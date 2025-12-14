Estas son las identidades de los estudiantes que murieron en el accidente de un bus en Antioquia: 16 jóvenes y el conductor entre las víctimas

La tragedia ocurrió en la vía Remedios-Zaragoza cuando el vehículo cayó por un abismo de 80 metros de profundidad - crédito X

El accidente de un bus turístico que transportaba a estudiantes egresados del Liceo Antioqueño de Bello marcó el final de una celebración de grado y el inicio de un profundo duelo en el departamento.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro se registró hacia las 5:40 a. m. del domingo 14 de diciembre en el sector El Chispero, en la carretera que comunica a Remedios y Zaragoza, cuando el bus en el que viajaban 37 personas cayó por un abismo de cerca de 80 metros de profundidad.

La caravana que cumplía la excursión Prom 2025 estaba compuesta por cinco vehículos, de los cuales el accidentado pertenecía a la empresa Precultur y era operado por Johnatan Taborda “Cocacolo”, que también murió en el siniestro. Según datos confirmados por la Secretaría de Salud de Antioquia y la Gobernación, tras el balance oficial se reportaron 17 fallecidos y 19 heridos.

El accidente de bus turístico en Antioquia deja 17 fallecidos y 19 heridos, la mayoría estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello - crédito X

Lista de víctimas identificadas

La institución educativa confirmó la identidad de las víctimas mortales a través de una publicación, con el siguiente listado de los jóvenes: “Hoy compartimos este mosaico en memoria de nuestros egresados Promoción 2025, cuyas vidas se apagaron trágicamente por el accidente”.

Carlos Cardona

Daniel Arismendy

José Orrego

Juan Hincapié

Laura Salazar

María Pérez

María Londoño

Mariana Upegui

Mateo Castaño

Mathias Berrio

Paulina Anduquia

Sara Escobar

Susana Arango

Valeria López

Yeraldin López

Mariana Galvis

El conductor del bus, Johnatan Taborda, completa el total de víctimas fatales.

La lista oficial de víctimas incluye a 16 jóvenes egresados y al conductor Johnatan Taborda, según confirmó la institución educativa - crédito X

Operativo de rescate y atención a los heridos

La emergencia movilizó a los bomberos de Remedios y Segovia, ambulancias de Concepción y asistencia de la empresa Emervida. Unidades de la Gobernación de Antioquia activaron el Puesto de Mando Unificado (PMU) para canalizar esfuerzos entre autoridades, hospitales y equipos psicosociales, coordinando el auxilio inmediato y el acompañamiento a los familiares.

Los heridos, en su mayoría jóvenes, recibieron atención en hospitales de Remedios, Segovia, Yolombó y Medellín. La Secretaría de Salud del departamento reportó que 12 afectados permanecen en el hospital San Vicente de Paúl de Remedios y otros fueron remitidos a centros de mayor complejidad, de acuerdo con evolución médica. Entre los lesionados se encuentran 16 adolescentes y cuatro adultos.

Pronunciamientos oficiales y seguimiento a la investigación

El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que se gestionaba con la Policía Nacional el traslado vía aérea de los cuerpos hacia Medellín para avanzar en los trámites legales. El mandatario regional pidió esclarecer rápidamente las causas del accidente y ratificó el compromiso de la Gobernación con las familias.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, precisó que la excursión fue organizada de manera particular por estudiantes y no correspondía a una actividad institucional del plantel ni de la Secretaría de Educación Municipal.

La excursión fue organizada por estudiantes y no contó con aval institucional del Liceo Antioqueño ni de la Secretaría de Educación, según la alcaldesa de Bello - crédito @Lore_GonzalezOs / X

Autoridades de tránsito y judiciales iniciaron el proceso para determinar qué originó la pérdida de control del bus. Las primeras hipótesis apuntan a un posible microsueño experimentado por el conductor, pero los resultados oficiales continúan en análisis.

La administración departamental de Antioquia dispuso que los cuerpos permanecieran en funerarias de Segovia y Remedios antes de ser trasladados a Medellín, donde se realizarán los procedimientos correspondientes tanto médicos como legales.

La línea de atención habilitada por la Secretaría de Educación de Bello es el 313 477 8391, para familiares que requieren información oficial o acompañamiento especializado. Las autoridades reiteraron que el proceso de identificación y entrega de cuerpos se realiza conforme a los protocolos establecidos.

La comunidad educativa del Liceo Antioqueño de Bello enfrenta el luto por la pérdida de una promoción entera, mientras las investigaciones continúan y la atención médica se mantiene activa para los heridos en diferentes hospitales del departamento.