Para Petro, reducir la dependencia petrolera impulsa de forma directa a la economía real. “Apenas baja el peso de los hidrocarburos exportados dentro de la economía nacional, se abre el estímulo a la producción real con sus nuevos puestos de trabajo construidos: dos millones más, en la industria y la agricultura”, agregó.

Respecto al déficit fiscal, el jefe de Estado colombiano sostuvo que el principal factor de su aumento fue el gasto considerado por él como “innecesario” durante la gestión de José Antonio Ocampo en el Ministerio de Hacienda.

“El gran déficit fiscal que tenemos es producto antes que nada del gasto innecesario, que el mismo Ocampo hizo, pagando en tres años $70 billones al Fepec, generando un subsidio a la gasolina”, indicó.

Además, el presidente aseguró que esta política no solo encareció al Estado, sino que evidenció “la ignorancia frente a la crisis climática de nuestros economistas y su rechazo instintivo e irracional, a eliminar todo subsidio a combustibles fósiles”.

Por último, Gustavo Petro volvió a lanzar críticas contra las Comisiones Económicas del Congreso por el hundimiento de la ley de financiamiento que buscaba recaudar más de 12 billones de pesos para complementar el presupuesto del 2026.

“Se añade la irresponsabilidad de las comisiones económicas del Senado de la República al rechazar la ley de financiamiento”, concluyó.

Las ‘luces y sombras’ de la economía colombiana, según Ocampo

Frente a las ‘luces’, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo resaltó que el crecimiento económico alcanzó 3,6 % en el tercer trimestre de 2025, impulsado principalmente por el dinamismo del sector privado, ya que, según él, la recuperación “no respondió a una política oficial de reactivación, sino al dinamismo del sector privado”.

El comportamiento del empleo también fue uno de los puntos positivos: el desempleo se redujo al 8,9 % en octubre, más de un punto porcentual menos que en el mismo mes de 2024, y el empleo creció 2,8 % entre enero y octubre respecto al año anterior. Ocampo puntualizó que “tres cuartas partes han sido empleo formal, aunque la tasa de informalidad sigue siendo muy alta: 55 %”.

Sin embargo, el exministro identificó varias “sombras” en el panorama económico, como por ejemplo, la inflación que, aunque descendió en noviembre, se mantiene más de dos puntos por encima de la meta del Banco de la República y en niveles similares a los de hace un año.

Además, el déficit comercial, que había disminuido en 2023 y parte de 2024, “comenzó a incrementarse nuevamente, debido tanto al repunte de las importaciones como a la caída de las exportaciones mineras”, según relató Ocampo.

El bajo nivel de inversión constituye otra preocupación central. Ocampo señaló que “la inversión ha oscilado en torno al 17 % del PIB vs. un 22 % en promedio en la década anterior a la pandemia. La construcción es el principal problema, tanto en vivienda como en otras edificaciones”.

De cara al futuro, Ocampo advirtió que el próximo Gobierno deberá enfrentar la tarea de ajustar el gasto público y diseñar una nueva reforma tributaria, “no como sustituto del ajuste del gasto, como ha sido la propuesta de este Gobierno”.