Golpe a la venta de pólvora en Bogotá: decomisan más de 6.500 unidades del material en cajas y bolsas - crédito captura de pantalla 'Guerra de voladores' | @miguel.zarate08/IG | @eigth.a/IG | @davidjimenez.91/IG

La Policía Nacional desplegó un operativo en la localidad de Bosa que resultó en la incautación de 6.503 unidades de pólvora destinadas a la venta informal, una acción que busca frenar la circulación de estos materiales durante la temporada decembrina y evitar que lleguen a menores de edad o sean manipulados en condiciones inseguras.

La diligencia se adelantó en los barrios La Esperanza, Primavera, Osorio X, Metrovivienda, Porvenir, Las Margaritas, Piamonte y Bosa Centro, identificados como focos críticos de comercialización. En estos sectores, los agentes localizaron grandes cantidades de material pirotécnico almacenados en locales y puestos improvisados, muchas veces ocultos entre cajas de cartón y bolsas plásticas para evadir la inspección.

Las autoridades contabilizaron 466 cajas de chispitas mariposa, 194 volcanes, más de 4.600 totes, 99 bengalas y 65 voladores, además de serpientes, pitos, mechas y tortas pirotécnicas - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

En el transcurso de la intervención, los uniformados hallaron una carpeta con más de 30.000 unidades adicionales de totes, todas preparadas para su distribución inmediata, junto a cajas de cebollitas, metralletas, velas cracker de varios tiros, mini truenos, luces tipo bengala, martillos y bombas.

Se contabilizaron 466 cajas de chispitas mariposa, 194 volcanes, más de 4.600 totes, 99 bengalas y 65 voladores, además de serpientes, pitos, mechas y tortas pirotécnicas. Las autoridades subrayaron la importancia de estos decomisos para reducir los riesgos asociados con el uso inadecuado de pólvora, especialmente en contextos donde no se garantiza la protección de los usuarios.

El impacto de la pirotecnia no se limita a las personas. Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024 se reportaron 1.901 casos de afectación en animales, de los cuales 702 correspondieron a animales de compañía y 1.199 a fauna silvestre. - crédito Policía Metropolitana de Bogotá/@UltimaHoraCR/X

El uso de pólvora en Bogotá durante las festividades de diciembre 2025 generó preocupación por el aumento de lesiones, especialmente entre menores de edad, y motivó a la Alcaldía de Bogotá a reforzar sus advertencias sobre los riesgos y las consecuencias legales asociadas. En lo que va del mes, la ciudad ha registrado más de 30 personas lesionadas y 17 de los casos ocurrieron durante la Noche de Velitas. La administración distrital insiste en que mantener a los menores alejados de estos elementos es una responsabilidad ineludible, ya que la pólvora no solo provoca quemaduras, amputaciones, daños auditivos, intoxicaciones y traumas emocionales.

La normativa colombiana establece sanciones severas para quienes fabriquen, porten, almacenen, distribuyan, transporten, comercialicen, manipulen o usen pólvora, pirotécnicos, fuegos artificiales o globos. Las multas pueden alcanzar $759.200, además el decomiso y destrucción del material. La Alcaldía de Bogotá recuerda que los padres o responsables de un menor herido por pólvora enfrentan procesos penales y medidas correctivas, con intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para restablecer los derechos de la víctima.

Desde la Alcaldía Mayor recomendaron no usar pólvora - crédito Alcaldía de Bogotá

El impacto de la pirotecnia no se limita a las personas. Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024 se reportaron 1.901 casos de afectación en animales, de los cuales 702 correspondieron a animales de compañía y 1.199 a fauna silvestre. Los efectos incluyen traumatismos, intranquilidad, agresividad y aturdimiento. Desde la Alcaldía Mayor recomendaron a los dueños de perros y gatos cerrar puertas y ventanas durante las explosiones para evitar fugas y permanecer junto a sus mascotas en esos momentos.

Las cifras reflejan la magnitud del problema: en 2022, Bogotá registró 146 lesionados por pólvora, un 16% más que en 2023. De esos casos, 43 involucraron a menores de edad y cuatro ocurrieron bajo la supervisión de adultos en estado de ebriedad.

La Alcaldía de Bogotá subrayó la importancia del diálogo familiar para prevenir accidentes: hablar sobre los riesgos y optar por celebraciones seguras puede salvar vidas, especialmente las de los niños. La entidad concluyó: “Proteger a los niños de la pólvora no es una opción, es una responsabilidad colectiva”.