Colombia

Atentado activistas venezolanos en Bogotá: exigen avances en la investigación penal

El reclamo de dos activistas tras meses sin avances en la investigación ha evidenciado la preocupación de la comunidad migrante en la capital del país

Yendri Velásquez solicita a la
Yendri Velásquez solicita a la Cancillería y a Migración Colombia acelerar la regularización y protección de migrantes venezolanos - crédito Redes sociales

La denuncia pública de Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez sobre la falta de avances en la investigación penal del atentado sufrido el pasado 13 de octubre de 2025 en el norte de Bogotá ha elevado la preocupación por la seguridad de migrantes y refugiados en Colombia.

En declaraciones difundidas en las redes sociales, Peche Arteaga advirtió que la ausencia de respuestas oficiales por parte de las autoridades colombianas no solo agrava su propia situación, sino que incrementa el riesgo para otros migrantes y refugiados en condición vulnerable.

A dos meses del ataque, los afectados insisten en el vacío informativo que rodea el caso y en la importancia de obtener justicia. Peche Arteaga declaró: “Hoy lamentamos señalar la absoluta falta de avances en la investigación penal referente al caso. A día de hoy no se han identificado los responsables materiales e intelectuales del hecho. No se nos ha comunicado ni siquiera una hipótesis oficial por parte de las autoridades colombianas”.

Para Peche, el esclarecimiento de los hechos no es solo una exigencia personal sino una cuestión de seguridad colectiva para quienes han sufrido episodios similares de violencia.

Los activistas venezolanos denuncian que la impunidad en el caso incrementa el riesgo para migrantes y refugiados en situación vulnerable - crédito @LuisPecheVE/X

El llamado de atención también estuvo dirigido a la Cancillería y a Migración Colombia. Velásquez formuló un pedido explícito para que las entidades pertinentes aceleren los trámites de regularización y protección de la población migrante venezolana.

“Igualmente, hacemos un llamado a la cancillería y a Migración Colombia, a que agilicen los procesos de regularización y protección de las personas migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran en territorio colombiano y podrían estar enfrentando algún tipo de amenazas como los hechos que vivimos Peche y yo”, enfatizó.

Los dos activistas reconocieron y agradecieron el apoyo brindado por diversas organizaciones de derechos humanos—internacionales, locales y venezolanas—y recalcaron la importancia de esa solidaridad en su proceso de recuperación.

Para Velásquez, la empatía colectiva puede marcar la diferencia: “La solidaridad ha sido fundamental para poder mejorar, para poder salir adelante y sabemos que a través de la solidaridad también vamos a lograr que se haga justicia en nuestro caso e impedir que algún otro venezolano o persona que esté en riesgo como lo estuvimos nosotros”.

Luis Peche Arteaga afirma que
Luis Peche Arteaga afirma que las autoridades colombianas no han identificado a los responsables del ataque ni comunicado hipótesis oficiales - crédito @LuisPecheVE/Colprensa

Sobre el atentado en el norte de Bogotá

Las autoridades manejan dos posibles motivaciones detrás del atentado: por un lado, estarían enviando un mensaje para obligar a los activistas a guardar silencio y, por otro, intentarían forzarlos a salir del país, según información obtenida por el diario El Tiempo.

Las primeras pesquisas señalan que tres individuos participaron en el ataque. Yendri Velásquez y Luis Peche, ambos ciudadanos venezolanos, fueron agredidos con arma de fuego al salir de un edificio situado en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá.

Los agresores se desplazaban en un vehículo y tras resultar heridos, las víctimas ingresaron al Hospital Reina Sofía de la capital, de acuerdo con la Policía de Bogotá.

¿Quiénes son los activistas venezolanos?

El activismo incansable de Yendri Omar Velásquez ha marcado la defensa de los derechos Lgbti en Venezuela, enfrentando obstáculos institucionales y hostilidad por parte de sectores vinculados al Estado. A los 32 años, Velásquez es conocido por fundar el Observatorio Venezolano de Violencias Lgbti y destacar en organizaciones como Amnistía Internacional Venezuela y SOMOS, donde trabajó en la protección y promoción de los derechos de la diversidad sexual.

El atentado contra los activistas
El atentado contra los activistas venezolanos ocurrió el 13 de octubre de 2025 en el norte de Bogotá, sin avances en la investigación dos meses después - crédito @yendri.v/Instagram

Desde 2012, inició la tarea de documentar agresiones y discursos de odio impulsados tanto por autoridades estatales como por agrupaciones religiosas afines al chavismo, una labor que le valió reconocimiento internacional.

El impacto de su trabajo se reflejó en diciembre de 2024, cuando Velásquez recibió el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho, un galardón conferido por los gobiernos de Alemania y Francia como reconocimiento a su compromiso. Sin embargo, la atmósfera represiva en el país escaló tras las elecciones presidenciales de ese año.

En agosto, fue detenido por fuerzas de seguridad en el aeropuerto de Maiquetía, justo antes de embarcarse en un vuelo a Ginebra donde aportaría su testimonio ante el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la ONU. La detención, de acuerdo con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), derivó en seis horas de desaparición forzada, seguida por la anulación de su pasaporte en el momento de su liberación. Tras ese episodio, Velásquez logró cruzar la frontera hacia Colombia, país donde actualmente continúa su labor apoyando a la población migrante Lgbtiq+.

Organizaciones de derechos humanos han
Organizaciones de derechos humanos han brindado respaldo clave a los activistas venezolanos tras el atentado en Bogotá - crédito Redes sociales

En paralelo, la represión política venezolana también ha forzado al exilio a perfiles como Luis Peche Arteaga. Consultor político e internacionalista, Peche cuenta con nacionalidad colombiana y lidera la firma Sala 58 enfocada en análisis político. Su hoja de vida incluye participación en organizaciones como Voto Joven —dedicada a promover la participación electoral de jóvenes en el exterior— y La Mejor Venezuela. Además, entre 2017 y 2018, trabajó como asesor en la Asamblea Nacional de Venezuela.

El clima de hostigamiento se intensificó tras el secuestro del periodista Carlos Marcano por la Policía Nacional Bolivariana en mayo de 2025, un hecho calificado como detención arbitraria por múltiples organizaciones de derechos humanos. Ante estos acontecimientos, Peche decidió abandonar Venezuela y establecerse en Bogotá.

Desde la capital colombiana, continúa su labor profesional. Sobre su situación, la líder opositora María Corina Machado señaló: “En el caso de Luis Peche, analista político, también se encontraba en Bogotá por persecución política del régimen de Maduro”, resaltando así la motivación política tras su salida del país.

